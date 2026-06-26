Регионам предложили бороться с хроническими заболеваниями по-разному

Регионам предложили бороться с хроническими заболеваниями по-разномуУлучшить систему оказания медпомощи могло бы внедрение ИИ, считают эксперты
Территориальные особенности заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) требуют разных подходов к развитию здравоохранения в регионах. К такому выводу пришла главный специалист управления стратегического развития здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава Анастасия Чукавина, ее статья была опубликована в журнале «Социальные аспекты здоровья населения» (входит в перечень ВАК и «Белый список»). Выяснилось, например, что меры по ликвидации кадрового дефицита в амбулаторном звене должны быть приоритетными не во всех регионах России.
Исследование предполагало кластерный анализ первичной заболеваемости основными ХНИЗ среди взрослого населения в 85 субъектах РФ за 2024 г. Учитывались и другие медико-демографические показатели, в том числе доля населения старше трудоспособного возраста. В результате удалось выделить четыре устойчивые группы регионов – они различаются по уровню распространенности хронических патологий, демографическим характеристикам, обеспеченности населения врачами и охвату диспансеризацией.
В первую группу вошли шесть регионов с самыми высокими показателями первичной заболеваемости ХНИЗ, нехваткой медицинских кадров и значительной долей пожилых граждан в структуре населения. В их числе – Краснодарский край, Башкирия, Карачаево-Черкесия, Оренбургская, Ростовская и Курганская области. «Ведомости» направили запросы в минздравы регионов с просьбой рассказать о мерах по привлечению медиков в местные амбулаторные медучреждения.
На профосмотрах у пациентов из этих субъектов выявляют больше всего факторов риска развития хронических заболеваний – это связано в том числе с «возможными проблемами доступности первичной медико-санитарной помощи», говорится в статье. Обеспеченность этих регионов врачами в 2024 г. составляла в среднем 19,82 на 100 000 населения, что ниже среднероссийского показателя примерно на 8%. В связи с этим приоритетом для регионов являются устранение кадрового дефицита в поликлиниках и работа с факторами риска ХНИЗ.
Вторая группа объединила 25 регионов с высокими показателями первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения: гипертонией, ишемической болезнью сердца, инсультами и др. Особенно важным для них в статье назвали совершенствование профильной медпомощи. В третью группу вошли 26 субъектов с высоким уровнем выявления онкологии. Среди них – Санкт-Петербург и Крым. Им было рекомендовано выделять дополнительные ресурсы на борьбу с раком.
Самую многочисленную группу (28 регионов) отличают минимальные показатели первичной заболеваемости ХНИЗ, максимальная обеспеченность врачами и более молодая возрастная структура населения. При этом средний охват местных жителей диспансеризацией в 2024 г. составил 47,3% против 75% по стране, что, по мнению автора исследования, создает риск ухудшения ситуации в будущем. Из-за этого регионам было предложено развивать систему профилактики.
На самом деле проблема нехватки медработников наблюдается повсеместно, отметил замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. Бороться с хроническими заболеваниями регионам приходится параллельно с решением кадрового вопроса – и ресурсы системы здравоохранения распределяются в соответствии с системой приоритетов каждого конкретного субъекта РФ.
Тем не менее обеспеченность участковыми терапевтами между регионами может отличаться в 4–5 раз, уточнила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. В первую очередь на это влияет разница в оплате труда: зарплата столичного терапевта может достигать 150 000 руб. в месяц – в остальных регионах 100 000 руб. будут «почти недостижимым потолком». Отягчающим фактором становится отсутствие жилья при низких зарплатах, но эта проблема частично решается программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
23 000 врачей
По словам Мелик-Гусейнова, повысить выявляемость ХНИЗ и снизить нагрузку на врачей можно, если привлечь к работе поликлиник немедицинский персонал и искусственный интеллект – они могли бы взять для себя, например, сбор анамнеза пациента. В некоторых странах это позволило сократить время приема одного пациента без потери качества медпомощи (например, в Великобритании время приема составляет 10 минут. – «Ведомости»). В России на осмотр выделяется 15 минут, уточнил эксперт. До 35% этого времени уходит на заполнение медицинской документации, поэтому полноценный профилактический прием можно озаглавить только словосочетанием «миссия невыполнима», подчеркнула Журавлева.
Цифровая трансформация отрасли высвободит время врача под профилактику, считает директор Центра развития здравоохранения МШУ «Сколково» Марина Велданова. По ее словам, электронная регистратура, единая медкарта, онлайн‑запись и маршрутизация уменьшают долю бумажной работы и делают маршрутизацию пациента более предсказуемой. Уже сейчас многие специалисты рассматривают технологии как возможность перераспределить рутинные задачи и больше времени уделять общению с пациентом, следует из исследования центра о цифровых технологиях в работе врачей. Тем не менее сегодня проблемы с медицинскими информационными системами могут занимать до 21–25% времени приема, отметила Журавлева.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить текущие показатели дефицита медработников и заболеваемости ХНИЗ в России.