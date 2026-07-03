Россияне прежде всего ассоциируют Родину с домом и семьей

С ассоциацией «дом» связано 56% ответов опрошенных. Для них это место, где они родились и выросли: страна, земля и край. Семью и связь поколений выбрали 35% респондентов. В качестве ассоциаций они называли своих близких, детей, родственников, друзей, родителей, а также место, где живут родные люди. Почти каждый четвертый ответ опрошенных (23%) касался ценностей: смысла жизни, гордости за страну, уважения, силы, любви, безопасности, надежности. По 5% ответов пришлось на блоки ассоциаций с народом, историей и культурой. Еще одна ассоциация, которую называли респонденты, – природа (3%). В целом они могли озвучить до трех ответов.