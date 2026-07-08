Минюст предложил ужесточить наказание за угрозы судьям и присяжным

Эта норма уголовного закона защищает не только жизнь и здоровье присяжных заседателей (как и судей), но и их имущество (к подобным угрозам относятся угрозы уничтожения или повреждения имущества присяжных заседателей), обратил внимание советник ФПА, эксперт по защите в суде присяжных Сергей Насонов. По его мнению, эта поправка будет способствовать более активной явке граждан в суды для выполнения ответственной миссии присяжного заседателя, поскольку страх стать жертвой подобных угроз и насильственных действий нередко препятствует этому. Вместе с тем проблема обеспечения независимости и объективности присяжных заседателей не может быть решена одними только уголовно-правовыми средствами, уточнил Насонов.