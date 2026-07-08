ГД приняла закон о праве добровольцев на отпуск по болезни близкого родственника

Сейчас добровольческий корпус Минобороны включает около 30 подразделений (штурмовые, артиллерийские и др.), говорит Кастюкевич. Среди самых известных – отдельная диверсионно-штурмовая бригада «Ветераны», а также интернациональный отряд «Пятнашка», добавил сенатор. Бойцы последнего, в том числе те, кому только исполнилось 18 лет, принимали участие в освобождении приграничья Курской области от оккупации украинскими военнослужащими в 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказали двое добровольцев-курян.