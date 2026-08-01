Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 844-3,69%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

Что известно о взрыве на Кудринской площади в Москве

Три человека погибли, еще как минимум 15 пострадали
Анна Бойцова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В итальянском ресторане в высотке на Кудринской площади в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

К настоящему моменту известно о трех погибших и 15 пострадавших.

По информации источника «Интерфакса», пострадавших больше – около 20. По данным Telegram-канала Baza, травмы получили 17 человек.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Как пишет Telegram-канал 112, причиной взрыва стало газовое оборудование. После взрыва в здании начался пожар.

По другой версии, неизвестный смог пронести в кафе неустановленный предмет, который взорвался.

Из-за ЧП отменен ночной велофестиваль, участники которого должны были проехать по Садовому кольцу, предупредил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в Telegram-канале. Участников фестиваля эвакуируют. Новую дату проведения фестиваля организаторы объявят позже.

Ряд улиц в центре Москвы перекрыли после ЧП – на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок. В 22:24 мск движение на всем протяжении Садового кольца было возобновлено.

Станции «Краснопресненская» Кольцевой линии и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метро работают штатно.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её