Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,509-0,63%CHMK3 475-0,14%ARSA7,06-0,42%IMOEX2 506,87-0,63%RTSI1 100,93-0,63%RGBI118,43+0,04%RGBITR782,37+0,08%
Главная / Общество /

Минздрав сообщил о снижении числа абортов в России на 5%

Ведомости

Количество прерываний беременности в России по итогам 2025 г. сократилось на 5% и составило 321 000 случаев. Число медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 9,9% – до 120 600 случаев. Такие данные содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 г., с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В министерстве связывают эту динамику с развитием системы доабортного консультирования. Женщинам, обратившимся за направлением на аборт, разъясняют меры социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях, а также оказывают психологическую помощь для формирования положительных репродуктивных установок.

Матвиенко предложила корректировать выдачу поисковиков по запросам об абортах

Общество

По данным Минздрава, в 2025 г. консультации в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин получили 164 800 человек, что составляет 98,5% от общего числа обратившихся за направлением на аборт. В результате 46 500 женщин приняли решение сохранить беременность. Доля отказавшихся от аборта за год увеличилась.

3 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не планирует вводить запрет на аборты. По ее словам, право на аборт всегда остается за женщиной. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что государство должно создавать условия и механизмы поддержки, которые помогут убедить отказаться от прерывания беременности.

Схожую позицию 24 марта высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно. Он добавлял, что задача парламента заключается в создании условий, при которых выбор будет делаться «в пользу ребенка».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её