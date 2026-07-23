Минздрав и профильные эксперты разработали проект комплекса мер по борьбе с ХОБЛ

Сейчас права на льготное лекобеспечение за счет федеральных субсидий не имеют 400 000 из 640 000 находящихся на диспансерном наблюдении пациентов с ХОБЛ, рассказал «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев со ссылкой на расчеты Авдеева. Всего, по данным ЦНИИОИЗ Минздрава, в России зарегистрировано более 800 000 случаев ХОБЛ – при этом эпидемиологическая распространенность заболевания может доходить до 10 млн человек, говорил Авдеев на II Экспертном форуме ВСП. Это обычная ситуация для хронических болезней, которые не беспокоят человека в легкой форме и проявляются, когда состояние становится тяжелым, согласилась терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Алина Азизова.