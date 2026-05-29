Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,479+0,18%UTAR9,94-1,29%ARSA7,26+0,28%IMOEX2 564,06-0,77%RTSI1 137,29-0,28%RGBI118,86-0,13%RGBITR782,17-0,09%
Главная / Общество /

Матвиенко предложила корректировать выдачу поисковиков по запросам об абортах

Спикер Совфеда призвала IT-компании поддержать эту идею
Ведомости

Председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить алгоритмы поисковых систем, чтобы при запросах об абортах пользователи сначала видели информацию о центрах поддержки семьи и кризисных службах помощи женщинам.

«И только потом – сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствиях для здоровья», – сказала спикер Совфеда (цитата по ТАСС).

По ее словам, соответсвующая инициатива сейчас прорабатывается. Матвиенко также обратилась к IT-компаниям с просьбой поддержать идею.

В апреле Матвиенко заявила, что процедура развода в России должна быть «более гуманной». По словам спикера СФ, она не призывает «ужесточать или ограничивать» бракоразводный процесс. В качестве примера хорошей практики Матвиенко привела «неделю тишины» перед абортом в России.

Читайте также:Володин назвал зависимость от гаджетов одним из факторов снижения рождаемости
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте