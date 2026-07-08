Минюст предложил ужесточить наказание за угрозы судьям и присяжным

Минюст предложил ужесточить наказание за угрозы судьям и присяжнымЭксперты считают, что предложенные поправки помогут снизить страх перед участием в процессе
Министерство юстиции разработало проект поправок в Уголовный кодекс (УК), которые усиливают ответственность за угрозы и насильственные действия в отношении судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей и других участников отправления правосудия, следует из проекта, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов. Законопроект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося в декабре 2025 г. Одной из его целей стало усиление защиты присяжных заседателей.
Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция ст. 296 УК (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) предусматривает более мягкое наказание за угрозы судьям, присяжным и следователям, чем за аналогичные действия в отношении иных лиц, исполняющих служебный или общественный долг. В Минюсте считают такую ситуацию несбалансированной.
Поправки предусматривают изменения в ст. 296 УК. Максимальное наказание за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в отношении лиц, участвующих в отправлении правосудия, предлагается увеличить с трех до пяти лет лишения свободы. Одновременно вырастут размеры штрафов: по первой части статьи – до 1,5 млн руб., по второй – до 1 млн руб. Помимо этого суды смогут назначать дополнительные наказания в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Само по себе правосудие – один из наиболее значимых общественных институтов, а судьи и другие участники правосудия в силу природы своей работы часто являются «объектом глубокого неудовлетворения» со стороны процессуальных оппонентов, объясняет председатель исполкома московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Кравченко. Следует ли такую синхронизацию проводить путем увеличения сроков по ст. 296 УК РФ или путем уменьшения по ст. 119. УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) – вопрос, который предстоит решить, добавил он.
Эта норма уголовного закона защищает не только жизнь и здоровье присяжных заседателей (как и судей), но и их имущество (к подобным угрозам относятся угрозы уничтожения или повреждения имущества присяжных заседателей), обратил внимание советник ФПА, эксперт по защите в суде присяжных Сергей Насонов. По его мнению, эта поправка будет способствовать более активной явке граждан в суды для выполнения ответственной миссии присяжного заседателя, поскольку страх стать жертвой подобных угроз и насильственных действий нередко препятствует этому. Вместе с тем проблема обеспечения независимости и объективности присяжных заседателей не может быть решена одними только уголовно-правовыми средствами, уточнил Насонов.
Главный подводный камень – в правоприменении, считает управляющий партнер юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Угроза по ст. 296 УК должна быть связана именно с рассмотрением дела, расследованием или исполнением судебного акта, и эту связь необходимо доказывать. В реальности давление часто косвенное: публикация персональных данных, травля в соцсетях, навязчивые контакты, намеки близким и т. д. Если следствие и суды будут формально подходить к доказыванию этой связи, усиление санкций не даст эффекта, пояснил он.
Как заметил управляющий партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрей Яковлев, еще один спорный момент – это возможное введение нижних пределов наказания, это усиливает превентивный эффект, но одновременно сужает судебное усмотрение в пограничных ситуациях, например, когда угроза была импульсивной, не повлекла последствий и не сопровождалась реальной попыткой воздействия. На практике ключевые сложности обычно лежат не в размере наказания, а в доказывании: нужно установить автора угрозы, подтвердить ее реальность, связь с конкретным делом и мотив давления на участника правосудия, соглашается он.
Реальная защита присяжных, полагает Титов, требует еще и процедурных решений: оперативного реагирования на сообщения об угрозах, защиты персональных данных, понятного алгоритма для судов и правоохранительных органов, а также аккуратного разграничения между преступным давлением и допустимой публичной критикой процесса. Иначе есть риск получить типичную конструкцию: наказание усилили, а инструкция, как жить до наказания, осталась где-то в папке на согласовании, предупреждает эксперт.