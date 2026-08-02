Сурки завели аккаунт на OnlyFans: новости, которые вы могли пропустить

Впервые этот способ ловли рыбы описал историк Джеймс Адэр в конце XVIII в. на примере индейцев юго-востока Северной Америки: они обматывали руки тканью и засовывали их в норы сомов. В конце XX в. нудлерство запретили во многих штатах, так как сомы утаскивали людей под воду – в среднем рыбы могут достигать полутора метров в длину и весить до 50 кг. Тем не менее в Техасе и Луизиане ловля рыбы руками разрешена, из-за чего в США активно набирают популярность нудлинг-туры стоимостью в $400 (более 30 000 руб.) с человека.