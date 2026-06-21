Брошенный капитан: за что моряки оставили Генри Гудзона в открытой воде

Около 4 утра 22 июня вспыхнул мятеж. Прикет позднее писал: «Генри Грин и еще один человек подошли к плотнику и задержали его разговором до тех пор, пока Мастер не вышел из своей каюты (что он вскоре и сделал); тогда Джон Томас и Беннет встали перед ним, а Уилсон связал ему руки за спиной. Он спросил их, что они имеют в виду. Они ответили, что он узнает об этом, когда окажется в шлюпке».