Лишь 21% россиян знает о возможности вылечить гепатит С бесплатно

Лишь 21% россиян знает о возможности вылечить гепатит С бесплатноВ 2026 году Минздрав оптимизировал систему оказания медпомощи пациентам с этим заболеванием
Только 21% опрошенных россиян знает, что терапию гепатита С можно получить бесплатно. Об этом во время круглого стола, посвященного Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами, сообщил председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Он сослался на результаты онлайн-опроса, проведенного организацией в июне 2026 г. В нем приняло участие 1600 не сталкивавшихся с гепатитом C совершеннолетних россиян без медицинского образования из 64 регионов России.
В 2025 г. в России было выявлено 58 208 человек с антителами к вирусу гепатита C, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов на мероприятии. При этом лечение от заболевания прошло 107 474 пациента. Общее количество инфицированных россиян за 2025 г. опубликовано не было. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.
За последний год доступность терапии гепатита C в России значительно возросла, считает Коваленко. В 2026 г. на его диагностику, включая ПЦР-анализ, определение генотипа вируса и степени фиброза, были выделены отдельные объемы финансирования в рамках программы госгарантий, уточнил Чуланов. Такие анализы в поликлинике можно сдать пациентам, у которых во время диспансеризации нашли антитела к вирусу гепатита С. Суммарный объем финансирования мероприятий по борьбе с гепатитами всех типов из федерального бюджета и фонда ОМС в 2026 г. составит 16 млрд руб., говорится в материалах «Вместе против гепатита».
Чуланов напомнил, что с 2026 г. Минздрав работает над децентрализацией помощи россиянам с этим заболеванием. Лечить их теперь можно не только в дневных стационарах инфекционных больниц – вести хронических пациентов в профильных отделениях могут также врачи общей практики, гастроэнтерологи и терапевты.
Помощь россиянам с вирусным гепатитом C оказывается в плановом порядке и пациент не получает препараты сразу после постановки на диспансерный учет, сказал Коваленко. Ожидание закупки лекарств может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев и зависит от времени, когда пациент попал в поле зрения системы здравоохранения: в начале и конце года препараты могут отсутствовать, сказал Чуланов «Ведомостям». Он подчеркнул, что гепатит C развивается очень медленно и подобные отсрочки никак не влияют на эффективность терапии.
После появления препаратов прямого противовирусного действия в 2013 г. лечение гепатита C стало безопасным, менее длительным и хорошо переносимым, рассказал «Ведомостям» инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Для лечения гепатита C могут применяться отечественные дженерики. Они «вполне хорошо работают» и большинству пациентов хватает времени, чтобы получить такую терапию по квоте ОМС, отметил Поздняков.
Как протекает инфекция
Курс приема лекарств занимает 8–12 недель, добавила терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Полякова. При этом от стадии заболевания на момент начала терапии зависят последствия для печени после излечения от гепатита C. Если диагноз поставлен поздно, на стадии выраженного цирроза, у пациентов сохраняется повышенный риск развития рака печени и печеночной недостаточности, сказала Полякова.
Гепатит С редко становится темой публикаций или масштабной социальной рекламы, поэтому общество не воспринимает его как серьезную угрозу, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Болезнь по-прежнему ассоциируется с неприемлемым поведением, а пациентам стыдно говорить о ней или обращаться к врачам за помощью, сказала она. В качестве решения проблемы Журавлева предложила запустить федеральные информационные кампании. По ее мнению, людям нужно рассказывать о путях заражения гепатитом C, бессимптомном течении болезни и значимости регулярных скринингов.
Эксперт добавила, что расширение скрининга на гепатит С считается одной из наиболее оправданных инвестиций в общественное здоровье. Дополнительные расходы на лекарства и диагностику позволяют избежать многолетних затрат на лечение цирроза, госпитализации, операции по поводу осложнений, терапии рака печени и в отдельных случаях трансплантации органа с последующим пожизненным наблюдением.
О возможностях лечения вирусного гепатита С граждан информируют в СМИ и соцсетях, сообщил «Ведомостям» представитель Минздрава. Среди пациентов и их родственников распространяются памятки и полезные материалы. Главные внештатные специалисты, медработники, волонтеры, НКО и Российский Красный Крест проводят групповые беседы, выездные акции и лекции. Также с условиями, объемами и порядком оказания помощи по ОМС россияне могут ознакомиться в программе госгарантий, уточнили в Минздраве.