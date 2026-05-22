Володин назвал зависимость от гаджетов одним из факторов снижения рождаемости

24 марта Володин также высказывался по теме демографии и абортов. Тогда председатель Госдумы заявлял, что решение о прерывании беременности женщина должна принимать самостоятельно, исходя из своей жизненной ситуации. При этом он отмечал, что задача властей и парламента заключается в создании условий, которые будут способствовать выбору в пользу рождения ребенка.