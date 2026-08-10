Как рыбу в подмосковных водоемах залило бытовой химией

Как рыбу в подмосковных водоемах залило бытовой химиейЧистящие средства попали туда после удара по складу в Домодедове
В ночь на 20 июля от удара пострадал складской комплекс «Южные врата» в округе Домодедово. Там арендует помещения для хранения товаров компания Grass. Она продает бытовую химию – шампуни, средства для мытья посуды и пола, а также автохимию – очистители двигателей, чернители резины и т. д.
После атаки дронов на складе возник мощный пожар. Госпитализировали шесть человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, включая троих иностранцев, сообщалось в Telegram-канале Домодедовской больницы.
К 3 августа двоих пострадавших – российских граждан – уже выписали, рассказал «Ведомостям» первый замглавы городского округа Домодедово Александр Епишин.
В соцсетях появились видеоролики местных жителей, которые снимали массово погибшую рыбу и химическую пену, образовавшуюся в водоемах и ручьях в ближайших к складу деревнях и селах. Корреспондент «Ведомостей» посмотрел, в каком состоянии находятся водоемы после загрязнения.
Вода окрасилась в бордово-коричневый цвет
В 10 ближайших к складу деревнях ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Одна из них – Степанчиково. По обе стороны от дороги располагаются построенные или строящиеся добротные коттеджи. Во дворах лают собаки, и слышно, как кто-то сверлит. В небе гудит пассажирский самолет. От склада, где хранились химикаты, Степанчиково расположено в 8 км.
Вместо умиротворения, которое обычно возникает на природе, появилось неприятное ощущение из-за специфического запаха моющих средств. Первые дни после атаки было трудно дышать, рассказала жительница Степанчикова. Мыльный запах усиливается близ местной речки (а вернее, ручья, который впадает в реку Гнилуша).
В ручье всегда была прозрачная вода, говорит местный житель, но на следующий день после атаки дронов она окрасилась в бордово-коричневый цвет. Такой же стала вода и в соседнем пруду, где он часто рыбачил. Там обитал карась, плотва, сазан, щука, окунь, рассказывает собеседник. Ловили в основном мелкого карася, но он всплыл, еще и крупный – 600–800 г, оценил он.
Спустя несколько дней такие же процессы стали происходить и на водохранилище в деревне Кутузово, рассказывает он. Там обитали бобры, которые строят плотины, а в водоемах плавали утки. Это подтверждают и другие местные жители.
Пена в человеческий рост
На колодцах, где ранее жители набирали воду, появились листовки, что ее пить нельзя. Глава Домодедовского округа Евгения Хрусталева сообщала 4 августа в Telegram-канале, что вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам. Но она также попросила жителей воздержаться от купания и рыбалки. Ее первый заместитель Епишин сказал «Ведомостям», что жителям регулярно привозят питьевую воду. Grass за собственные средства привезла воду в ближайшие к складу населенные пункты, сказал представитель компании.
Людей также напугала химическая пена, которая появилась во всех водоемах в большом количестве. «У меня в камышах пена стояла размером в человеческий рост», – рассказывает мужчина из Степанчикова.
Вывезли и сожгли 15 т погибшей рыбы
По словам мужчины, погибшую рыбу собирали волонтеры и сами жители. В процессе уборки один из них «так надышался, что ему плохо стало», говорит он.
Спустя несколько часов нахождения в Степанчикове у меня тоже заслезились глаза и заболела голова. Я подошла к пруду, где ранее рыбачил мой собеседник. Несколько тушек погибшей рыбы прибились к берегу. Их переливающиеся на солнце шкурки размеренно покачивались в воде. Часть рыб повисла прямо на прибрежных растениях.
В высушенном виде они встретились и на тропинке около пруда. Как сообщал 1 августа представитель администрации села Красный путь в Telegram-канале, вывезли и сожгли порядка 15 т погибшей рыбы.
Как моющие средства попали в водоемы
Огонь повредил хранившиеся на складе упаковки продукции, что привело к ее разливу, сказал «Ведомостям» представитель Grass. Там находилась бытовая химия, включая антижир Azelit, автохимия и косметика MyMuse, которая предназначалась для продажи в сетях и маркетплейсах.
Для того чтобы пожар после атаки дрона не распространялся дальше, при тушении использовали большое количество воды, в том числе задействовали авиацию МЧС России, писал 25 июля представитель администрации села Красный путь в Telegram-чате. Остатки моющих и чистящих средств вместе с водой и средствами пожаротушения попали в ливневые очистные сооружения парка «Южные врата», сказал представитель Grass.
Они не справились с таким количеством стоков, из-за чего по рельефу местности попали в водоемы, писал представитель администрации села Красный путь.
Произошедшее стало прямым следствием теракта, говорит представитель Grass. На месте пожара собственник складского комплекса и арендаторы перекрывают стоки, устанавливают боновые заграждения и утилизируют уцелевшую продукцию, продолжил он. Несмотря на понесенные миллиардные убытки, удалось избежать жертв, добавил собеседник.
Последствия для водной экосистемы
В загрязненную воду, которая скопилась в очистных сооружениях, подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений, а также внесли пеногасители, сообщала 4 августа в Telegram-канале Хрусталева. Если технология будет эффективна, ее применят и для пострадавших водоемов. Ожидаемого результата технология не принесла: полностью устранить химические вещества не получилось, сказал «Ведомостям» ее первый заместитель Епишин.
Прогнозы о сроках устранения загрязненной воды зависят от эффективности применяемых биотехнологий и отсутствия новых сбросов химических веществ, говорит он.
Ситуация в Домодедове с природоохранной точки зрения представляет собой сложный случай причинения трансграничного вреда: сплелись обстоятельства военного характера и стандартная ответственность владельца источника повышенной опасности, считает адвокат по экологическим делам Евгений Жаров. Химическое загрязнение реки Гнилуша и водоемов ведет к последствиям для водной экосистемы, продолжил он.
Многие компоненты автошампуней и чистящих средств содержат анионные поверхностно-активные вещества, фосфаты и растворители, которые даже в малых дозах вызывают некроз печени и почек у рыб, а также массовую гибель кормовой базы, планктона и бентоса, разрушая трофические цепочки на месяцы или годы вперед, говорит Жаров.
Нужна дорогостоящая реабилитация
Также возникает эффект вторичного загрязнения, когда осевшие на дно токсичные вещества при разложении остатков погибшей рыбы создают зоны замора и сероводородного брожения, продолжил адвокат. Это делает водоем непригодным для восстановления популяции без проведения дорогостоящей реабилитации, которая включает изъятие донного ила, говорит Жаров. При длительном разложении загрязненных остатков в реке в воздух выделяются метан, аммиак и сероводород, что усугубляет и без того неблагоприятную санитарную обстановку вблизи водоема, заключил он.
По словам Епишина, вопрос биологической реабилитации водоемов рассмотрят только после завершения всех аварийно-восстановительных работ, полной реабилитации кислородного баланса и получения подтверждения безопасности среды обитания от профильных ведомств. Он добавил, что Росрыболовство уже начало подсчитывать оценку нанесенного ущерба.
«Ведомости» также направили запрос в Минприроды.