Матвиенко: право на аборт всегда остается за женщиной
Государство не планирует запрещать аборты, окончательное решение остается за женщиной. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью программе «60 минут» ИС «Вести».
По ее словам, государство не имеет права кому-либо запрещать что-либо касаемо частной жизни. «И я уверена, что запретов как таковых не будет, и чтобы женщины не волновались, право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной», – сказала она.
При этом Матвиенко подчеркнула, что государство должно стремиться убедить женщин отказаться от аборта. По ее словам, необходимо «сделать все, чтобы отговорить от такого серьезного шага», однако при окончательном решении женщина должна сохранять это право.
24 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял, что решение об аборте женщина должна принимать самостоятельно. «Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает», – отмечал он.
По его словам, задача парламента – создавать условия, при которых решение будет приниматься «в пользу ребенка», на основе диалога и без давления.
В декабре 2023 г. заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках, однако инициатива была отозвана в декабре 2024 г. К ноябрю 2025 г. штрафы за склонение к абортам действовали в 23 регионах. Для граждан они составляют от 3000 до 5000 руб., для должностных и юридических лиц – выше в зависимости от региона, максимальные штрафы для юрлиц достигают 500 000 руб.
13 марта первый зампред фракции «Новые люди» Владислав Даванков сообщал о подготовке законопроекта, направленного на защиту медиков от административного давления. Он предполагает запрет принуждения врачей к отказу от проведения законных медицинских процедур. Автор инициативы пояснял, что, по его данным, частные клиники в регионах отказываются делать аборт под давлением местных властей.