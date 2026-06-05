Раннее погружение в специальность поможет удержать в профессии студентов-медиков

Раннее погружение в специальность поможет удержать в профессии студентов-медиковЗанятия в больницах целесообразно внедрять еще в школе, считают эксперты
Своевременная профориентация и погружение в специальность с первых курсов помогут снизить отток студентов-медиков и удержать молодых специалистов в системе здравоохранения. Такое мнение доцент кафедры внутренних болезней факультета фундаментальной медицины МГУ Мария Воронцова и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко озвучили на одной из сессий Петербургского международного экономического форума.
Студенту важно еще на этапе обучения понять, подходит ли ему выбранная специальность, считает Воронцова. Для этого будущему врачу нужно попробовать себя в разных областях медицины: это поможет решить проблему неравномерного распределения кадров и избежать дефицита в одних специальностях при переизбытке в других. «Нужно показать, что есть не только гинекологи, но и много других специальностей, которые могут завоевать их сердца и показаться не менее интересными», – пояснила Воронцова. Она также уточнила, что такой подход уже реализуется на факультете фундаментальной медицины МГУ.
Сеченовский университет еще 10 лет назад обнаружил проблему того, что выпускники медицинских вузов в итоге не закрепляются на местах и не работают по специальности, сказал Глыбочко. Чтобы бороться с этим, вуз запустил проект «Школа – университет – клиника». Сегодня в нем участвуют 130 московских школ и два предуниверсария федерального уровня, где ведется методическая работа, подготовка и переподготовка школьных учителей. Школьники сразу погружаются в студенческую жизнь: они изучают историю медицины, основы первой помощи, у них появляются наставники, пояснил Глыбочко.
Уже в университете – с первого по третий курс – за студентами закрепляются тьюторы из числа лучших аспирантов. Они помогают студентам адаптироваться к университетской жизни. К третьему курсу молодой человек должен определиться, чем он хочет заниматься – научными исследованиями или клинической работой, продолжил ректор. Для тех, кто решает остаться в практической медицине, университет организует школы мастерства. На их базе студенты осваивают практические навыки: работают в симуляционных центрах, операционных, перевязочных. Выбирая одну из школ, молодой человек фактически начинает определяться со своей будущей специальностью, подчеркнул ректор.
Также для вузов очень важно готовить кадры профессорско-преподавательской кафедры, которые завтра будут давать качественное медицинское образование, отметил Глыбочко. Но сейчас студенту зачастую выгоднее работать в практическом здравоохранении, чем строить академическую карьеру. Чтобы сохранить аспирантов, вуз выстроил для них карьерную траекторию. Те, кто еще студентами работали стажерами-исследователями, участвовали в научных проектах, публиковали статьи, получают возможность работать по гражданско-правовым договорам на конкретных кафедрах под руководством своих наставников, а после защиты кандидатской диссертации они гарантированно трудоустраиваются, пояснил он.
Профориентация со школы
В 8–11-х классах рассказали о профессиональных качествах, необходимых для этих профессий и построения карьеры в сфере здравоохранения. Школьников познакомили с различными способами получения профессии, включая среднее профессиональное и высшее образование. Система профориентации охватывает 8,5 млн школьников, говорил в сентябре 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов.
В России достаточно медицинских вузов, чтобы постепенно решить кадровую проблему, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Однако ошибкой регуляторов стал отрыв студентов от клинической практики, и теперь последствия этого решения придется исправлять. Когда студент только на практике осознает, что не готов работать врачом, государство теряет много денег и времени, подчеркнул эксперт. Страдают в этой ситуации и студенты.
Если обучающийся любой специальности, еще учась в вузе, понял, что это не его, и не пошел в профессию – он сделал правильный выбор, согласился глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). В противном случае он станет либо плохим профессионалом, либо несчастным человеком, заключил он.
Мелик-Гусейнов считает, что соприкосновение с системой здравоохранения в связи с этим целесообразно начинать с первого курса, а лучше со школы. Неслучайно во многих регионах запускают медицинские классы, где школьники уже могут помогать младшему медперсоналу. Такая практика позволяет абитуриентам осознанно подойти к выбору профессии и в системе остается больше ценных специалистов, резюмировал он.