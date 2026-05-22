Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,472+0,35%BSPBP49,80%BISVP10,97+2,24%IMOEX2 656,61-0,29%RTSI1 182,21-0,29%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,65+0,07%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Володин назвал зависимость от гаджетов одним из факторов снижения рождаемости

Ведомости

Чрезмерное увлечение гаджетами может способствовать снижению рождаемости, поскольку люди перестают уделять внимание собственной жизни и созданию семьи. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести».

«Если человек практически живет в гаджете и интересуется чужой жизнью, его жизнь – вторична. Он ее не обустраивает, он не ищет спутника. И это трагедия», – заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, подобная тенденция наблюдается не только в России, но и в других странах. Поэтому Володин призывает сделать все для того, чтобы люди вернулись «к реальной жизни».

24 марта Володин также высказывался по теме демографии и абортов. Тогда председатель Госдумы заявлял, что решение о прерывании беременности женщина должна принимать самостоятельно, исходя из своей жизненной ситуации. При этом он отмечал, что задача властей и парламента заключается в создании условий, которые будут способствовать выбору в пользу рождения ребенка.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её