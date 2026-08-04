Запах болота и нехватка питьевой воды: как Тюмень переживает паводок

Запах болота и нехватка питьевой воды: как Тюмень переживает паводокНа фоне жалоб из-за качества водопроводной воды возбуждено дело, жителей прививают от гепатита А
Водный кризис начался в Тюменской области из-за летнего паводка. С середины июля тюменцы страдают от болотистого запаха вышедшей из берегов реки Туры. Вовсе лишились чистой воды жители районов, чье водоснабжение обеспечивает Метелевский водозабор (ведет забор и очистку воды из Туры).
Два жителя Тюмени рассказали «Ведомостям», что у воды из-под крана появились резкий неприятный запах и желтоватый цвет. Из-за качества водопроводной воды СУ СК России по Тюменской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Сначала местные власти организовали 21 точку для раздачи питьевой воды из водовозов, но за ней выстраивались слишком большие очереди. После жалоб число таких точек увеличили вдвое. Их организовали на базе тюменских соцучреждений, сообщал 1 августа губернатор области Александр Моор в «Максе».
Как пояснял в видеообращении к жителям Моор, дожди смыли с полей, болот и заливных лугов в Туру большое количество органических соединений. Уровень кислорода в реке опустился ниже нормы в 10–12 раз, из-за этого начала гибнуть рыба, объяснял он. А причина неприятного запаха от воды, по его словам, заключается в том, что эти органические соединения не успевают окисляться. К 31 июля на Метелевских очистных сооружениях смонтировали дополнительные установки аэрации воды, что позволит насытить воду кислородом, сообщал в «Maксе» Моор.
Жителей города, впрочем, волнуют более насущные проблемы. «Чем поить, кормить ребенка, если пятилитровки воды заканчиваются в магазинах?» – задает риторический вопрос молодая мама в видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ).
Представители компаний «Лента», «Магнит» и Х5 (торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка») сообщили «Ведомостям», что увеличили поставки питьевой воды в Тюмень, две последние компании – удвоили их. Цена на воду, по их словам, не менялась, как и не вводились ограничения на количество отпускаемых бутылок в одни руки. Например, в «Магните» в зависимости от производителя пятилитровая бутылка продается по цене 65–169 руб.
Затопленное жилье
С 28 июля в Тюмени и Тюменском округе действует режим ЧС регионального уровня. Из-за подъема воды в реках Тура и Пышма оказался затопленным 121 жилой дом, эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей, согласно данным МЧС России на 2 августа. В трех пунктах временного размещения находятся 38 пострадавших.
Жители Тюмени и Тюменского муниципального округа смогут получить разовую выплату в 15 675 руб. на человека, если их жилье попало в зону ЧС и в нем были нарушены условия жизнедеятельности. На 3 августа поступило 857 заявлений на такие выплаты, сказала «Ведомостям» директор департамента информполитики областной администрации Ирина Широкова.
Региональный депздрав проводит вакцинацию от гепатита А проживающих на территориях подтопления и тех, кто борется с паводком, в том числе волонтеров. Всего с середины июля в области привили 1956 человек, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Гепатит А – это «болезнь грязных рук», напомнил председатель правления организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. Заразиться ею можно в случае, если употреблять грязную воду из-под крана, мыть этой водой руки, овощи и фрукты, добавил он.
Экологические последствия
В частности, как рассказала «Ведомостям» местная жительница, людей беспокоит тухлый запах. Мертвую рыбу обнаруживают на берегах реки Туры и озера Круглое. В нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства придерживаются той же позиции, что и глава региона: массовый мор рыбы мог произойти из-за дефицита кислорода, возникшего на фоне паводка и загрязнения воды в Туре почвенным гумусом.
В водоемах Тюменской области обитает более 30 видов рыб, среди них как обычная речная рыба (щука, карась, окунь и др.), так и ценные промысловые виды (сибирский осетр, нельма, муксун, стерлядь и пр.), сказала «Ведомостям» председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина. Она отметила, что погибшую рыбу запрещено выбрасывать на обычные полигоны, а также оставлять в водоемах. Среди допустимых методов утилизации используется сжигание, переработка или захоронение в специальных местах, заключила Шаройкина.
Оценить ущерб окружающей среде после паводка можно будет только по завершении режима ЧС, когда специалисты смогут обследовать пострадавшие территории, сказал «Ведомостям» представитель Минприроды.