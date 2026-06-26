Регионам предложили бороться с хроническими заболеваниями по-разному

На профосмотрах у пациентов из этих субъектов выявляют больше всего факторов риска развития хронических заболеваний – это связано в том числе с «возможными проблемами доступности первичной медико-санитарной помощи», говорится в статье. Обеспеченность этих регионов врачами в 2024 г. составляла в среднем 19,82 на 100 000 населения, что ниже среднероссийского показателя примерно на 8%. В связи с этим приоритетом для регионов являются устранение кадрового дефицита в поликлиниках и работа с факторами риска ХНИЗ.