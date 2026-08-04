Запах болота и нехватка питьевой воды: как Тюмень переживает паводок

Как пояснял в видеообращении к жителям Моор, дожди смыли с полей, болот и заливных лугов в Туру большое количество органических соединений. Уровень кислорода в реке опустился ниже нормы в 10–12 раз, из-за этого начала гибнуть рыба, объяснял он. А причина неприятного запаха от воды, по его словам, заключается в том, что эти органические соединения не успевают окисляться. К 31 июля на Метелевских очистных сооружениях смонтировали дополнительные установки аэрации воды, что позволит насытить воду кислородом, сообщал в «Maксе» Моор.