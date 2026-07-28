Лишь 21% россиян знает о возможности вылечить гепатит С бесплатно

За последний год доступность терапии гепатита C в России значительно возросла, считает Коваленко. В 2026 г. на его диагностику, включая ПЦР-анализ, определение генотипа вируса и степени фиброза, были выделены отдельные объемы финансирования в рамках программы госгарантий, уточнил Чуланов. Такие анализы в поликлинике можно сдать пациентам, у которых во время диспансеризации нашли антитела к вирусу гепатита С. Суммарный объем финансирования мероприятий по борьбе с гепатитами всех типов из федерального бюджета и фонда ОМС в 2026 г. составит 16 млрд руб., говорится в материалах «Вместе против гепатита».