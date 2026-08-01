Что известно о взрыве на Кудринской площади в Москве

Ряд улиц в центре Москвы перекрыли после ЧП – на съезде с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу, съезде с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок, съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца и на съезде с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок. В 22:24 мск движение на всем протяжении Садового кольца было возобновлено.