Украинским военнопленным раздают учебники Владимира Мединского

Мягков на заседании комиссии СФ также заявил, что «необходимо четко объявить, что преступными сегодня являются не только такие украинские неонацистские формирования, как «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ) », «Айдар (организация признана террористической и запрещена в РФ) » и иже с ними, которые мы прекрасно знаем, как они зверствовали на территории Донбасса и Новороссии, и им подобные». «Но также СБУ, ГУР, командование ВСУ, офис президента Украины в Киеве по аналогии, кстати говоря, с определением преступной организации на Нюрнбергском процессе. И кстати, здесь добиваться международного признания преступности этих организаций, которые здесь были перечислены, на международной арене, прежде всего среди стран Глобального Юга», – заявил Мягков.