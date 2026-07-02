С 2022 года около 50 000 обращений поступило в Центр помощи участникам СВО

С 2022 года около 50 000 обращений поступило в Центр помощи участникам СВООстро стоит вопрос неправомерного объявления дезертиром
С ноября 2022 г. в Центр помощи участникам СВО и членам их семей на базе штаба Захара Прилепина, а также в общественную организацию «Союз отцов» поступило 47 437 обращений от военнослужащих и членов их семей. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия»). По его словам, на основе этих обращений он направил более 100 000 запросов в региональные органы власти, уполномоченному по правам человека в РФ, Минобороны и органы прокуратуры.
Он также отметил, что в 72% случаев проблемы, с которыми граждане обратились, полностью или частично решились. В первую очередь, продолжил Кузнецов, в эти организации и к нему лично обращаются родственники воюющих, сами военнослужащие, ветераны, а также пророссийски настроенные граждане Украины, которые не по своей вине еще не успели получить паспорт РФ. Впрочем, говорит Кузнецов, все еще большое количество людей нуждается в помощи: в месяц он получает стабильно более 1500 писем.
Больше всего обратившихся волнует проблема прохождения военной службы, а именно взаимоотношения с командованием в части военной подготовки и нарушений условий быта, говорит депутат. Также в числе проблемных темы возвращения домой (по состоянию здоровья, из-за достижения предельного возраста, рождения ребенка и т. д.), неверного начисления зарплаты, выплат по без вести пропавшим и военнопленным. Кроме этого есть сложности в прохождении военно-врачебной комиссии, получении военного билета и оформлении нахождения на боевых позициях.
В 2026 г. остро встал вопрос правомерности присвоения военнослужащему статуса СОЧ (самовольно оставивший часть, т. е. дезертир. – «Ведомости»), говорит Кузнецов. Такое случается из-за бюрократии, когда статус долгое время не известен, продолжил он.
Актуальными остаются вопросы от семей, связанные с поиском пропавших без вести военнослужащих и оформлением выплат, добавил член Совета Федерации по соцполитике Игорь Кастюкевич. Самих участников спецоперации сейчас больше волнуют вопросы медицинской реабилитации, сказал он «Ведомостям».
2,6 млн запросов на оказание помощи
За четыре года военных действий в стране и мире «изменилось все», констатирует первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»). Он предложил сделать необходимым обязательные государственные и частные закупки у малого и среднего бизнеса, построенного ветеранами. «Вчерашние командиры могут стать успешными предпринимателями, но они должны быть уверены, что их продукцию будут покупать наши крупнейшие корпорации», – подытожил депутат.
По словам сопредседателя координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева, у ветеранов сохраняется запрос на получение образования, так как они все чаще становятся депутатами и активнее включаются в социальную жизнь.