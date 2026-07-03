Пошлина на экспорт пшеницы перестанет быть нулевой с 8 июля

19 июня старший аналитик «Эйлера» по потребительскому сектору и электронной коммерции Николай Ковалев в отчете, с которым ознакомились «Ведомости», прогнозировал, что урожай зерновых в России в сезоне 2026/27 сохранится на уровне прошлого года и составит около 144 млн т. По его оценке, экспортный потенциал достигнет 62 млн т, что на 3,3% больше год к году. Это позволит России сохранить место в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и лидерство на рынке пшеницы.