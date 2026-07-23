Минздрав и профильные эксперты разработали проект комплекса мер по борьбе с ХОБЛ

Минздрав и профильные эксперты разработали проект комплекса мер по борьбе с ХОБЛПять лет его реализации могут обойтись бюджету более чем в 60 млрд рублей, следует из документа
Минздрав России совместно с главным внештатным пульмонологом Сергеем Авдеевым и при участии общественных организаций подготовил проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы Минздрава.
Разработка документа шла на базе рабочей группы при комитете Госдумы по охране здоровья, рассказали ее члены из «Деловой России» и Всероссийского союза пациентов (ВСП). В нее также входят главные внештатные терапевт и профпатолог Минздрава, депутаты, представители Российского союза промышленников и предпринимателей. Копия проекта комплекса мер по борьбе с ХОБЛ есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два участника рабочей группы.
Проект предусматривает проведение лечебно-профилактических мероприятий с общим бюджетом около 60,6 млрд руб. до 2030 г. Порядка 49,5 млрд руб. при этом предлагается выделить из средств госбюджета, еще более 11 млрд руб. – из бюджетов субъектов РФ. Около 58,3 млрд руб. из этих средств планируется направить на обеспечение лекарствами нуждающихся, но пока не получающих терапию пациентов.
Финансировать борьбу с ХОБЛ предлагается за счет акцизов на табак и никотинсодержащую продукцию, а также средств от «обеления трудозатратных отраслей» – только за счет сферы клининга бюджет может получить дополнительно 50 млрд руб., рассказал «Ведомостям» зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. С инициативой, по его словам, уже ознакомлены вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров, сейчас она находится на рассмотрении в Министерстве финансов. «Ведомости» направили запросы в Минфин и правительство РФ.
Использовать средства от лицензирования розничной торговли никотинсодержащей продукцией для борьбы с ХОБЛ представители «Деловой России» уже предлагали в 2025 г. В конце июня 2026 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о лицензировании оборота сигарет и вейпов. Он начнет действовать с 1 октября 2026 г.
Члены рабочей группы надеются, что вновь избранная Госдума поддержит соответствующие поправки в бюджет и реализация мер по борьбе с ХОБЛ начнется с 2027 г., отметил Данилов-Данильян. ВСП, в свою очередь, направил письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть возможность интеграции проекта в госпрограмму «Развитие здравоохранения» (копия есть у «Ведомостей»). В Минздраве получение письма пока не подтвердили.
Сейчас права на льготное лекобеспечение за счет федеральных субсидий не имеют 400 000 из 640 000 находящихся на диспансерном наблюдении пациентов с ХОБЛ, рассказал «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев со ссылкой на расчеты Авдеева. Всего, по данным ЦНИИОИЗ Минздрава, в России зарегистрировано более 800 000 случаев ХОБЛ – при этом эпидемиологическая распространенность заболевания может доходить до 10 млн человек, говорил Авдеев на II Экспертном форуме ВСП. Это обычная ситуация для хронических болезней, которые не беспокоят человека в легкой форме и проявляются, когда состояние становится тяжелым, согласилась терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Алина Азизова.
Что такое ХОБЛ
Жулев подчеркнул, что россияне с ХОБЛ нередко «выпадают» из диспансерного наблюдения. Это может объясняться недостаточной информированностью о необходимости постановки на учет, отсутствием профильных врачей по месту жительства или самостоятельным отказом пациента от мониторинга состояния.
ХОБЛ – это тяжелое хроническое заболевание, под борьбу с которым должна быть выделена отдельная программа, считает замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. При этом предусмотренная проектом комплекса мер сумма достаточно велика и начинать финансирование борьбы с ХОБЛ стоит с отдельных групп населения или стадий заболевания, считает он. Наибольший эффект принесут диспансеризация и лечение пациентов на ранних этапах развития патологии, добавил Мелик-Гусейнов.
Федпроект «Здоровье для каждого» уже предполагает углубленное профилактическое консультирование и диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. В рамках базовой программы ОМС пациентам с ХОБЛ оказываются все виды медицинской помощи, включая высокотехнологичную.
Показатели заболеваемости ХОБЛ могут расти в связи с распространением факторов риска, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. При этом, по ее мнению, предложенный рабочей группой комплекс мер носит фрагментарный характер: выявление респираторных заболеваний требует системного подхода. Она предложила включить в порядок диспансеризации отдельную программу низкодозной компьютерной томографии. Это позволило бы одновременно выявлять ХОБЛ, рак легкого и другие заболевания грудной клетки, объяснила Попович.