МЧС: служить в пожарных частях смогут до 7000 срочников в 36 регионах

Изначально в феврале 2026 г. глава МЧС Александр Куренков заявлял о 5000 солдат-срочников, которых могут направить в его министерство проходить срочную службу в качестве пожарных. Предполагалось, что такая мера должна решить кадровую проблему ведомства. Министр неоднократно сообщал, что отток кадров из МЧС связан с низкими зарплатами. В июне на встрече с особо отличившимися на спецоперации спасателями он рассказывал, что пожарные вынуждены совмещать службу с дополнительными подработками в нескольких местах (например, автослесарем или вахтовиком) «не от хорошей жизни». Он уверял их, что в будущем ведомство «разбогатеет».