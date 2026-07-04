Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,49+0,24%KZOS50,2-0,59%LIFE1,28-0,39%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,09+0,13%RGBITR747,54+0,22%
Главная / Общество /

«На свете только доллары и литература»: что русские классики писали про Америку

250 лет со дня подписания Декларации независимости США
Елена Дурандина
РИА Новости
РИА Новости

Русские классики обратили внимание на США еще до того, как это стало мейнстримом. В разные годы про предприимчивость и нравы американцев писали Александр Пушкин, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Некрасов, Александр Герцен, Александр Куприн, Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Шолохов, Михаил Зощенко и др. По одной из версий, Иван Бунин задумал свой самый мрачный рассказ – «Господин из Сан-Франциско» – под впечатлением от гибели «Титаника», а Михаил Булгаков придумал бал сатаны, посетив прием американского посла в московской резиденции Спасо-хаус. Многие писатели оказались связаны с Новым светом личными отношениями. Михаил Ломоносов и Бенджамин Франклин вели заочные научные дискуссии, Сергей Есенин гастролировал по Штатам вместе со своей супругой и местной танцовщицей Айседорой Дункан, а один из родственников Льва Толстого носил прозвище «американец» после того, как побывал на Аляске. «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом», – шутил Александр Грибоедов про Федора Толстого в пьесе «Горе от ума». Что еще они говорили – в подборке «Ведомостей».

Ломоносов – об индейцах

«В Америке живут, мы чаем, простаки, / Что там драгой металл из Сребряной реки / Дают европскому купечеству охотно, / И бисеру берут количество несчетно; / Но тем, я думаю, они разумне нас, / Что [не] гонят от своих бедам причину глаз, / Им оны времена не будут ввек забвенны, / Как пали их отцы для злата побиенны» (из трактата «Письмо о пользе стекла», 1752 г.).

Пушкин – о первом впечатлении

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром <…>. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских <…>. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы <…>: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (из статьи «Джон Тернер», опубликованной в журнале «Современник», 1836 г.).

Герцен – о союзе с американцами

«Мы (Россия. – «Ведомости») не избалованы сочувствием других народов, не избалованы также и их пониманием. Причин на это было много <…>. У России в грядущем только и есть одни товарищ, один попутчик – Северные Штаты» (из публицистической заметки «Америка и Сибирь», 1858 г.).

Некрасов – о повсеместном развороте на Запад

«Бредит Америкой Русь, / К ней тяготея сердечно… / Шуйско-Ивановский гусь – / Американец?.. Конечно! / Что ни попало – тащат, / “Наш идеал, – говорят, – / Заатлантический брат: / Бог его – тоже ведь доллар!..” / Правда! но разница в том: / Бог его – доллар, добытый трудом, / А не украденный доллар» (из поэмы «Современники», 1876 г.).

Достоевский – о тяге к свободе

«Молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется <...>, а потом – или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, "чтоб испытать свободный труд в свободном государстве"... Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками» (из сборника публицистики «Дневник писателя», 1873 г.).

«Возьму деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сыщут!.. Да, а адресный стол? Найдут! Разумихин найдет. Лучше совсем бежать… далеко… в Америку, и наплевать на них! И вексель взять,… он там пригодится» (из романа «Преступление и наказание», 1866 г.).

Чехов – о побегах в Штаты

« – А Калифорния? – спросил Володя. <…>

– Калифорния ниже... Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.

Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации» (из юмористического рассказа «Мальчики», 1887 г.).

«Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: “Боже, зачем ты нас создал?”. Это уже Великий, или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как на постройке стучат топорами каторжные, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка… Еще в двадцатых годах наши каторжные бегали из охотского солеваренного завода на “теплые”, то есть Сандвичевы острова… По словам г. Курбского в Indian-Territory, на правой стороне Миссисипи живут целые партии вачеро из сахалинских каторжников» (из книги «Остров Сахалин», 1890 г.).

Салтыков-Щедрин – о стремительном развитии американцев

«Краснова мучило и отсутствие всяких перспектив. <…>

– У нас ничего нельзя вперед угадать, – ворчал он себе под нос, – сегодня ты тут, а завтра неведомая сила толкнула тебя Бог весть куда! Область предвидений так обширна, что ничего столь не естественно, как запутаться в ней. Случилось так, но могло случиться и иначе. Что, если бы, в самом деле, заря занялась, а за нею вдруг солнце?.. И везде дело начиналось с мостов и перевозов, а потом, потихоньку да помаленьку, глядь – новая эра. Это хоть в Америке спросите. Что такое были эти Чикаго, эти Сан-Франциско? – простые, бедные деревни, и больше ничего! А нынче?» (из книги «Мелочи жизни», 1887 г.).

Горький – о небоскребах

«Это – город, это – Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатиэтажные дома, безмолвные и темные "скребницы неба". Квадратные, лишенные желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей» (из очерка «Город желтого дьявола», 1906 г.).

Блок – об индустриализации

«На пустынном просторе, на диком / Ты (Россия. – Ведомости) все та, что была, и не та, / Новым ты обернулась мне ликом, / И другая волнует мечта <…> Уголь стонет, и соль забелелась, / И железная воет руда… / То над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда» (из стихотворения «Новая Америка», 1913 г.).

Маяковский – о гонке между странами

«На работе, / в аэроплане, / в вагоне / вашу / быстроногую / знаменитую Америку / мы / и догоним / и перегоним» (из стихотворения «Американцы удивляются», 1929 г.).

Есенин – о разочаровании в США

«Места нет здесь мечтам и химерам, / Отшумела тех лет пора. / Все курьеры, курьеры, курьеры, / Маклера, маклера, маклера…» (из стихотворения «Страна негодяев», 1923 г.).

Куприн – о помощи во время революции

«Одновременно с вступлением белой армии приехали в Гатчину на огромных грузовых автомобилях благотворительные американцы. Они привезли с собою – исключительно для того, чтобы подкормить изголодавшихся на жмыхах и клюкве детей, – значительные запасы печенья, сгущенного молока, рису, какао, шоколаду, яиц, сахара, чая и белого хлеба. Это были канадские американцы. Воспоминания о них для меня священны. Они широко снабжали необходимыми медицинскими средствами все военные аптеки и госпитали. Они перевозили раненых и больных. В их обращении с русскими были спокойная вежливость и христианская доброта» (из автобиографической повести «Купол св. Исаакия Далматского», 1919 г.).

Шолохов – о поддержке в годы Великой Отечественной

Фото.

Пенициллин, танки и консервы: какие товары поставляли по «ленд-лизу» в СССР

День Победы / Фото

«Мы знаем и ценим меру ваших усилий, трудностей, которые связаны с производством и особенно с доставкой ваших грузов в нашу страну. Я сам видел ваши грузовики в донских степях, ваши прекрасные самолеты в схватках с теми, которые бомбили наши станицы. Нет человека у нас, который не ощущал бы вашей дружеской поддержки. Но я хочу обратиться к вам очень прямо, так, как нас научила говорить война. Наша страна, наш народ изранены <...>. Мы зовем вас в бой. Мы предлагаем вам не просто дружбу наших народов, а дружбу солдат» (из «Письма американским друзьям» с признательностью за поставки вооружений и продовольствия и призывами открыть второй фронт, 1942 г.).

Булгаков – о долларах

«Маркизов: На кой шут мне доллары.

Пончик: Не верь ни Адаму, ни Дарагану, когда они будут говорить, что валюта теперь ничего не будет стоить на земном шаре. <...> Если хоть два человека останутся, доллары будут стоить до скончания живота. Видишь, какой старец напечатан на бумажке? Это вечный старец! <...> На свете существуют только две силы: доллары и литература» (из пьесы «Адам и Ева», 1931 г.).

Ильф и Петров – о возвращении домой

«Америка лежит на большой автомобильной дороге. Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну, в которой пробыл четыре месяца, – представляешь себе не Вашингтон с его садами, колоннами и полным собранием памятников, не Нью-Йорк с его небоскребами, с его нищетой и богатством, не Сан-Франциско с его крутыми улицами и висячими мостами, не горы, не заводы, не кэньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов <...>. Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной? Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется» (из книги «Одноэтажная Америка», написанной по мотивам реальной поездки писателей в Штаты, 1937 г.).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её