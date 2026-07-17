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В России пока собрано более 21 млн тонн зерна

Уборочная идет с отставанием из-за погоды, но потенциал урожая остается высоким
Елена Орехова

В России идет активная стадия уборочной кампании, на сегодня убрано более 21 млн тонн зерновых, в активной стадии уборки находятся 25 регионов страны. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского дня поля.

Причиной опоздания, по словам министра, стала погода. «Погода сложная была на посевной, потому что после дождей мы действительно шли с опозданием. Мы сейчас идем с опозданием к уборочной [2025 года], потому что позже посеялись. Плюс идет отставание у нас, потому что центр заливает, поэтому мы тоже не можем пока нормально приступить к уборке», – сказала Лут, добавив, что в целом потенциал по сбору урожая очень хороший.

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В ходе пленарной сессии она уточнила, что уборка по зерну идет с отставанием порядка 2,5 млн га. Прежде всего значимый потенциал у южных регионов, где в текущем сезоне было хорошее количество влаги и по урожаю ожидаются «очень хорошие объемы». Обратная ситуация по Сибири, где рисками для результатов уборки являются сильная жара, наблюдаемая больше двух месяцев, и отсутствие осадков. Но на общий итог это не повлияет – одна часть страны компенсирует другую часть, заметила министр.

По данным Росстата, в 2025 г. в России без учета новых регионов было собрано 141,2 млн тонн зерна, с учетом новых субъектов страны – 144,6 млн тонн, по оценке Минсельхоза. Прогнозы сбора на 2026 г. министерство пока не озвучивает.

Лут также напомнила о поручении президента и правительства об обеспечении аграриев топливом в необходимом объеме для того, чтобы провести уборочные работы и потом осеннюю посевную кампанию. «Мы в постоянном контакте находимся с Минэнерго. Ежедневно они помогают решать наши вопросы, но, конечно ситуация сложная, поэтому пока мы прогнозов давать не будем. В физике урожай должен быть хорошим», – добавила министр.

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