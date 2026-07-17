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Урожай зерновых в РФ с начала 2026 года превысил 21 млн тонн

Ведомости

С начала 2026 г. российские аграрии собрали уже более 21 млн т зерновых. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля.

«Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым где-то на порядка 2,5 млн гектаров мы отстаем», – пояснила Лут (цитата по ТАСС).

16 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщал, что экспорт российской продукции АПК по итогам первого полугодия вырос на 26% в годовом выражении и превысил $20 млрд. По его словам, наиболее высокие темпы роста показали поставки зерновых и зернобобовых культур, увеличившиеся на 43%.

Также с 8 июля пошлина на экспорт пшеницы перестала быть нулевой и составила 370,1 руб. за тонну.

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