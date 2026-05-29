Матвиенко предложила корректировать выдачу поисковиков по запросам об абортах

Матвиенко предложила корректировать выдачу поисковиков по запросам об абортахСпикер Совфеда призвала IT-компании поддержать эту идею
Председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила изменить алгоритмы поисковых систем, чтобы при запросах об абортах пользователи сначала видели информацию о центрах поддержки семьи и кризисных службах помощи женщинам.
«И только потом – сайты этих клиник, в том числе с информацией, чем грозит аборт и его последствиях для здоровья», – сказала спикер Совфеда (цитата по ТАСС).
По ее словам, соответсвующая инициатива сейчас прорабатывается. Матвиенко также обратилась к IT-компаниям с просьбой поддержать идею.
В апреле Матвиенко заявила, что процедура развода в России должна быть «более гуманной». По словам спикера СФ, она не призывает «ужесточать или ограничивать» бракоразводный процесс. В качестве примера хорошей практики Матвиенко привела «неделю тишины» перед абортом в России.