Суммарный коэффициент рождаемости в селах в 2025 году стал минимальным за 35 лет

Статистика СКР во многом остается лукавой, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. По его оценкам, на юге России, например, СКР в сельской местности находится в диапазоне 1,8–2, а доля многодетных семей в 3,5 раза выше, чем в мегаполисах страны. Существует и эффект так называемых «гостевых рождений»: закрытие части роддомов и концентрация качественной медицинской помощи в крупных центрах стимулируют жителей сельских территорий рожать в городах, из-за чего территориальная статистика рождаемости частично искажается, сказал эксперт. По мнению Панина, в ближайшие годы интерес к сельскому образу жизни может начать расти. На фоне перегруженности агломераций, высокой стоимости жилья, дефицита времени и усталости от сверхплотной городской среды усиливается запрос на пространство, экологию, безопасность и более спокойный ритм жизни, добавил он. Отток активного населения трудоспособного и фертильного возраста из сельской местности в города идет давно и к настоящему времени уже в основном завершился, рассказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в большинстве регионов, за несколькими исключениями, деревня уже перестала играть роль основного источника пополнения населения. И хотя СКР на селе остается несколько выше городского, это преимущество в относительных цифрах нейтрализуется огромным численным превосходством горожан над селянами в абсолютных цифрах, уточнил он. Более того, средний возраст селян сегодня превышает аналогичный среди горожан – с соответствующим влиянием на демографию, отметил Федоров.