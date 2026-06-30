В 25 регионах профзаболеваемость патологиями легких превысила средний уровень

Проблемы с выявлением профпатологий объясняются недостатком ресурсного обеспечения, в том числе диагностического оборудования, отсутствием единого цифрового контура и дефицитом кадров, объяснила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Профпатологов в стране крайне мало, а врачебные комиссии, которые должны определять связь заболевания с воздействием производственных факторов, есть не в каждом субъекте. Все это означает, что связь заболевания с работой формально никто не устанавливает и, даже если патологию обнаруживают, пациента лечат «по общему профилю», подчеркнула она.