Россияне назвали низкий уровень жизни семей одной из главных проблем детства

Россияне назвали низкий уровень жизни семей одной из главных проблем детстваСодержание ребенка воспринимается как проект с высокой стоимостью, говорят эксперты
Россияне выделили главные проблемы детства: низкий уровень жизни семей, а также алкоголизм и наркоманию (по 29% опрошенных). Респонденты также отнесли к ним трудности воспитания в детских садах и школах (19%), эгоистичность общества и нежелание иметь детей (15%). Данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В мае центр провел телефонный опрос среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Они, отвечая на вопрос о проблемах детей, которые должны находиться в фокусе общественного внимания, могли выбрать до двух ответов.
Проблемы низкого уровня жизни и эгоизма общества звучат в связи с двумя факторами – экономическим и ценностно-демографическим, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Сейчас школа институционально назначена соучастником воспитательного процесса и это фиксирует общественное сознание, говорит он.
В целом более половины россиян (58%) убеждены, что жизнь детей сейчас более опасна, чем раньше. Каждый пятый респондент (21%) сказал, что она менее опасна. По мнению 14% опрошенных, мало что изменилось. Затруднились ответить 7% респондентов.
Если раньше родители боялись «плохой компании», то сейчас спектр опасностей стал шире, при этом многие из них «невидимые»: цифровая среда, буллинг, психологические проблемы, говорит эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак. По ее мнению, общество ушло от модели успешности воспитания ребенка «для самого ребенка», где базовым был старт в виде образования, здоровья и профессии. Массовый запрос становится общественно ориентированным, пояснила эксперт.
Социологи пришли к выводу, что карта проблем российского детства заметно изменилась почти за два десятилетия. Если в 2009 г. (опрос проводился методом поквартирных face-to-face интервью) общественное мнение рисовало опасного подростка с проблемами алкоголизма, наркомании, преступности и безнадзорности, то в 2026 г. восприятие усложняется и становится более системным и философским.
Детские риски все чаще объясняются условиями, в которых живет семья, в том числе общественными. Россияне также стали чаще говорить о низком уровне жизни семей, эгоистичности общества, нежелании иметь детей и воспитывать их.
Государство вкладывает много ресурсов в поддержку демографии, говорит эксперт Народного фронта Виктория Рашина. «Семьям в целом важнее уверенность в завтрашнем дне, стабильность и отношение общества», – согласилась она.
Материальное положение семьи действительно влияет на возможности воспитания, но не является единственным или определяющим фактором, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, не менее важны ощущение стабильности, уверенность в будущем, доверие к общественным институтам и готовность воспринимать семью как долгосрочную жизненную ценность, а не как проект, который можно постоянно откладывать. Поэтому в общественном сознании экономические и ценностные причины сейчас все чаще рассматриваются как взаимосвязанные, отметил эксперт.
Изменились не только проблемы детства, но и образ ребенка, хорошо подготовленного к жизни, отметили в АЦ ВЦИОМ. Социологи сравнили результаты опросов текущего года и 2006 г. Раньше в фокусе внимания россиян были образование (53%) и здоровье (52%), а теперь на первый план выходит сочетание образования (37%), воспитания честности и доброты (33%), патриотизма (31%) и дисциплины (30%).