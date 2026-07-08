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В госсекторе здравоохранения планирует работать 50% студентов-медиков

Некоторые рассматривают его как стартовую площадку, после которой можно устроиться в частные клиники
Екатерина Дорофеева
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Почти половина опрошенных студентов (49,5%) лечебных факультетов трех крупных российских медвузов после окончания обучения планируют работать в системе государственного здравоохранения. В частном секторе хотят трудоустроиться около 46,2% обучающихся. Не определилось со своей профессиональной деятельностью 3,6% опрошенных, а не планирует работать в здравоохранении только 0,7% учащихся.

Такой вывод «Ведомости» сделали, ознакомившись с исследованием Финансового университета при правительстве РФ о приверженности студентов медвузов будущей профессии. Оно опубликовано в научном журнале «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины».

Опрос проводился среди 220 студентов 3–6-х курсов лечебных факультетов трех университетов: Курского государственного медицинского университета (КГМУ), Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ им. Н. И. Пирогова) и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова). Обучающиеся заполняли онлайн-анкеты в январе 2026 г. Выборка охватывала курсы, когда студенты начали осваивать клинические дисциплины, т. е. представление о будущей профессии у них уже начало складываться, пояснила автор исследования, профессор кафедры социологии Финансового университета Татьяна Каменева.

Раннее погружение в специальность поможет удержать в профессии студентов-медиков

Общество

Студенты хотели бы остаться в государственной системе, чтобы набраться опыта (36%) и отработать целевое направление (33%). Свой выбор они также объясняли тем, что сразу после обучения сложно устроиться в хорошую частную клинику (28%). Среди других причин для работы в госсекторе они называли стабильную работу и профессиональные гарантии (19%), возможности быстрого карьерного роста (15%).

Среди студентов КГМУ преобладало мнение, что в госсекторе можно получить «уникальный опыт и ценные профессиональные навыки, научиться работать в сложных условиях». Будущие медики из Пироговского университета чаще говорили о необходимости отработки целевого направления. Для респондентов из ПСПбГМУ госсектор стал приоритетным из-за сложностей трудоустройства в хорошую частную клинику и опасений по поводу неполных трудовых гарантий.

Полученные данные косвенно подтверждают следующую траекторию: медик нарабатывает опыт в госсекторе, а затем переходит на работу в частный сектор или же совмещает трудоустройство в них, соглашается Каменева. Работу в государственной медицине студенты рассматривают как стартовую площадку, где они могут заслужить хорошую репутацию, уточнила она.

Более 23 000

специалистов составляет дефицит врачей в РФ, сообщал в феврале 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко. По среднему медицинскому персоналу нехватка оценивается в 63 500 специалистов (цитата по «Интерфаксу»)

Переход специалистов между государственными и частными медорганизациями происходил всегда, это естественно для современной системы здравоохранения, говорит председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников. По его мнению, ключевая задача – не ограничивать эту мобильность, а повышать привлекательность государственных медорганизаций как работодателя. Речь идет не только о конкурентоспособной оплате труда, но и о современных условиях работы, эффективном наставничестве, понятных карьерных перспективах и дополнительных социальных гарантиях.

Среди возможных мер поддержки медиков Домников назвал компенсацию аренды жилья, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и программы обеспечения жильем. Профсоюз считает эти направления приоритетными и последовательно продвигает их через коллективные договоры в клиниках, рассказал он.

Сергей Портер / Ведомости

Если специалист не прошел через государственную систему, где встречаются разные по сложности клинические случаи, ему будет трудно справиться с потоком пациентов в частной клинике, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он считает правильным решение о распределении выпускников-медиков в государственные медорганизации. Речь идет о законе, который вступил в силу 1 марта. Он предусматривает обязательную отработку в госклинике сроком до трех лет под руководством наставника.

Изменения законодательства дают возможность выпускникам трудоустроиться как в государственные, так и в частные медорганизации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, уточнил Домников. По данным опроса Финансового университета, подавляющее большинство студентов планируют работать по профессии, обратил внимание он. Это позитивный сигнал о том, что кадровый состав отрасли будет обновляться, отмечает эксперт.

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