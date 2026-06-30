В 25 регионах профзаболеваемость патологиями легких превысила средний уровень

В 25 регионах профзаболеваемость патологиями легких превысила средний уровеньВ своевременном выявлении болезней порой не заинтересованы ни сотрудники, ни работодатели
Заболеваемость профессиональными бронхолегочными патологиями превышает средний по стране уровень в 25 субъектах РФ. Об этом главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил на организованной Всероссийским союзом пациентов конференции. Наиболее острая ситуация складывается в Кузбассе: показатель профзаболеваемости в регионе составляет 7,88 случая на 10 000 населения против 0,79 на 10 000 населения в среднем по России. Превышение этого уровня фиксируется также в Республике Коми (6,51) и Хакасии (5,15), Мурманской (4,88) и Белгородской (2,02) областях.
По словам Авдеева, около 80% всех профзаболеваний легких диагностируется у сотрудников предприятий добывающей, обрабатывающей и химической промышленности. У россиян, работающих на пылевых и газоопасных производствах, часто обнаруживают хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Ведущими патологиями у металлургов Авдеев назвал пневмокониозы – хронические заболевания, возникающие из-за длительного вдыхания производственной пыли. Также рабочие часто болеют профессиональной бронхиальной астмой и токсико-пылевым бронхитом.
В связи с этим Авдеев предложил усилить онконастороженность и увеличить охват россиян функциональной диагностикой дыхания. По его словам, необходимы также единые правила учета и маршрутизации пациентов, расширение межведомственного взаимодействия и адресная поддержка промышленно развитых регионов. Уменьшить рост инвалидизации от профзаболеваний легких поможет и информирование граждан о последствиях таких патологий, сказал вице-президент по медстрахованию Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.
Своевременному выявлению профзаболеваний легких мешают системные трудности, считает главный внештатный профпатолог Минздрава Игорь Бухтияров. По его словам, работодатели стараются скрыть наличие вредных факторов на производстве, чтобы избежать дополнительных проверок и штрафов. Порой в выявлении заболеваний оказываются не заинтересованы и сами сотрудники: для жителей моногородов постановка профдиагноза может означать потерю единственного места работы, объяснил Бухтияров.
Для профилактики профессиональных заболеваний в стране была разработана новая технология – дистанционное динамическое наблюдение работников с применением спирометров, аудиометров и вибротестеров. Вскоре она будет внесена в обновленные проекты приказов Минздрава, рассказал Бухтияров. Технология уже была апробирована на трех производственных площадках с участием около 900 работников – более 20% из них были отнесены к группе высокого риска развития патологий, отметил он.
В 11,6 млрд руб.
Профзаболевания годами развиваются бессимптомно, рассказала пульмонолог клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Маркова. Вредная пыль на производстве – кварцевая, угольная, асбестовая, металлическая – оседает в легких и постепенно запускает фиброз, т. е. замещение нормальной легочной ткани рубцовой. Рубец «дышать не умеет», поэтому пылевая болезнь легких (пневмокониоз) необратима. Врач может затормозить ее развитие, но вернуть легкие пациента в исходное состояние не получится, уточнила Маркова.
Идею дистанционного наблюдения для рабочих она назвала здравой – особенно в регионах, где специалистов и медоборудования сейчас не хватает. Тем не менее окончательно заменить очный прием, по ее словам, технология не сможет: пылевые болезни легких и фиброз выявляются благодаря осмотру, выслушиванию легких, рентгену и КТ.
Проблемы с выявлением профпатологий объясняются недостатком ресурсного обеспечения, в том числе диагностического оборудования, отсутствием единого цифрового контура и дефицитом кадров, объяснила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Профпатологов в стране крайне мало, а врачебные комиссии, которые должны определять связь заболевания с воздействием производственных факторов, есть не в каждом субъекте. Все это означает, что связь заболевания с работой формально никто не устанавливает и, даже если патологию обнаруживают, пациента лечат «по общему профилю», подчеркнула она.
Стимулировать работодателя и сотрудников заботиться о здоровье могло бы введение дифференцированной скидки к страховому тарифу за активную профилактику профзаболеваний, считает Журавлева. Вместе с этим следовало бы предоставить налоговые льготы или вычеты для предприятий, реализующих программы корпоративного здоровья, а также увеличить штраф за повторные случаи сокрытия вредных факторов производства (сейчас составляет 5000–10 000 руб. для юрлиц).
Возможности работодателей по минимизации рисков для сотрудников «невелики», считает Бухтияров. При этом в случае болезни им нужно менять профессию, объяснила терапевт медкомпании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. По мнению Журавлевой, для работников с профпатологиями нужно внедрять гарантии сохранения занятости.
«Ведомости» направили запросы на крупные предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности в регионах с высоким уровнем профзаболеваемости с просьбой рассказать о мерах профилактики патологий.
В подготовке материала участвовал Василий Милькин