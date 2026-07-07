Россияне назвали низкий уровень жизни семей одной из главных проблем детства

Материальное положение семьи действительно влияет на возможности воспитания, но не является единственным или определяющим фактором, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, не менее важны ощущение стабильности, уверенность в будущем, доверие к общественным институтам и готовность воспринимать семью как долгосрочную жизненную ценность, а не как проект, который можно постоянно откладывать. Поэтому в общественном сознании экономические и ценностные причины сейчас все чаще рассматриваются как взаимосвязанные, отметил эксперт.