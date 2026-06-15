Российские регионы в разной степени поддержали антиабортные инициативы РПЦ

Действенным решением проблемы абортов Мелик-Гусейнов считает программы психологической поддержки и сопровождения беременных. По его словам, они уже внедряются в разных регионах – этот опыт нужно изучать и реализовывать в других субъектах. Комплексным и сбалансированным эксперт назвал подход Нижегородской области: там с запретительными механизмами сочетаются меры поддержки беременных. В 2025 г. этот регион стал первым в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости. За четыре месяца 2026 г. показатель вырос на 2%, уточнил Лукьянов на пленарном заседании.