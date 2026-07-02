С 2022 года около 50 000 обращений поступило в Центр помощи участникам СВО

Он также отметил, что в 72% случаев проблемы, с которыми граждане обратились, полностью или частично решились. В первую очередь, продолжил Кузнецов, в эти организации и к нему лично обращаются родственники воюющих, сами военнослужащие, ветераны, а также пророссийски настроенные граждане Украины, которые не по своей вине еще не успели получить паспорт РФ. Впрочем, говорит Кузнецов, все еще большое количество людей нуждается в помощи: в месяц он получает стабильно более 1500 писем.