Пошлина на экспорт пшеницы перестанет быть нулевой с 8 июля
С 8 по 14 июля экспортная пошлина на российскую пшеницу вновь станет ненулевой и составит 370,1 руб. за т. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся на нулевом уровне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены $239,4 за т. Для ячменя этот показатель составляет $218,3 за т, для кукурузы – $230,3 за т. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы остаются нулевыми с 15 апреля.
В России действует механизм зернового демпфера, предусматривающий плавающую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень. Размер ставки определяется на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, а также среднего курса доллара Банка России за пять рабочих дней до расчета. Средства от экспортных пошлин направляются регионам в виде субсидий для аграриев.
19 июня старший аналитик «Эйлера» по потребительскому сектору и электронной коммерции Николай Ковалев в отчете, с которым ознакомились «Ведомости», прогнозировал, что урожай зерновых в России в сезоне 2026/27 сохранится на уровне прошлого года и составит около 144 млн т. По его оценке, экспортный потенциал достигнет 62 млн т, что на 3,3% больше год к году. Это позволит России сохранить место в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и лидерство на рынке пшеницы.