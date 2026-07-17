В России пока собрано более 21 млн тонн зерна

Причиной опоздания, по словам министра, стала погода. «Погода сложная была на посевной, потому что после дождей мы действительно шли с опозданием. Мы сейчас идем с опозданием к уборочной [2025 года], потому что позже посеялись. Плюс идет отставание у нас, потому что центр заливает, поэтому мы тоже не можем пока нормально приступить к уборке», – сказала Лут, добавив, что в целом потенциал по сбору урожая очень хороший.