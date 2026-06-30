РПЦ предложила ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностях

РПЦ предложила ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностяхЕго появление возможно, но действующую лечебную практику он вряд ли изменит, говорят эксперты
Действующая под эгидой РПЦ общественная организация «Всемирный русский народный собор» (ВРНС) предложила ввести в медицинских вузах занятия под названием «Христианские основы традиционных духовно-нравственных ценностей». Об этом заявил руководитель секретариата ВРНС и юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев. По его словам, религиозное измерение помогает создать нужный фундамент для восприятия светских научных кодексов, в том числе сформировать осмысленное отношение к абортам.
«Если мы говорим о понятиях жизни и достоинства человека, не объясняя духовный аспект, то совершенно иное восприятие этих ценностей может формироваться у человека светского», – сказал Лосев (цитата по ТАСС). Он заявил, что многие научные кодексы подтверждают христианский аспект, например Гиппократ не приветствовал прерывание беременности. Традиционные ценности России, о которых сказано в указе президента (№ 809, в нем утверждаются основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. – «Ведомости»), имеют глубокие христианские корни и их понимание невозможно без религиозного аспекта, добавил он.
Во всех 89 российских субъектах в той или иной мере поддержали инициативы патриарха по ограничению абортов. Об этом председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства при РПЦ протоиерей Федор Лукьянов сообщил на пленарном заседании IX Международного Гиппократовского медицинского форума, писали «Ведомости» в июне. По данным комиссии, закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности принят в 32 субъектах РФ, еще в 41 регионе реализуется общественная инициатива по внесению такого закона в повестку заксобраний.
Мероприятия по прекращению абортов в частных клиниках уже проводятся в 56 субъектах страны. В 17 регионах процедуры искусственного прерывания беременности из частного сектора выведены окончательно. Всего от проведения абортов отказались 1402 медучреждения, это порядка 50% от общего числа частных клиник, говорилось в презентации Лукьянова.
Введение нового курса вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медпомощь, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. Любое отклонение от них должно быть обосновано, иначе медпомощь может быть признана оказанной с дефектом. Кроме того, врач руководствуется принципами медицинской этики и деонтологии и обязан действовать прежде всего в интересах пациента. Оказание помощи при прерывании беременности уже детально регламентировано, а требования к таким услугам в последние годы существенно ужесточились, добавила Гриценко.
На 5%
По мнению политолога Алексея Макаркина, появление подобного курса в медвузах нельзя исключать, поскольку это соответствует приоритетам госполитики, связанным с повышением рождаемости. При этом эксперт отмечает, что сокращение числа абортов началось задолго до нынешних инициатив. По его словам, по сравнению с советским периодом их количество значительно снизилось – прежде всего благодаря распространению контрацепции и сокращению числа нежелательных беременностей. Сейчас же государственная политика направлена на дальнейшее уменьшение числа абортов, чтобы они проводились в исключительных случаях.
Вместе с тем Макаркин сомневается, что введение отдельной дисциплины само по себе окажется эффективным. По его словам, практика показывает, что дополнительные обязательные предметы в вузах нередко воспринимаются студентами формально, как дисциплины, которые нужно сдать и затем забыть, поэтому их влияние на профессиональное становление будущего специалиста может быть ограниченным.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы Сеченовского и Пироговского университетов, Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. акад. И. П. Павлова, Казанского и Самарского государственных медуниверситетов с вопросом, готовы ли они включить новый курс в образовательные программы, в случае если он будет рекомендован или введен на федеральном уровне. Также был направлен запрос в Минздрав для оценки инициативы ВРНС.