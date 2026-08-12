Как опыт народосбережения Вологодской области хотят тиражировать в стране

В целях народосбережения принимают и другие, непопулярные, меры, продолжил министр труда и соцзащиты региона. По его словам, все частные клиники в регионе добровольно отказались выполнять процедуру аборта, за что им выплатили по 1 млн руб. Сегодня в области не выполняют ни один аборт за исключением тех, что делают по медицинским показаниям, добавил он. Всего в 2025 г. в регионе провели 263 аборта, что на 83% меньше, чем в 2024 г., когда было выполнено 1538 абортов, привел данные Ершов.