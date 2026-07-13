Несовершеннолетних преступников в первом полугодии выявили на 10% больше

Статистика судебного департамента Верховного суда за 2025 г. и первое полугодие 2026 г. не опубликована. В прошлом году по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в стране было задержано 300 человек, более половины из них несовершеннолетние. Об этом сообщал начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин (цитата по ТАСС) в декабре 2025 г. За месяц до этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая приводила статистику с начала проведения спецоперации в 2022 г. В России, по ее словам, было совершено 970 диверсий, а 15% от всех вовлеченных в эти действия составляют несовершеннолетние.