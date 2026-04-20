Главная / Общество /

Матвиенко предложила пересмотреть процедуру развода в России

Ведомости

Процедура развода в России должна быть «более гуманной», считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам спикера СФ, она не призывает «ужесточать или ограничивать» бракоразводный процесс. В качестве примера хорошей практики Матвиенко привела «неделю тишины» перед абортом в России, передает корреспондент «Ведомостей».

«Женщина приходит делать аборт, а вот неделя тишины, работают психологи, врачи, объясняют, что если она сделает [аборт], она всю жизнь будет жалеть. Также и к бракоразводному процессу надо относиться. Ну, погорячились, поссорились, а страдают-то дети», – сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты добавила, что во Франции и Великобритании процедура развода занимает как минимум два года, «а то и больше».

«У нас пришли, написали заявление <…> и свободны. Так не может быть, так не должно быть», – подчеркнула она.

Матвиенко также обратила внимание на систему детских выплат в некоторых регионах, которая приводит к фиктивным разводам для сохранения дополнительного дохода от государства.

В 2024 г., согласно данным Росстата, число разводов в России составило 644 500 случаев. В 2025 г. Росстат перестал публично отчитываться о числе браков и разводов.

