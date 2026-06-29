Действие украинских документов об усыновлении в Запорожье может стать бессрочным

В Запорожской области есть граждане, которые до сих пор не оформили не только документы в сфере опеки и попечительства, но и российское гражданство, сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Из-за отсутствия необходимых документов семьи с приемными детьми могли лишиться права на выплаты. Кроме этого мог возникнуть риск изъятия детей из семьи из-за того, что документы не были оформлены по российским законам. Чтобы исключить такие ситуации в будущем, был разработан данный законопроект, продолжила депутат.