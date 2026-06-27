Итоги программы переселения: 20 лет в цифрах и графиках

Хотя в госпрограмме участвуют 79 регионов России, официальный статус территорий приоритетного заселения закреплен лишь за 11 субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО): Бурятией, Якутией, Забайкальским и Приморскими краями и др. Здесь для переселенцев предусмотрены, как правило, наибольшие «подъемные», а также более выгодные жилищные и иные социальные льготы. Несмотря на это, ДФО остается одним из наименее невостребованным округов: в I кв. 2026 г. туда переселились всего 120 соотечественников и семь репатриантов (3,6% от общего числа). Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 г. этот показатель составлял 7,6%, а в 2011 г. – 14,6%, следует из данных МВД.