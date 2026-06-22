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Украинским военнопленным раздают учебники Владимира Мединского

В РВИО намерены усиленно «доносить контент» в том числе на английском и финском языках
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Среди украинских военнопленных распространяются учебники по истории, соавтором которых является помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, а также издания «Черная книга. Зверства бандеровцев». Об этом на заседании комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ «22 июня 1941-го: 85 лет спустя – битва за правду. Против искажения истории» заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

«Мы выпускаем уже несколько лет «Черные книги» и о бандеровцах, и об укронацистах современных. Сегодня это распространяется, в том числе в бумажном варианте, для украинских военнопленных, которые находятся на нашей территории. Часть из них обменивают. <...> С них, кстати говоря, и спрашивают этот контент, чтобы они отвечали. Там, кстати, у них и учебники наши есть – учебники [истории Владимира] Мединского, [Анатолия] Торкунова и [Александра] Чубарьяна. Тоже изучают», – сказал Мягков.

По его словам, эти же книги переводятся на английский язык. «То, что про финнов, – на финский язык. Естественно, это донесение контента будет продолжаться в усиленном виде», – добавил научный директор РВИО. «Ведомости» направили запрос в общество. Сам Мединский ранее заявлял, что изучение подобных материалов «прочистит мозги» военнопленным.

Учебник по истории для 10–11-х классов авторства Мединского, Торкунова и Чубарьяна используется в образовательном процессе России с 1 сентября 2023 г. Издание состоит из четырех книг: «История России» (10-й класс), «Всеобщая история» (10-й класс), «История России» (11-й класс) и «Всеобщая история» (11-й класс). На Украине авторы заочно осуждены.

В учебниках военной истории под редакцией Мединского рассказали о спецоперации

Общество

Мягков на заседании комиссии СФ также заявил, что «необходимо четко объявить, что преступными сегодня являются не только такие украинские неонацистские формирования, как «Азов (организация признана террористической и запрещена в РФ)», «Айдар (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и иже с ними, которые мы прекрасно знаем, как они зверствовали на территории Донбасса и Новороссии, и им подобные». «Но также СБУ, ГУР, командование ВСУ, офис президента Украины в Киеве по аналогии, кстати говоря, с определением преступной организации на Нюрнбергском процессе. И кстати, здесь добиваться международного признания преступности этих организаций, которые здесь были перечислены, на международной арене, прежде всего среди стран Глобального Юга», – заявил Мягков.

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными. 5 июня Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 185 военнослужащих. Взамен были переданы 185 пленных ВСУ, сообщало Минобороны России. Возвращенные российские военные были переданы в Белоруссию, с ними работала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации, уточняли в ведомстве.

Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая. Тогда Москва и Киев вернули по 205 военнослужащих. В апреле 2026 г. Россия и Украина провели обмены по формулам «193 на 193» и «175 на 175». В марте прошли обмены по формулам «200 на 200» и «300 на 300» при посредничестве ОАЭ и США. В феврале 2026 г. состоялся обмен «157 на 157» по итогам переговоров в Абу-Даби.

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