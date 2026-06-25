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Главная / Общество /

Госдума в первом чтении одобрила экстренную блокировку продаж опасных товаров

Это может создать финансовые риски для добросовестного бизнеса, считают юристы и производители
Виктория Ларченко
Александр Вильф / РИА Новости
Александр Вильф / РИА Новости

Роспотребнадзор сможет оперативно останавливать реализацию продукции, которая представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Такой законопроект Госдума единогласно поддержала в первом чтении 24 июня. Документ вносит изменения в пять законов, в том числе о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополучии и техрегулировании. Автор инициативы – депутат Сергей Лисовский («Единая Россия»).

Действующее законодательство не позволяет немедленно прекращать реализацию продукции при выявлении нарушений, говорится в пояснительной записке. Проверки участников рынка начинаются только после уведомления проверяемой стороны и согласования контрольных мероприятий с прокуратурой. Время также уходит на вынесение и доставку письменных предписаний Роспотребнадзора. В результате небезопасная продукция может находиться в обороте несколько месяцев после выявления угроз, отмечается там же. Из-за этого, например, в июне 2023 г. не удалось вовремя остановить продажу слабоалкогольного напитка марки «Мистер Сидр», подчеркнул Лисовский во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

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