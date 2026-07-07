МЧС: служить в пожарных частях смогут до 7000 срочников в 36 регионах

МЧС: служить в пожарных частях смогут до 7000 срочников в 36 регионахДалее их будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы
Проходить службу в пожарных частях смогут до 7000 срочников в год. Такие данные привел представитель пресс-службы МЧС в ответ на запрос «Ведомостей». Первоначально такой вариант срочной службы внедрят в 36 регионах РФ, где есть объектовые и специальные подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС), продолжил он. Позже срочников будут направлять и в другие, в том числе приграничные регионы, добавил представитель министерства.
Срочники будут замещать свободные должности пожарных и водителей пожарных автомобилей, сказал представитель пресс-службы МЧС России. При этом приоритетно брать на службу будут призывников, окончивших учебные учреждения среднего образования пожарно-технического профиля. Также МЧС России рассмотрит граждан, прошедших военно-врачебную комиссию и имеющих группу здоровья не ниже «Б».
Представитель пресс-службы ведомства также рассказал, что срочники будут допущены к совместной службе с личным составом дежурных караулов только после необходимой подготовки. Призванные также пройдут первоначальную военную подготовку, как и любые военнослужащие, проходящие службу по призыву, дополнил собеседник.
Если после прохождения срочной службы военнослужащий решит остаться в МЧС России, то министерство предложит ему «широкий спектр льгот», сказал представитель пресс-службы МЧС. Речь о бесплатном получении высшего образования в вузах МЧС, возможности приема на внутреннюю службу и присвоении специальных званий, а также полном соцпакете, заключил собеседник.
Изначально в феврале 2026 г. глава МЧС Александр Куренков заявлял о 5000 солдат-срочников, которых могут направить в его министерство проходить срочную службу в качестве пожарных. Предполагалось, что такая мера должна решить кадровую проблему ведомства. Министр неоднократно сообщал, что отток кадров из МЧС связан с низкими зарплатами. В июне на встрече с особо отличившимися на спецоперации спасателями он рассказывал, что пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками в нескольких местах (например, автослесарем или вахтовиком) «не от хорошей жизни». Он уверял их, что в будущем ведомство «разбогатеет».
В июле 2026 г. правительство с учетом доработки одобрило законопроект, который который позволит укомплектовать за счет солдат-срочников воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Инициатива расширяет полномочия воинских подразделений ФПС МЧС, где и будут служить срочники, на населенные пункты и организации. Раньше пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.
С помощью привлечения срочников решить дефицит кадров в МЧС не получится, как и за год подготовить срочника до уровня специалиста, считает советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алексей Малов. Пока ситуация в МЧС России с уровнем зарплат и соцобеспечением «плачевная», охарактеризовал Малов. По его мнению, молодые люди не будут особенно стремиться работать пожарными за зарплату размером 30 000 руб. в месяц.