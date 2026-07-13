Несовершеннолетних преступников в первом полугодии выявили на 10% больше

Несовершеннолетних преступников в первом полугодии выявили на 10% большеЭксперт отмечает необходимость более активной профилактики среди детей и подростков
За первое полугодие 2026 г. правоохранительные органы выявили 11 429 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На это обратили внимание «Ведомости», изучив статистику МВД РФ.
Помимо этого за первые шесть месяцев 2026 г. выросла доля несовершеннолетних участников преступлений от численности населения в возрасте от 14 до 17 лет – до 0,1665%, что примерно на 9 п. п. выше, чем годом ранее. Рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения преступности в России. За первое полугодие 2026 г. правоохранительные органы выявили 305 084 человека, совершивших преступления, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по некоторым тяжким и особо тяжким преступлениям (например, за убийство или изнасилование) – с 14 лет. Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин неоднократно предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, но эта инициатива не получила поддержки. Впрочем, в ноябре 2025 г. вступил в силу закон, по которому уголовную ответственность за диверсии можно вменить подросткам с 14 лет. По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ), рост подростковой преступности мог быть связан именно с этим.
Борьба с подростковой преступностью
Статистика судебного департамента Верховного суда за 2025 г. и первое полугодие 2026 г. не опубликована. В прошлом году по подозрению в совершении диверсий на объектах транспорта в стране было задержано 300 человек, более половины из них несовершеннолетние. Об этом сообщал начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин (цитата по ТАСС) в декабре 2025 г. За месяц до этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая приводила статистику с начала проведения спецоперации в 2022 г. В России, по ее словам, было совершено 970 диверсий, а 15% от всех вовлеченных в эти действия составляют несовершеннолетние.
Дети в силу возраста, хрупкости психики и отсутствия критического мышления стали объектом давления со стороны профессиональных кураторов через соцсети, считает Останина. По ее словам, в марте ФСБ сообщала, что совместно с МВД и СКР было пресечено около 100 нелегальных каналов связи, которые спецслужбы Украины используют для вовлечения россиян в диверсии и дистанционное мошенничество.
Где идет рост
Чтобы дети не увлекались соцсетями и не были предоставлены сами себе, им нужно предлагать альтернативу, продолжает Останина. Поэтому, по ее мнению, государственным молодежным организациям, таким как «Движение первых», следует более активно вовлекать подростков, особенно летом, когда нет занятий в школе.
Рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления, не означает, что подростки стали более криминальными, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, одна из причин такой динамики – недостаточная профилактическая работа со стороны правоохранительных органов. Из-за этого подростков, с которыми можно было бы работать на ранних этапах, чаще приходится помещать в следственные изоляторы, поскольку заниматься ими фактически некому. Такая ситуация, по словам Меркачевой, во многом обусловлена дефицитом кадров в МВД. «Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой пояснить, с чем может быть связан рост преступности среди подростков.