Как рыбу в подмосковных водоемах залило бытовой химией

В ручье всегда была прозрачная вода, говорит местный житель, но на следующий день после атаки дронов она окрасилась в бордово-коричневый цвет. Такой же стала вода и в соседнем пруду, где он часто рыбачил. Там обитал карась, плотва, сазан, щука, окунь, рассказывает собеседник. Ловили в основном мелкого карася, но он всплыл, еще и крупный – 600–800 г, оценил он.