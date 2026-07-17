Урожай зерновых в РФ с начала 2026 года превысил 21 млн тонн

16 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин сообщал, что экспорт российской продукции АПК по итогам первого полугодия вырос на 26% в годовом выражении и превысил $20 млрд. По его словам, наиболее высокие темпы роста показали поставки зерновых и зернобобовых культур, увеличившиеся на 43%.