Российские регионы в разной степени поддержали антиабортные инициативы РПЦ

Российские регионы в разной степени поддержали антиабортные инициативы РПЦЭксперты сомневаются в их эффективности и предлагают искать альтернативы запретительным мерам
Во всех 89 российских субъектах в той или иной мере поддержали инициативы патриарха Кирилла по ограничению абортов. Об этом председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства при РПЦ протоиерей Федор Лукьянов сообщил на пленарном заседании IX Международного Гиппократовского медицинского форума. По данным комиссии, закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности принят в 32 субъектах РФ, еще в 41 регионе реализуется общественная инициатива по внесению такого закона в повестку законодательных собраний.
Мероприятия по прекращению абортов в частных клиниках уже проводятся в 56 субъектах страны, уточнил Лукьянов. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан. В 17 регионах, включая Вологодскую, Тверскую и Смоленскую области, процедуры искусственного прерывания беременности из частного сектора выведены окончательно. Всего от проведения абортов отказались 1402 медучреждения, это порядка 50% от общего числа частных клиник, следует из представленной Лукьяновым презентации.
Для укрепления семейных ценностей в России в будущем иерей Василий Лосев предложил обратиться к «христианским истокам цивилизационной идентичности Отечества». На пленарном заседании священник предложил перестать рассматривать ЭКО как демографический инструмент и перенаправить средства с финансирования процедуры на профилактику бесплодия, поддержку беременных женщин и женщин с детьми. Он также считает нужным законодательно закрепить статус эмбриона как специального субъекта права, имеющего достоинство и «потенциал развития личности». При этом сейчас люди, поддерживающие традиционные ценности, нередко «переобуваются в воздухе», когда речь заходит о защите прав ребенка до рождения, рассказал депутат Петр Толстой («Единая Россия»).
Меры, которые получили распространение на региональном уровне, могут быть малоэффективными, считает доцент РАНХиГС Игорь Голубченко. Он указал на отсутствие «реальных позитивных эффектов» от запрета абортов и попыток снизить возраст рождения матерью первого ребенка. В качестве альтернативы эксперт упомянул избирательные меры: выплату денег при рождении второго ребенка, помощь молодым семьям в получении жилплощади, комплексную поддержку таких родителей в вопросах трудоустройства, предоставления мест в детских садах и т. д.
Голубченко также уточнил, что текущая демографическая ситуация в России напряженная, но не катастрофическая. Из-за этого президент Владимир Путин называет проблему рождаемости одной из главных, но не видит необходимости решать ее всеми доступными способами в ущерб другим сферам, объяснил доцент. В частности, государство неизменно отказывается от использования миграции как главного инструмента пополнения населения.
Сегодня число абортов не растет нигде, но при отсутствии возможности прервать беременность в своем регионе женщины могут обращаться в медорганизации других субъектов, сказал замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он посчитал недопустимым давление на женщину, выступил против «фатальных ограничений» в этой сфере, а также призвал не забывать о медицинских показаниях к проведению процедуры прерывания беременности.
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Действенным решением проблемы абортов Мелик-Гусейнов считает программы психологической поддержки и сопровождения беременных. По его словам, они уже внедряются в разных регионах – этот опыт нужно изучать и реализовывать в других субъектах. Комплексным и сбалансированным эксперт назвал подход Нижегородской области: там с запретительными механизмами сочетаются меры поддержки беременных. В 2025 г. этот регион стал первым в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости. За четыре месяца 2026 г. показатель вырос на 2%, уточнил Лукьянов на пленарном заседании.
Право на аборт закреплено в законе об основах охраны здоровья граждан, который регулирует общие условия, сроки и основания для проведения процедуры и действует на всей территории России, напомнила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Регионы могут регулировать отдельные вопросы охраны здоровья, но не могут отменять или существенно ограничивать права, закрепленные федеральным законом, подчеркнула она. В связи с этим прямой запрет абортов на уровне субъекта будет недействительным.
При этом частные клиники вправе не включать аборты в перечень своих услуг на основании экономических соображений и стратегии бизнеса, говорит юрист. Однако, если этот вид помощи указан в лицензии, не исключен из нее в установленном порядке и не обоснован клиническими противопоказаниями, отказ в проведении процедуры может расцениваться как незаконный. Это нарушает право пациента на медицинскую помощь, объяснила Зыкова.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и РПЦ с просьбой оценить текущие результаты политики ограничения абортов, а также в региональные правительства с просьбой разъяснить их позицию по этому вопросу.