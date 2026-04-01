Минпросвещения: законопроект о воспитании сирот в родной семье требует доработки

Минпросвещения: законопроект о воспитании сирот в родной семье требует доработкиСогласно позиции министерства, строгий порядок очередности опекунов ограничивает интересы ребенка
Основные положения законопроекта, который устанавливает очередность опекунов для сирот и отдает приоритет их кровным родственникам, необходимо доработать. Такую позицию Министерства просвещения сообщил «Ведомостям» представитель департамента внешних коммуникаций и референтуры ведомства.
Законопроект, под которым поставили подписи более 100 депутатов из всех пяти фракций, внесли в Госдуму в декабре 2025 г. Как 18 марта писали «Ведомости», со ссылкой на три источника в нижней палате, правительство не направило отзыв на инициативу депутатам. По их словам, против инициативы выступает государственно-правовое управление президента.
Депутаты предлагают внести поправки в Семейный кодекс и закон об опеке. Согласно им, преимущество при устройстве сирот получат кровные родственники, разыскивать которых должны будут органы опеки.
Парламентарии предлагают следующий порядок очередности опекунов и усыновителей: первая очередь – люди, которых родители указали как возможных опекунов. Вторая – отчим или мачеха, участвовавшие в воспитании ребенка, бабушки и дедушки, а также братья и сестры старше 18 лет. Третья – прабабушки и прадедушки, совершеннолетние дяди и тети, двоюродные братья и сестры. Четвертая – другие родственники или люди, участвовавшие в воспитании ребенка. Пятая – любые другие граждане, которые соответствуют требованиям для усыновления или опеки.
Согласно позиции Минпросвещения, Семейный кодекс и так ставит на первое место близких родственников, когда речь идет об опеке над сиротами. Это означает, что бабушки, дедушки и совершеннолетние братья и сестры ребенка без родителей имеют преимущество перед другими людьми.
При устройстве ребенка к опекунам должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, а также возможности опекунов воспитать и дать образование, сказал представитель Минпросвещения. То есть при выборе новой семьи органы опеки действуют в интересах ребенка, чтобы обеспечить ему полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. Поэтому вопрос о выборе опекунов должен рассматриваться в каждом конкретном случае с учетом совокупности всех обстоятельств и интересов ребенка, заявил представитель ведомства.
Согласно законопроекту, чтобы устроить ребенка в семью опекунам следующей очереди (например, дяде или тете из третьей очереди), необходимо, чтобы опекуны из предыдущих очередей либо отсутствовали, либо отказались взять ребенка, либо не подходили по критериям. Также требуется, чтобы суд подтвердил, что такое решение соответствует интересам ребенка.
Представитель Минпросвещения сказал, что эта формулировка не позволяет устроить ребенка в семью опекунам из нижестоящих очередей, даже если те формально соответствуют всем требованиям. Также решение о том, подходит ли ребенку семья, в которую его хотят устроить, полностью зависит от суда. Это касается даже случаев, когда речь идет о передаче детей под опеку, хотя такие вопросы должны решать органы опеки и попечительства, отметил представитель ведомства.
Согласно позиции Минпросвещения, обязательная очередность опекунов ограничивает интересы ребенка и создает риски неопределенности при его устройстве в семью, которое нужно осуществить в кратчайшие сроки. Кроме этого в проекте не уточняется, будет ли учитываться мнение ребенка, который уже достиг 10 лет, дополнил представитель ведомства.
Инициатива вызывает серьезные опасения: она не учитывает индивидуальные обстоятельства и эмоциональные связи ребенка, что противоречит принципу приоритета его интересов и может дополнительно травмировать, говорит директор благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская.
Процесс определения ребенка в семью может затянуться, сказал член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов. Пока органы опеки разыскивают родственников, а суд рассматривает вопрос о соблюдении интересов ребенка, последний фактически оказывается заморожен в неопределенном правовом статусе, рассуждает он. Кроме этого родственники могут проживать в разных регионах, из-за чего ребенок дольше остается в детдоме, а это негативно сказывается на его психологическом состоянии, дополнила Тульчинская.
Также в законопроекте не предусмотрены меры по сопровождению и поддержке опекунов, из-за чего повышается риск повторного возврата детей из-за нехватки финансовых, психологических, социальных ресурсов у бабушек и дедушек, продолжила она.
Инициатива противоречит сложившейся практике семейных споров, где главным аспектом остается психологическое здоровье и комфорт несовершеннолетних, связь со значимым взрослым, а не «кровное родство», говорит адвокат по семейным делам Маргарита Янгуразова. Верховный суд РФ неоднократно подчеркивал приоритет психологической привязанности над генетической связью в делах о воспитании детей, напомнила она.