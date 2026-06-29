Действие украинских документов об усыновлении в Запорожье может стать бессрочным

Действие украинских документов об усыновлении в Запорожье может стать бессрочнымЭто позволит избежать неопределенности для детей, чьи документы до сих пор не удалось переоформить
Правительство предложило сделать бессрочным действие документов об усыновлении, выданных по украинскому законодательству в Запорожской области. Такая рекомендация содержится в официальном отзыве на законопроект регионального заксобрания, который предусматривал продление срока их действия лишь до 1 января 2028 г. Белый дом поддержал законопроект при условии его доработки.
При этом для документов об опеке и попечительстве правительство предлагает установить переходный период – один год со дня постановки на учет в России личного дела подопечного ребенка. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии по законопроектной деятельности, другой – в Белом доме.
Изменения планируется внести в закон о принятии региона в состав РФ. Согласно его текущей версии, срок действия украинских документов в Запорожской области об усыновлении и установлении опеки или попечительства истек 1 марта 2026 г.
В пояснительной записке говорится, что в муниципалитетах Запорожья проживало 584 несовершеннолетних, опека и попечительство над которыми были назначены по украинским законам, т. е. до 30 сентября 2022 г. (день вхождения новых регионов в состав РФ. – «Ведомости»). Из них 43 ребенка достигли совершеннолетия, на 272 ребенка документы по опеке и попечительству оформили по российскому образцу. Но документы 269 детей до сих пор оформлены по украинскому законодательству, говорится там же.
Основная проблема заключается в отсутствии оригиналов документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это, например, свидетельства о смерти одного или обоих родителей, судебные решения о лишении родительских прав либо признании родителей недееспособными или безвестно отсутствующими. Для установления этих юридически значимых фактов приходится обращаться в суд, что замедляет процесс оформления документов российского образца. Кроме того, в правительстве отмечают, что аналогичные случаи могут возникать и после 1 января 2028 г., в том числе при выявлении новых подопечных детей, в частности в связи с освобождением новых территорий Запорожской области.
Авторы законопроекта также указывают, что из-за украинских документов многие опекуны не могут подтвердить свои права на жилье, пройти медицинскую комиссию или подтвердить свои доходы и статус матери-одиночки. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности Запорожской области, сказано там же. Отсутствие документов российского образца создает риски при подтверждении полномочий законных представителей и может препятствовать назначению социальных выплат на содержание детей, отмечают они.
В Запорожской области есть граждане, которые до сих пор не оформили не только документы в сфере опеки и попечительства, но и российское гражданство, сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Из-за отсутствия необходимых документов семьи с приемными детьми могли лишиться права на выплаты. Кроме этого мог возникнуть риск изъятия детей из семьи из-за того, что документы не были оформлены по российским законам. Чтобы исключить такие ситуации в будущем, был разработан данный законопроект, продолжила депутат.
Предлагаемые изменения направлены прежде всего на защиту прав детей, считает адвокат Майя Шевцова, член межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ. Их основная цель – не допустить ситуации, при которой ребенок или его законный представитель столкнутся с правовой неопределенностью из-за прекращения действия ранее выданных документов, добавила она.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой сообщить, сколько детей, в отношении которых были оформлены усыновление, опека или попечительство по украинским документам, уже переоформили документы по российскому образцу в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Отдельный запрос был направлен в законодательное собрание Запорожской области, чтобы узнать, планируется ли дорабатывать законопроект.