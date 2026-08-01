Что известно о взрыве на Кудринской площади в Москве

Что известно о взрыве на Кудринской площади в МосквеТри человека погибли, еще как минимум 15 пострадали
В итальянском ресторане в высотке на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
К настоящему моменту известно о трех погибших и 15 пострадавших.
По информации источника «Интерфакса», пострадавших больше – около 20. По данным Telegram-канала Baza, травмы получили 17 человек.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как пишет Telegram-канал 112, причиной взрыва стало газовое оборудование. После взрыва в здании начался пожар.
По другой версии, неизвестный смог пронести в кафе неустановленный предмет, который взорвался.
Из-за ЧП отменен ночной велофестиваль, участники которого должны были проехать по Садовому кольцу, предупредил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в Telegram-канале. Участников фестиваля эвакуируют. Новую дату проведения фестиваля организаторы объявят позже.
Ряд улиц в центре Москвы перекрыли после ЧП – на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок. В 22:24 мск движение на всем протяжении Садового кольца было возобновлено.
Станции «Краснопресненская» Кольцевой линии и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метро работают штатно.