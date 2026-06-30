РПЦ предложила ввести в медицинских вузах курс о христианских ценностях

Введение нового курса вряд ли повлияет на то, как врачи принимают решения о тактике лечения и оказывают медпомощь, считает медицинский адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, медицинская помощь оказывается на основе клинических рекомендаций, которыми руководствуется врач. Любое отклонение от них должно быть обосновано, иначе медпомощь может быть признана оказанной с дефектом. Кроме того, врач руководствуется принципами медицинской этики и деонтологии и обязан действовать прежде всего в интересах пациента. Оказание помощи при прерывании беременности уже детально регламентировано, а требования к таким услугам в последние годы существенно ужесточились, добавила Гриценко.