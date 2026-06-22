Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков снова не смог выйти из колонии

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков снова не смог выйти из колонииСуд в Кировской области отказался смягчить ему наказание
Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался отпустить из колонии бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Осужденный просил смягчить ему наказание и позволить провести оставшийся срок с ограничением свободы, об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Александр Молохов, который подавал соответствующее ходатайство.
Сам Стрелков прокомментировал решение суда, отметив, что просьба о замене оставшейся части наказания более мягким режимом была отклонена, поскольку суд опирался на представленные администрацией колонии взыскания. Его комментарии приводятся в Telegram-канале его жены Мирославы Регинской.
По его словам, формальная сторона процесса была соблюдена полностью: адвокату и прокурору дали высказаться, в заседании участвовали сотрудники колонии. Стрелков обратил внимание на то, что колония успела довести до суда четыре дисциплинарных взыскания (пятое, по его словам, еще не оформлено документально), и признал, что с таким количеством взысканий и без поощрений практики освобождения по УДО действительно не существует: с одним взысканием шанс невелик, с двумя освобождают редко, а с четырьмя речь о смягчении режима, по его собственной оценке, идти не может.
Это уже не первая попытка защиты добиться послаблений. В декабре 2024 г. Молохов подавал в тот же суд ходатайство о замене неотбытой части срока наказанием, не связанным с лишением свободы, но суд его отклонил. Тогда отказ был частично мотивирован тем, что администрация колонии указала на хранение Стрелковым в тумбочке разрешенных врачом таблеток.
Как писали «Ведомости», в мае 2024 г. приговор Стрелкову вступил в законную силу. После этого его этапировали в колонию для отбытия наказания. В 2025 г. у осужденного появилось право подать ходатайство об УДО, поскольку он уже отсидел половину срока к тому моменту. Но Стрелков, как писали СМИ, передумал обращаться за досрочным освобождением. Впрочем, в любом случае отбывать наказание в колонии ему осталось не так долго. По приблизительным расчетам «Ведомостей», Стрелков может выйти на свободу в 2027 г.
В этом году Стрелков также пытался освободиться и другим способом. Он пытался оспорить положения Уголовно-процессуального кодекса в Конституционном суде (КС). Его защитник называл обращение в КС «последним патроном», отметив, что иных правовых механизмов добиться освобождения Стрелкова не осталось.
В январе 2024 г. Московский городской суд огласил приговор по делу Стрелкова. Судья Ирина Вырышева признала его виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и назначила наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено из-за двух публикаций в Telegram от 25 мая 2022 г. Стрелков подтвердил авторство постов, касавшихся денежного довольствия бойцов и ситуации с Крымом, но вину не признал.