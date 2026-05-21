LKOH5 119-1,72%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,14+0,15%
Главная / Общество /

Суммарный коэффициент рождаемости в селах в 2025 году стал минимальным за 35 лет

Деревня перестала играть роль основного источника пополнения населения, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) сельского населения России по итогам прошлого года составил 1,464. Этот показатель оказался самым низким с 1990 г., следует из обновленных данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе.

СКР показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в календарном периоде.

Самый высокий СКР сельского населения в 2025 г. зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,751), Ямало-Ненецком автономном округе (2,619) и Республике Тыва (2,526), следует из опубликованных данных. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости был в Ленинградской области (0,833), Севастополе (0,849) и Республике Мордовии (0,855).

Согласно данным Росстата, пик СКР для сельского населения пришелся на 1990 г., составив 2,6. Он постепенно падал до 1999 г., а затем немного вырос к 2003 г. Следующий за этим пик пришелся на 2014 г. с суммарным коэффициентом рождаемости 2,272. С того момента он ежегодно падает.

Снижение не только в селах

СКР всего населения страны в 2025 г. составил 1,361, а только городского – 1,327. По сравнению с 2024 г. СКР всего населения снизился на 0,039, городского – на 0,03, а сельского – на 0,06.

Статистика СКР во многом остается лукавой, считает директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Панин. По его оценкам, на юге России, например, СКР в сельской местности находится в диапазоне 1,8–2, а доля многодетных семей в 3,5 раза выше, чем в мегаполисах страны. Существует и эффект так называемых «гостевых рождений»: закрытие части роддомов и концентрация качественной медицинской помощи в крупных центрах стимулируют жителей сельских территорий рожать в городах, из-за чего территориальная статистика рождаемости частично искажается, сказал эксперт. По мнению Панина, в ближайшие годы интерес к сельскому образу жизни может начать расти. На фоне перегруженности агломераций, высокой стоимости жилья, дефицита времени и усталости от сверхплотной городской среды усиливается запрос на пространство, экологию, безопасность и более спокойный ритм жизни, добавил он. Отток активного населения трудоспособного и фертильного возраста из сельской местности в города идет давно и к настоящему времени уже в основном завершился, рассказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, в большинстве регионов, за несколькими исключениями, деревня уже перестала играть роль основного источника пополнения населения. И хотя СКР на селе остается несколько выше городского, это преимущество в относительных цифрах нейтрализуется огромным численным превосходством горожан над селянами в абсолютных цифрах, уточнил он. Более того, средний возраст селян сегодня превышает аналогичный среди горожан – с соответствующим влиянием на демографию, отметил Федоров.

Все разговоры о дезурбанизации остаются только разговорами, считает Федоров. «Да, на селе есть чистый воздух, натуральные продукты и много места. Но там по сравнению с городами очень мало доходной и престижной работы, слабая физическая и социальная инфраструктура, ограничены рекреационные возможности», – сказал он. Молодежи на селе больше не становится, она мигрирует туда, где есть будущее, – т. е. в города. Контртрендов, которые были бы способны развернуть ситуацию в противоположном направлении, мы пока не фиксируем, поделился он.

Средства на поддержку рождаемости

С 2025 г. в рамках нацпроекта «Семья» 41 регион, где по итогам 2023 г. значение суммарного коэффициента рождаемости оказалось ниже среднероссийского, реализует мероприятия по повышению рождаемости, сообщил «Ведомостям» в январе представитель пресс-службы Минтруда РФ. На эти цели в федеральном бюджете на 2025–2027 гг. предусмотрено 12,5 млрд руб. ежегодно, а всего до 2030 г. – 75 млрд руб.

Идущие демографические процессы, включая снижение рождаемости, касаются и городов, и сел примерно одинаково, говорит директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. По его мнению, снижение СКР не может быть бесконечным: в городе оно тормозится, а в селе пока нет. Ребенок сегодня – это значимая инвестиция, в моменте буквально обрушивающая доходы молодой семьи, продолжил Звоновский. Он считает, что размер таких инвестиций является главным ограничителем для деторождения. В больших городах они требуются большие, чтобы ребенок стал конкурентоспособным перед взрослой жизнью, а в селах – меньше, добавил эксперт.

