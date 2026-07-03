Россияне прежде всего ассоциируют Родину с домом и семьей

Россияне прежде всего ассоциируют Родину с домом и семьейВ массовом сознании это понятие не политическое, а экзистенциальное, говорят эксперты
Родина чаще всего ассоциируется у россиян с домом, семьей и ценностями. К такому выводу пришел Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, который в июне опросил 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование представлено в рамках проекта «С чего начинается Родина». Его реализует Национальный центр «Россия» при поддержке правительства РФ.
С ассоциацией «дом» связано 56% ответов опрошенных. Для них это место, где они родились и выросли: страна, земля и край. Семью и связь поколений выбрали 35% респондентов. В качестве ассоциаций они называли своих близких, детей, родственников, друзей, родителей, а также место, где живут родные люди. Почти каждый четвертый ответ опрошенных (23%) касался ценностей: смысла жизни, гордости за страну, уважения, силы, любви, безопасности, надежности. По 5% ответов пришлось на блоки ассоциаций с народом, историей и культурой. Еще одна ассоциация, которую называли респонденты, – природа (3%). В целом они могли озвучить до трех ответов.
Большая часть ассоциаций с Россией приходится на три смысловых блока: Родина (25%), национальная гордость и величие (по 23%). Помимо этого респонденты ассоциировали Россию с природой (8%), государственными символами (6%), народом (5%), историей и культурой (4%).
Молодые поколения чаще описывают Россию через конкретные и осязаемые характеристики: дом, пространство, природу и государственные символы, выяснили в АЦ ВЦИОМ. Для старших поколений все большее значение приобретает ценностное измерение – гордость и патриотизм. Аналогичная тенденция наблюдается и в восприятии Родины, уточнили социологи.
Родина – это не просто география, а пространство тепла и опоры: родной дом, семья и крепкая связь поколений, говорит генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Кроме того, это чувство гордости и уважения к своей стране, живая культура, память об истории и единство народа, живущего в России. По словам Федорова, главные тренды в восприятии своей страны россиянами – ощущение личной принадлежности и патриотизм.
Абсолютным приоритетом для россиян остается крепкая семья, их представления о традиционных ценностях в первую очередь сконцентрированы вокруг нее, сообщил Федоров. «Также мы зафиксировали высокий уровень значимости ценностей, связанных с коллективной идентичностью и сплочением народа в эти непростые времена», – сказал он.
То, что россияне связывают Родину прежде всего с домом и семьей, а не с государством или историей, свидетельствует об укорененности гражданской идентичности, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. По его словам, Родина в массовом сознании – категория не политическая, а экзистенциальная.
Поколенческие различия в восприятии Родины вызваны двумя причинами, говорит Ковригин. По его словам, работает классический возрастной эффект: ценностное мышление формируется с накоплением жизненного опыта, поэтому молодежь в любую эпоху описывает мир через конкретные, осязаемые образы, а старшие поколения – через абстрактные категории гордости и долга. Налицо и эффект социализации: нынешние старшие поколения формировались в условиях, когда принадлежность к большой стране была центральным элементом идентичности, а ее утрата в 1990-х гг. переживалась как личная драма, отсюда обостренное ценностное измерение, добавил эксперт.
Молодежь же выросла в уже сложившейся России и воспринимает ее как данность, которую не нужно доказывать или отстаивать в категориях величия. Конкретность образов у молодых – это не дефицит патриотизма, а иная его форма, считает Ковригин.
По мнению эксперта «Народного фронта» Ольги Поздняковой, нельзя сделать вывод о том, что восприятие патриотизма молодыми людьми прежде всего через свой конкретный опыт, дом и семью является специфической российской чертой, это устойчивая кросс-культурная закономерность. Способность к обобщению, символизации опыта, потребность в более глобальных смыслах чаще всего растет с возрастом, соглашается она.
Молодые люди живут в ленте информации преимущественно из картинок и видео, т. е. находятся в визуальной среде, отсюда возникают ассоциации «Россия как дом, пространство и символы», говорит доцент РАНХиГС Кристина Иваненко. На старшее поколение больше действует текст – из телевизора или новостной ленты, уточнила она. А текст абстрактен по природе: он передает не вид, а смысл и идею, рассказала эксперт.