Брошенный капитан: за что моряки оставили Генри Гудзона в открытой воде

Брошенный капитан: за что моряки оставили Генри Гудзона в открытой воде415 лет назад закончилась последняя экспедиция английского первооткрывателя
Ранним утром 22 июня 1611 г. на борту британского корабля «Дискавери», находившегося в заливе Джеймса, произошел бунт. Капитана Генри Гудзона посадили в маленькую весельную лодку и оттолкнули от борта. Вместе с ним в шлюпке оказался его сын Джон и еще семь человек. Больше Гудзона никто не видел.
Неизвестный первооткрыватель
О Генри Гудзоне почти ничего не известно до момента его первого задокументированного плавания. Большинство историков считают, что он родился около 1565 г. Мореход жил в Лондоне и получил хорошее образование, поскольку умел читать, писать и знал математику. Существует версия, что дед Гудзона был одним из основателей Московской компании – влиятельной торговой организации.
Вероятно, уже в юности будущий первооткрыватель ходил в море: он владел навигацией, умел обращаться с парусами и вести корабельный журнал. У него была жена Кэтрин и трое сыновей – Оливер, Ричард и Джон, который сопровождал его во всех экспедициях. Портретов морехода не сохранилось, а все его изображения – это художественные реконструкции.
В XVII в. большую часть мира уже нанесли на карты, однако вероятность существования северного морского пути в Азию продолжала будоражить воображение торговцев. В 1607 г. Московская компания по рекомендации священника Ричарда Хаклюйта поручила Гудзону возглавить путешествие через Северный полярный круг в Китай. Предполагалось, что летом эти воды свободны ото льда, поскольку солнце там не заходит несколько месяцев подряд.
1 мая Гудзон вышел из Грейвзенда на небольшом судне «Хоупвелл» водоизмещением около 80 тонн с сыном и десятью членами экипажа. Кораблю потребовалось 26 дней, чтобы добраться до Шетландских островов к северу от Великобритании, а затем еще полторы недели, чтобы дойти до Полярного круга. Однако теория оказалась ошибочной: «Хоупвелл» уперся в лед.
Несмотря на провал миссии, Гудзон дошел до 80°23' северной широты, то есть оказался севернее Шпицбергена. Для английских мореплавателей это был новый рекорд. Кроме того, экспедиция принесла неожиданный коммерческий результат: Гудзон обнаружил огромные скопления китов, что способствовало развитию китобойной индустрии в Арктике – одной из самых прибыльных в XVII в.
22 апреля 1608 г. Гудзон повторил попытку. На этот раз маршрут «Хоупвелла» с экипажем из 14 человек пролегал недалеко от архипелага Новая Земля. 15 июня капитан сделал запись в судовой журнал: «Этим утром один из нашей команды, перегнувшись через борт, увидел русалку и позвал некоторых товарищей посмотреть на нее <…> Кожа у нее была очень белая, а длинные волосы черного цвета свисали сзади. Когда она ныряла вниз, они увидели ее хвост, который был похож на хвост морской свиньи и покрыт пятнами, как у макрели».
Русалка оказалась единственным открытием этого путешествия, потому что Гудзон снова не смог пройти через ледяные поля и вернулся в Англию ни с чем. Финансировать третью попытку Московская компания отказалась.
Самовольная экспедиция
В 1609 г. Гудзон нашел нового спонсора – Голландскую Ост-Индскую компанию, которая предоставила ему судно «Халве Маен» («Полумесяц») и поручила повторить маршрут. В архивах сохранились документы, которые цитирует историк Томас Дженвьер. Задание звучало так: «Он должен собрать как можно больше сведений о землях, насколько это возможно без значительной потери времени, и <…> немедленно возвратиться, чтобы представить директорам верный отчет и описание своего плавания».
Гудзон добрался до Новой Земли и вновь убедился, что это неподходящий маршрут. Однако обратно «Халве Маен» не пошел – капитан самовольно развернул судно на запад и пересек Атлантику. В начале июля первооткрыватель достиг острова Ньюфаундленд в Северной Америке. Затем экспедиция четыре месяца исследовала североамериканское побережье.
3 сентября 1609 г. «Халве Маен» вошел в гавань, ныне известную как гавань Нью-Йорка, и бросил якорь у Статен-Айленда. По одной из версий, название острову дал сам Гудзон в честь Генеральных штатов Нидерландов – тогдашнего голландского парламента.
Судовой журнал вел первый помощник Роберт Джуэт. 5 сентября он зафиксировал: «Наши люди сошли там на берег и увидели великое множество мужчин, женщин и детей». Согласно его записям, туземцы были «очень вежливы» и рады прибытию чужаков. Они предложили морякам пищу, табак и другие товары, однако Гудзон «не осмелился им доверять».
Судно около недели простояло в Нижнем заливе, а затем, минуя Статен-Айленд, прошло в Верхний залив, где Гудзон впервые увидел реку, позже названную в его честь. Капитан надеялся, что она и есть тот самый путь, который выведет экспедицию к Тихому океану.
Но надежды не оправдались. В журнале Джуэта зафиксированы тщательные промеры глубин, подтвердившие приливный характер водного пути и его ограниченную протяженность, что опровергло предположение о том, что он является проходом к Тихому океану. Осознав тупиковость дальнейшего пути, в начале октября Гудзон повернул обратно.
В ходе путешествия было сделано множество открытий и описано большое количество географических объектов. 11 сентября 1609 г. экспедиция впервые подробно исследовала район современного Манхэттена. Также было исследовано и описано побережье штата Мэн и полуостров Кейп-Код. И хотя эти места были впервые открыты итальянцем Джованни да Вераццано еще в 1524 г., именно Гудзон сделал их подробные письменные описания.
Самовольные решения капитана нередко вызывали недовольство у экипажа. В какой-то момент дело чуть не закончилось открытым мятежом, поэтому Гудзон принял решение возвращаться в Англию. Там ему запретили служить иностранным державам.
Последнее плавание
Четвертая экспедиция Гудзона на судне «Дискавери» отплыла из Лондона 17 апреля 1610 г. На этот раз спонсорами выступили частные английские инвесторы, связанные с Вирджинской компанией. На борту было двадцать три человека включая сына капитана. Маршрут пролегал через Исландию на запад. Вскоре на борту возникли трения, после которых Гудзон снял Джуэта с должности первого помощника за неповиновение и подстрекательство к мятежу.
«Моряки времен Гудзона – да и еще долго после его времени – были немногим лучше опасных зверей; и присущая им дикая свирепость удерживалась в повиновении лишь еще большей свирепостью со стороны их начальников» (из книги Томаса Дженвьера «Генри Гудзон: Краткий отчет о его целях и достижениях»).
«Дискавери» прошел между Гренландией и Лабрадором, вошел в пролив, который впоследствии получит имя Гудзона, и оказался в огромном внутреннем море. Капитан был уверен, что наконец нашел Северо-Западный проход. Три месяца судно исследовало залив, двигаясь на юг в поисках выхода к Тихому океану. Однако выхода не было.
В ноябре 1610 г. корабль вмерз в лед в самой южной точке – в заливе Джеймс. Штурман Абакук Прикет, чьи воспоминания стали главным источником информации об этом плавании, так описывал ситуацию: «Разыгрался шторм, и ветер нагнал столько льда, что в конце концов нам пришлось загнать судно в самую гущу льдов и оставить его там. Некоторые из наших людей в тот день занемогли; я не стану говорить, что это было от страха, хотя иного горя не замечал».
Экспедиция Гудзона стала одной из первых, кому довелось перезимовать в канадской Арктике. Чтобы справиться с голодом, команда искала пропитание на берегу. «Тогда мы ходили в леса, на холмы и в долины, за всем, что имело хоть какой-то вид съестного, как бы ничтожно оно ни было; мох с земли <…> и лягушки», – писал Прикет. Некоторые участники плавания не пережили зимовки.
Девять человек в одной шлюпке
В июне 1611 г. лед наконец отступил. Гудзон был намерен продолжать путешествие, но команда устала, и многие хотели вернуться. Среди экипажа ходили слухи, что капитан раздает провизию неравномерно – приближенным больше, чем остальным.
Зачинщиком мятежа стал матрос Генри Грин, которого описывали как отчаявшегося и склонного к насилию. 21 июня 1611 г. он заручился поддержкой боцмана Уильяма Уилсона и обратился к Джуэту с планом свержения капитана. Прикет утверждал, что его принудили к участию, угрожая высадить его в открытом море.
Около 4 утра 22 июня вспыхнул мятеж. Прикет позднее писал: «Генри Грин и еще один человек подошли к плотнику и задержали его разговором до тех пор, пока Мастер не вышел из своей каюты (что он вскоре и сделал); тогда Джон Томас и Беннет встали перед ним, а Уилсон связал ему руки за спиной. Он спросил их, что они имеют в виду. Они ответили, что он узнает об этом, когда окажется в шлюпке».
Заговорщики заставили Гудзона, его сына Джона и семерых сторонников пересесть в шалопу – корабельную шлюпку, которая была плохо приспособлена для открытых вод. Мятежники дали им скудные припасы, фитильное ружье с порохом и дробью, пики, железный котел и немного муки. Живым капитана больше никто не видел.
«Дискавери» поставил паруса и взял курс на восток. Однако провизии почти не осталось, а опыта у большинства мятежников не хватало. На острове Диггс, у северо-западной оконечности Квебека, они попытались добыть еду, вступив в контакт с инуитами. Торговля закончилась драматичной схваткой. «Джону Томасу и Уильяму Уилсону вспороли внутренности, а Майкл Перс и Генри Грин, будучи смертельно ранены, вместе свалились в лодку», – писал Прикет.
Когда осенью 1611 г. «Дискавери» встретил рыболовецкий флот у берегов Ирландии, на борту оставалось всего восемь человек. Джуэт умер, предположительно, от недоедания. Еще несколько моряков скончались от ран. По другим данным, до Англии добрались 13 человек.
Выживших арестовали за мятеж, провели допросы. Суд состоялся лишь в 1618 г. Томас Дженвьер зафиксировал иронию ситуации: главные свидетели обвинения, Прикет и другие моряки, одновременно выступали подозреваемыми, а главные обвиняемые – Грин и Джуэт – к тому времени уже были мертвы.
Суд прагматично рассудил, что высадку опытных моряков недалеко от берега, который не является ни безлюдным, ни необитаемым, нельзя считать убийством, поэтому никто из мятежников не понес серьезного наказания.
В 1631 г. капитан Томас Джеймс обнаружил на острове Данби, в самой южной части Гудзонова залива, остатки зимнего укрытия. Плотник «Дискавери» был среди высаженных в шлюпку и теоретически мог построить это убежище. Что случилось с обитателями укрытия дальше – неизвестно. Местные легенды племен залива Джеймс рассказывали о светлокожих незнакомцах, появившихся на берегу в то лето. Но ни костей, ни дневников, ни записок найдено не было.
Открытия Гудзона стали одним из аргументов, на которые позднее опирались английские притязания на обширные территории Северной Америки. В 1670 г., почти через шестьдесят лет после его гибели, королевская хартия Карла II учредила Компанию Гудзонова залива – одну из старейших торговых корпораций в истории, действующую по сей день. В ее уставе прямо говорилось о продолжении поиска Северо-Западного прохода, которого Гудзон так и не нашел. Первым, кто его полностью преодолел, стал норвежский исследователь Руаль Амундсен. Его экспедиция состоялась только в 1903-1906 гг.
На картах с первооткрывателем связаны три крупнейших географических объекта Северной Америки: его имя носит Гудзонов пролив между Лабрадором и Баффиновой землей (хотя первым его прошел Себастьян Кабот), Гудзонов залив – внутреннее море площадью 830 000 кв. км, которое стало местом гибели капитана, и река Гудзон в штате Нью-Йорк, которую он первым нанес на навигационные карты.