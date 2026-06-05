Раннее погружение в специальность поможет удержать в профессии студентов-медиков

В апреле одно из занятий внеурочного профориентационного курса для 6–11-х классов «Россия – мои горизонты» было посвящено обучению в медицинских и фармацевтических вузах и перспективам трудоустройства. В рабочей программе курса говорилось, что школьники 6–7-х классов узнают о значимости медицины и фармации в экономике страны, а также об основных профессиях. Помимо этого их проинформировали об учебных предметах и дополнительном образовании, которые в будущем помогут развиваться в этих сферах.

В 8–11-х классах рассказали о профессиональных качествах, необходимых для этих профессий и построения карьеры в сфере здравоохранения. Школьников познакомили с различными способами получения профессии, включая среднее профессиональное и высшее образование. Система профориентации охватывает 8,5 млн школьников, говорил в сентябре 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов.