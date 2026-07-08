В госсекторе здравоохранения планирует работать 50% студентов-медиков

Если специалист не прошел через государственную систему, где встречаются разные по сложности клинические случаи, ему будет трудно справиться с потоком пациентов в частной клинике, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Он считает правильным решение о распределении выпускников-медиков в государственные медорганизации. Речь идет о законе, который вступил в силу 1 марта. Он предусматривает обязательную отработку в госклинике сроком до трех лет под руководством наставника.