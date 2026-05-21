Суммарный коэффициент рождаемости в селах в 2025 году стал минимальным за 35 лет

Суммарный коэффициент рождаемости в селах в 2025 году стал минимальным за 35 летДеревня перестала играть роль основного источника пополнения населения, говорят эксперты
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 г., следует из обновленных данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе.
СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в календарном периоде.
Самый высокий СКР сельского населения в 2025 г. зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,751), Ямало-Ненецком автономном округе (2,619) и Республике Тыва (2,526), следует из опубликованных данных. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости был в Ленинградской области (0,833), Севастополе (0,849) и Республике Мордовии (0,855).
Согласно данным Росстата, пик СКР для сельского населения пришелся на 1990 г., составив 2,6. Он постепенно падал до 1999 г., а затем немного вырос к 2003 г. Следующий за этим пик пришелся на 2014 г. с суммарным коэффициентом рождаемости 2,272. С того момента он ежегодно падает.
Снижение не только в селах
Статистика СКР во многом остается лукавой, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. По его оценкам, на юге России, например, СКР в сельской местности находится в диапазоне 1,8–2, а доля многодетных семей в 3,5 раза выше, чем в мегаполисах страны. Существует и эффект так называемых «гостевых рождений»: закрытие части роддомов и концентрация качественной медицинской помощи в крупных центрах стимулируют жителей сельских территорий рожать в городах, из-за чего территориальная статистика рождаемости частично искажается, сказал эксперт. По мнению Панина, в ближайшие годы интерес к сельскому образу жизни может начать расти. На фоне перегруженности агломераций, высокой стоимости жилья, дефицита времени и усталости от сверхплотной городской среды усиливается запрос на пространство, экологию, безопасность и более спокойный ритм жизни, добавил он. Отток активного населения трудоспособного и фертильного возраста из сельской местности в города идет давно и к настоящему времени уже в основном завершился, рассказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в большинстве регионов, за несколькими исключениями, деревня уже перестала играть роль основного источника пополнения населения. И хотя СКР на селе остается несколько выше городского, это преимущество в относительных цифрах нейтрализуется огромным численным превосходством горожан над селянами в абсолютных цифрах, уточнил он. Более того, средний возраст селян сегодня превышает аналогичный среди горожан – с соответствующим влиянием на демографию, отметил Федоров.
Все разговоры о дезурбанизации остаются только разговорами, считает Федоров. «Да, на селе есть чистый воздух, натуральные продукты и много места. Но там по сравнению с городами очень мало доходной и престижной работы, слабая физическая и социальная инфраструктура, ограничены рекреационные возможности», – сказал он. Молодежи на селе больше не становится, она мигрирует туда, где есть будущее, – т. е. в города. Контртрендов, которые были бы способны развернуть ситуацию в противоположном направлении, мы пока не фиксируем, поделился он.
Средства на поддержку рождаемости
Идущие демографические процессы, включая снижение рождаемости, касаются и городов, и сел примерно одинаково, говорит директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. По его мнению, снижение СКР не может быть бесконечным: в городе оно тормозится, а в селе пока нет. Ребенок сегодня – это значимая инвестиция, в моменте буквально обрушивающая доходы молодой семьи, продолжил Звоновский. Он считает, что размер таких инвестиций является главным ограничителем для деторождения. В больших городах они требуются большие, чтобы ребенок стал конкурентоспособным перед взрослой жизнью, а в селах – меньше, добавил эксперт.