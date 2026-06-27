Итоги программы переселения: 20 лет в цифрах и графиках

Итоги программы переселения: 20 лет в цифрах и графикахЧисло переехавших в Россию превысило 1,2 млн, но интерес к инициативе падает
Программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию была введена указом президента Владимира Путина 22 июня 2006 г. За 20 лет по ней в страну переселилось более 1,23 млн человек, подсчитали «Ведомости» на основе данных МВД. При этом с 2021 г. число новых переселенцев последовательно снижается и в 2025 г. достигло 26 652 человек – это минимальное значение с 2010 г. Подробнее о программе и ее основных итогах – в графиках «Ведомостей».
Программа содействия переселению в РФ является приоритетным направлением развития миграционной политики страны. Ее главная задача – улучшить демографическую ситуацию и поддержать социально-экономическое развитие России. До 2024 г. участниками могли стать только соотечественники, находящиеся за рубежом. К ним относятся:
россияне, постоянно проживающие за рубежом;
лица и их потомки, проживающие за пределами территории России и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией;
люди, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ, были гражданами республик СССР или эмигрантами.
Чтобы принять участие в программе, дееспособные совершеннолетние граждане, подтвердившие владение русским языком, должны обратиться в дипломатические представительства, консульские учреждения РФ либо в представительства министерства внутренних дел России за рубежом. Заявителю необходимо собрать пакет документов и выбрать один из 79 регионов, указанных в программе (за исключением Москвы, Подмосковья, Санкт‑Петербурга, Калужской области, Крыма с Севастополем и новых регионов). Если специальность и род деятельности претендента востребованы в выбранном субъекте, ему выдают свидетельство участника госпрограммы. На его основании для заявителя и членов семьи оформляют годовую визу для въезда в РФ.
Переселенцы вправе оформить разрешение на временное проживание вне квот, а затем подавать заявление на получение паспорта. Им также доступны льготы: компенсация расходов на переселение, «подъемные», жилищная субсидия (после приобретения гражданства) и региональные меры поддержки.
С января 2024 г., на фоне снижения интереса к госпрограмме и с учетом текущей геополитической ситуации, в России официально был введен институт репатриации. Он дает возможность участвовать в программе в упрощенном порядке. К репатриантам относят:
лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР;
имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР (но строго в пределах государственной границы РФ);
граждане РФ, постоянно проживавшие за пределами страны по состоянию на 24 февраля 2022 г.;
людей, добровольно вышедших из гражданства РФ.
Репатриантам, в отличие от остальных участников госпрограммы, не нужно подтверждать владение русским языком, они могут оформлять ВНЖ в упрощенном порядке, выбирать для переселения любой субъект России (в том числе Москву и Санкт-Петербург), и к ним не применяются требования региональных программ по квалификации.
При этом репатрианты не получают федеральные государственные гарантии и социальную поддержку (но таможенные льготы сохраняются). С сентября 2025 г. регионы вправе помогать им в рамках своих программ переселения. Институт репатриации показал свою востребованность: доля репатриантов среди заявителей выросла с примерно 20% в 2024-м до почти 40%. в I кв. 2026 г.
После событий 2014 г. на Украине и массового притока ее граждан в РФ правила участия в программе скорректировали: появилась возможность подавать заявление непосредственно в отделениях МВД на территории России.
В последующие годы доля заявителей, оформлявших документы внутри страны, оставалась высокой, но с 2021 г. начала снижаться и в 2025 г. составила всего 11,7%. Приток переселенцев с Украины существенно повлиял на общие результаты программы: в 2014-2021 гг. оттуда в Россию перебралось свыше 287 600 человек – примерно треть от общего числа переселенцев на тот момент, сообщали в МВД.
Традиционно большинство переселенцев прибывают из дружественных России постсоветских республик – из Казахстана (30,4% от общего числа в I кв. 2026 г.), Киргизии (10,8%), Армении (9,3%), Узбекистана (8,8%). Доля же Украины после взрывного роста в 2014-2016 гг. снизилась до 3,1% в I кв. 2021 г. и до 0,8% – в I кв. 2026 г.
При этом с конца 2025 г. растет переселенцев из Германии: в IV кв. 2025 г. она составила 7,3% от общего числа, а в первые три месяца этого года – уже 10,3% (если же считать только репатриантов – то сразу 21,6%).
Хотя в госпрограмме участвуют 79 регионов России, официальный статус территорий приоритетного заселения закреплен лишь за 11 субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО): Бурятией, Якутией, Забайкальским и Приморскими краями и др. Здесь для переселенцев предусмотрены, как правило, наибольшие «подъемные», а также более выгодные жилищные и иные социальные льготы. Несмотря на это, ДФО остается одним из наименее невостребованным округов: в I кв. 2026 г. туда переселились всего 120 соотечественников и семь репатриантов (3,6% от общего числа). Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 г. этот показатель составлял 7,6%, а в 2011 г. – 14,6%, следует из данных МВД.
Наибольший интерес для участников программы представляют Центральный и Сибирский федеральные округа – 30,3 и 22,2% в I кв. 2026 г. соответственно. Наибольшее число переселенцев в первые три месяца этого года приняли Калининградская (408 человек), Новосибирская (327), Омская (192), Тульская (174) и Челябинская (156) области.
Пик переселения пришелся на 2015 г. – тогда в Россию по программе переехали около 183 200 человек. Показатель оставался на уровне более 100 000 человек в год вплоть до ковидного 2020-го, когда в страну прибыли чуть менее 62 000 человек. В 2021 г. показатель вырос до 70 500 человек, но затем снова пошел на спад, составив 26 652 человека по итогам 2025 г. (-16% по сравнению с 2024 г.).
В I кв. 2026 г. в Россию прибыли 3814 переселенцев – на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывали спад интереса к программе с мощными бюрократическими барьерами, ростом цен на жилье и напряженной геополитической обстановкой – продолжающимися боевыми действиями на Украине и антироссийскими санкциями.
С сентября 2024 г. в России действует новый механизм содействия переселению иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, из стран, которые, по официальной формулировке, «навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки». В список включены почти все страны Запада. К концу октября 2026 г. МВД при участии региональных исполнительных органов должно подготовить предложения о том, как объединить этот механизм с программой переселения соотечественников за рубежом.