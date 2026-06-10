Минздрав сообщил о снижении числа абортов в России на 5%
Количество прерываний беременности в России по итогам 2025 г. сократилось на 5% и составило 321 000 случаев. Число медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 9,9% – до 120 600 случаев. Такие данные содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 г., с которым ознакомился «Коммерсантъ».
В министерстве связывают эту динамику с развитием системы доабортного консультирования. Женщинам, обратившимся за направлением на аборт, разъясняют меры социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях, а также оказывают психологическую помощь для формирования положительных репродуктивных установок.
По данным Минздрава, в 2025 г. консультации в кабинетах медико-социальной помощи и центрах поддержки женщин получили 164 800 человек, что составляет 98,5% от общего числа обратившихся за направлением на аборт. В результате 46 500 женщин приняли решение сохранить беременность. Доля отказавшихся от аборта за год увеличилась.
3 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не планирует вводить запрет на аборты. По ее словам, право на аборт всегда остается за женщиной. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что государство должно создавать условия и механизмы поддержки, которые помогут убедить отказаться от прерывания беременности.
Схожую позицию 24 марта высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно. Он добавлял, что задача парламента заключается в создании условий, при которых выбор будет делаться «в пользу ребенка».