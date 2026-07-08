ГД приняла закон о праве добровольцев на отпуск по болезни близкого родственника

ГД приняла закон о праве добровольцев на отпуск по болезни близкого родственникаДети погибших военнослужащих получат преимущество при зачислении в кадетские и суворовские училища
Военнослужащие-добровольцы получат право на дополнительный отпуск сроком до 10 суток без учета времени на проезд, если их близкий родственник находится в тяжелом состоянии или умер. Такой закон 7 июля сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты Госдумы. Сейчас отдых с возможностью покинуть часть предоставляется им только при заключении нового контракта.
Из-за того что вопрос дополнительного отдыха в исключительных обстоятельствах ранее не был урегулирован, доброволец либо самовольно покидал район выполнения задачи, либо его командование выходило за рамки руководящих документов и скрывало этот факт, говорится в пояснительной записке.
Закон также закрепляет за детьми погибших добровольцев преимущественное право при поступлении в кадетские, суворовские, нахимовские училища и другие спецшколы с военной подготовкой. Эта мера позволит обеспечить преемственность поколений и сыграет важную роль в становлении личности детей военных, считает член комитета по соцполитике Совета Федерации Игорь Кастюкевич.
Инициативу разработали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, член комитета по бюджету и налогам Владимир Селиверстов (все – «Единая Россия»). Изменения вносятся в закон о статусе военнослужащих, а также об образовании в РФ.
Добровольческие формирования получили официальный статус в 2022 г., а их бойцов приравняли к военнослужащим по контракту, сказал Кастюкевич. По данным на 2025 г., в спецоперации принимало участие более 36 000 добровольцев, сообщал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Сейчас добровольческий корпус Минобороны включает около 30 подразделений (штурмовые, артиллерийские и др.), говорит Кастюкевич. Среди самых известных – отдельная диверсионно-штурмовая бригада «Ветераны», а также интернациональный отряд «Пятнашка», добавил сенатор. Бойцы последнего, в том числе те, кому только исполнилось 18 лет, принимали участие в освобождении приграничья Курской области от оккупации украинскими военнослужащими в 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали двое добровольцев-курян.
Закон также коснется добровольческих формирований, созданных главами регионов, напомнил сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Например, речь идет о чеченском спецназе «Ахмат», отряде «Барс-Белгород», пояснил он. Последний, в частности, занимается борьбой с дронами и выявлением диверсионно-разведывательных групп.