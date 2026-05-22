Володин назвал зависимость от гаджетов одним из факторов снижения рождаемости
Чрезмерное увлечение гаджетами может способствовать снижению рождаемости, поскольку люди перестают уделять внимание собственной жизни и созданию семьи. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести».
«Если человек практически живет в гаджете и интересуется чужой жизнью, его жизнь – вторична. Он ее не обустраивает, он не ищет спутника. И это трагедия», – заявил Володин.
По словам спикера Госдумы, подобная тенденция наблюдается не только в России, но и в других странах. Поэтому Володин призывает сделать все для того, чтобы люди вернулись «к реальной жизни».
24 марта Володин также высказывался по теме демографии и абортов. Тогда председатель Госдумы заявлял, что решение о прерывании беременности женщина должна принимать самостоятельно, исходя из своей жизненной ситуации. При этом он отмечал, что задача властей и парламента заключается в создании условий, которые будут способствовать выбору в пользу рождения ребенка.