Матвиенко: право на аборт всегда остается за женщиной

В декабре 2023 г. заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках, однако инициатива была отозвана в декабре 2024 г. К ноябрю 2025 г. штрафы за склонение к абортам действовали в 23 регионах. Для граждан они составляют от 3000 до 5000 руб., для должностных и юридических лиц – выше в зависимости от региона, максимальные штрафы для юрлиц достигают 500 000 руб.