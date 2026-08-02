Сурки завели аккаунт на OnlyFans: новости, которые вы могли пропустить

Сурки завели аккаунт на OnlyFans: новости, которые вы могли пропуститьЛюди становятся приманкой для рыб, а робот-кентавр помогает тушить пожары
На этой неделе стало известно, что в США набирает популярность ловля рыбы на конечности, россияне научились прогнозировать продолжительность жизни, сурки обзавелись аккаунтом на OnlyFans, а кот Ларри не захотел соседствовать с псом нового премьер-министра Великобритании.
Сам себе приманка
В социальных сетях набирает популярность нудлинг – экстремальный способ ловли сома, при котором наживкой становятся сами люди. Любители острых – в буквальном смысле – ощущений опускают в подводную нору руку или ногу, после чего сом впивается в нее зубами-иглами, а «рыбаки» пытаются вытащить его на сушу. Рыбы вынуждены защищать икру круглые сутки, поэтому от голода ведутся на приманку.
Нудлеры не всегда едят добычу: зачастую они ловят сомов ради адреналина. Главное правило – держать пальцы в кулаке, иначе их можно лишиться: зубы рыбы настолько острые, что прокусывают кожу человека даже через специальные перчатки. Нудлеров не пугает, что в норах вместо сомов можно наткнуться на змею, каймановую черепаху, ондатру и даже аллигатора.
Впервые этот способ ловли рыбы описал историк Джеймс Адэр в конце XVIII в. на примере индейцев юго-востока Северной Америки: они обматывали руки тканью и засовывали их в норы сомов. В конце XX в. нудлерство запретили во многих штатах, так как сомы утаскивали людей под воду – в среднем рыбы могут достигать полутора метров в длину и весить до 50 кг. Тем не менее в Техасе и Луизиане ловля рыбы руками разрешена, из-за чего в США активно набирают популярность нудлинг-туры стоимостью в $400 (более 30 000 руб.) с человека.
Математическая кукушка
В России создали математическую модель, прогнозирующую продолжительность жизни человека с точностью 99,7%. В отличие от аналогов, она учитывает развитие медицины, специфику российской демографии, а также корректирует прогнозы для младших возрастных групп, где в первый год жизни риск умереть особенно высок. Благодаря этому показатель не является постоянной величиной, а меняется при появлении новых вакцин и методов лечения.
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обучали модель на статистике за 2004–2009 гг, охватив все возрастные группы. Прогнозы совпали с показателями за 2010 г. практически на 100%.
Кот не ужился с собакой
Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм сообщил, что не будет перевозить свою собаку Акселя в резиденцию на Даунинг-стрит. Причиной стал кот Ларри: он имеет титул главного мышелова страны и живет на Даунинг-стрит с 2011 г. Бернэм решил не нарушать спокойствие кота, так как знает, что у его пса Акселя «есть эта черта маленького сердитого человечка».
За время пребывания на должности Ларри стал свидетелем смены уже шестерых глав правительства Великобритании: Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. В соцсетях кота опубликовано сообщение, подтверждающее, что мышелов не смог бы поладить с Акселем.
Полсвета за сутки
Самолет Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) установил новый мировой рекорд по продолжительности полета в гражданской авиации: время в пути составило 24 часа 23 минуты, что больше предыдущего рекорда Boeing 777-200LR на 1 час 41 минуту. Судно следовало по маршруту Мельбурн (Австралия) – Тулуза (Франция) и преодолело расстояние в 23 076 км, пролетев через Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. На борту дальнемагистрального авиалайнера находились пилоты Airbus и самой большой авиакомпании Австралии Qantas.
Первые рейсы с пассажирами запланированы на 2027 г., самолеты будут выполнять самые длинные регулярные маршруты в мире без дозаправок, например, из Сиднея в Нью-Йорк и Лондон.
Комариный риск
Компания Alphabet – материнский холдинг Google – запросила у правительства США разрешение на выпуск 32 млн комаров для борьбы с распространителями лихорадки денге и вируса Зика. Так как переносчиками этих заболеваний являются самки комаров, исследователи предложили стерилизовать самцов вида Aedes aegypti при помощи бактерии Wolbachia. Она будет передаваться другим особям при спаривании, из-за чего комары не смогут иметь потомство, а люди – предотвратят распространение инфекции.
Аналогичные испытания уже проводились в Австралии в 2018 г. и доказали свою эффективность: спустя год после выпуска 3 млн бесплодных комаров популяция сократилась на 95%.
Спаситель или каратель?
В сети массово обсуждают калифорнийский стартап Satyress – робокентавра Threehalves с головой козла, телом человека и руками-бензопилами. Идея разработчиков заключается в том, что робота можно отправлять для расчистки в опасные места: пожары, завалы после оползней, шахты и аварийные здания. Кентавр управляется дистанционно через джойстик, камеры находятся в рогах, а к рукам можно прикрепить другие инструменты.
Машина собрала уже 10,9 млн просмотров в социальных сетях и вызвала бурные споры благодаря своему пугающему внешнему виду, из-за чего основателю стартапа пришлось выпустить инструкцию по экстренному отключению робота «на случай восстания машин». Проект находится в разработке полтора года и имеет вложенный капитал размером $150 000. Название компании объясняет его внешний вид: сатирессы (Satyress) – женский вид лесных божеств и демонов плодородия в греческой мифологии.
Электрики – новая нефть
Разработчики искусственного интеллекта (ИИ) начали массовый наем электриков и монтажников для строительства дата-центров, необходимых нейросетям. Google выделила $50 млн на увеличение набора электриков (с 19 500 до 30 000 человек в течение трех лет), BlackRock направила $100 млн на расширение подготовки специалистов в Техасе, а Meta
На строительстве дата-центров электрики могут заработать на 42% больше, чем в проектах из других отраслей. В некоторых штатах, например в Северной Вирджинии, уже началась борьба за рабочих при помощи бонусов и повышения суточной ставки. Сами строители относятся к резкому повышению спроса неоднозначно: одни видят возможность заработать, другие – переработки и риски перенасытить рынок после ИИ-бума.
Совесть не загрызет
Эколог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создал аккаунт для сурков на OnlyFans, чтобы собрать средства на их изучение. Несмотря на то что на платформе в основном размещается интимный контент, Даниэль Блюмштейн настаивает, что фото и видео с сурками не будет сексуализированным и иметь возрастных ограничений. Ролики, публикуемые на страничке сурков, имеют сугубо образовательный характер и показывают, как грызуны роют норы или снуют по камням. При этом контент бесплатный – эколог собирает финансирование в формате чаевых.
Вино генетической выдержки
В Израиле возродили рецепт уникального негевского вина, которое готовилось с использованием технологий времен Византийской империи более 1500 лет назад. Исследователи обнаружили в запечатанной пещере древнего города Авдат виноградные косточки и, проанализировав их генетические характеристики, в 2023 г. заложили виноградник. Через два года они собрали первый урожай старинных сортов и изготовили полностью натуральное вино без промышленных дрожжей, серы и сульфитов, следуя методам из раввинской литературы. Негев – область, в которой было произведено вино, – официально признали международным винодельческим регионом в мае 2026 г.