Ямпольская рассказала о новых поручениях по поддержке русского языка

Ямпольская рассказала о новых поручениях по поддержке русского языкаИРЯ имени А.С. Пушкина может стать единым центром экспертизы учебников по русскому языку как иностранному
Правительство до 1 декабря при участии регионов подготовит и представит предложения о государственной поддержке изданий и распространения художественной литературы на языках народов России. Это поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Подробнее о поручениях 9 июля рассказала советник президента Елена Ямпольская.
Правительство до этого же срока также подготовит проект указа, определяющий Государственный институт русского языка (ИРЯ) им. А.С. Пушкина как единый научно-методический центр, который будет проводить экспертизу учебников по русскому языку как иностранному. Речь идет о материалах для иностранных обучающихся. Институт будет координировать работу других организаций, продвигающих русский язык за рубежом.
На протяжении года правительство проводило необходимую работу для назначения ИРЯ единым методическим центром, рассказала Ямпольская. В советские годы этот институт создавался с упором на продвижение русского языка в мире, отметила она.
До 1 декабря правительство подготовит следующие проекты указов:
об установлении Дня детской книги,
о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество».
День детской книги – важная инициатива, которая прозвучала в марте этого года, напомнила Ямпольская. В качестве даты празднования рассматривается 26 марта, сообщила она.
Кроме того, до 1 марта 2027 г. Белый дом проанализирует законодательство о госязыке, конкретно – вопрос обязательного использования русского в информации для публичного ознакомления потребителей, рекламе. При необходимости правительство может подготовить предложения о дополнительном регулировании.
Речь идет о законе, который пресса окрестила законом «о борьбе с англицизмами», сказала Ямпольская. По ее словам, этот документ никогда не был законом «о борьбе» – он направлен на поддержку родного языка. Изменения налицо, их можно считать позитивными, отметила она.
До 1 декабря этого года Минпросвещения совместно с Советом при президенте подготовят предложения о том, чтобы включить в программы федеральных детских лагерей профильные смены, которые будут популяризировать русский язык и литературу.
Помимо этих поручений Рособрнадзор до марта 2028 г. проанализирует и представит доклад о содержании контрольных измерительных материалов всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе на соответствие содержанию единой государственной линейке школьных учебников.