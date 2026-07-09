Ямпольская рассказала о новых поручениях по поддержке русского языка

Правительство до этого же срока также подготовит проект указа, определяющий Государственный институт русского языка (ИРЯ) им. А.С. Пушкина как единый научно-методический центр, который будет проводить экспертизу учебников по русскому языку как иностранному. Речь идет о материалах для иностранных обучающихся. Институт будет координировать работу других организаций, продвигающих русский язык за рубежом.