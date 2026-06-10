Минздрав сообщил о снижении числа абортов в России на 5%

Количество прерываний беременности в России по итогам 2025 г. сократилось на 5% и составило 321 000 случаев. Число медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 9,9% – до 120 600 случаев. Такие данные содержатся в докладе Минздрава о государственной политике в сфере охраны здоровья за 2025 г., с которым ознакомился «Коммерсантъ».