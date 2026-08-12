Как опыт народосбережения Вологодской области хотят тиражировать в стране

Как опыт народосбережения Вологодской области хотят тиражировать в странеНеоправданно жесткие запреты приводят к поиску нелегальных альтернатив, предупреждают эксперты
Запрет абортов в частных клиниках, дополнительные выплаты при рождении детей, ограничения продажи электронных сигарет и алкоголя, а также популяризация спорта и духовное сопровождение молодежи – такие меры войдут в резолюцию Общественной палаты (ОП) РФ. Ее подготовят по итогам круглого стола о народосбережении в Вологодской области.
О том, что такая резолюция будет создана, сообщил член комиссии ОП по городской и окружающей среде Сергей Клопов. Практики Вологодчины необходимо тиражировать и в других регионах России, имеющих демографические проблемы, сошлись во мнении участники круглого стола.
«Неординарный и свежий опыт» региона требует осмысления на площадке ОП, сказал в начале мероприятия первый зампредседателя комиссии ОП по городской и окружающей среде, директор Союза российских городов Андрей Максимов. С прошлого года в Вологодской области по инициативе губернатора Георгия Филимонова действует ряд запретительных мер. Например, с 1 марта 2025 г. купить в розницу алкогольный напиток по будням можно только два часа в день: с 12.00 до 14.00. Также запрещено открывать алкомаркеты в жилых домах. С тех пор все алкомаркеты закрылись или перепрофилировались, рассказал в ОП министр труда и соцзащиты Вологодской области Александр Ершов.
По его словам, в результате этого в регионе на 80% снизилась смертность от психических расстройств на почве алкоголя, на 65% снизилась смертность от алкогольных отравлений и на 40% упал показатель смертности от алкогольной болезни печени. Абсолютные цифры и сравниваемые периоды он не привел. Также почти 70% населения региона занимаются спортом, отметил глава вологодского представительства в Москве Герман Рябинкин.
В целях народосбережения принимают и другие, непопулярные, меры, продолжил министр труда и соцзащиты региона. По его словам, все частные клиники в регионе добровольно отказались выполнять процедуру аборта, за что им выплатили по 1 млн руб. Сегодня в области не выполняют ни один аборт за исключением тех, что делают по медицинским показаниям, добавил он. Всего в 2025 г. в регионе провели 263 аборта, что на 83% меньше, чем в 2024 г., когда было выполнено 1538 абортов, привел данные Ершов.
Также перед бизнесом и всеми госорганами в регионе стоит задача поддерживать семьи для увеличения рождаемости, продолжил министр труда. По итогам прошлого года регион показал максимальный прирост суммарного коэффициента рождаемости за последние 13 лет, сказал он. На июль 2026 г. показатель составил 1,377. «Наша задача – к 2030 г. выйти на показатель 1,62», – добавил Ершов.
Сейчас в Вологодской области проживает более 19 000 многодетных семей, в которых воспитывается более 63 000 детей, продолжил он. Ежегодно регион расходует на повышение рождаемости более 2,8 млрд руб. По его словам, одна из наиболее востребованных выплат женщинам сегодня – 100 000 руб. за рождение первого ребенка до 25 лет. В прошлом году такую меру поддержки получили 1200 женщин, за семь месяцев 2026 г. – более 870, сказал министр. При рождении третьего и последующего ребенка предусмотрена выплата 300 000 руб., продолжил он.
Студенческим семьям компенсируют аренду съемного жилья до 20 000 руб., а также выплачивают до 90 000 руб. за обучение. Многодетным семьям регион компенсирует 50% расходов на коммунальные услуги, эту меру поддержки получило более 18 000 семей, сказал Ершов. Кроме этого при Вологодском государственном университете (ВоГУ) открыли домовой храм в честь мученицы Татьяны по аналогии с МГУ им. Ломоносова, а также клуб внутри университета для духовного развития студенчества, сказал и. о. ректора ВоГУ Денис Дворников.
Правительство региона ведет борьбу с распространением вейпов среди молодежи, чтобы позаботиться об их здоровье, отметил в ОП митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. «Заходишь в колледж – там вкусно пахнет, как каким-то компотом» (имеется в виду запах от электронных сигарет. – «Ведомости»)», – прокомментировал он проблему. Минимум в двух районах Вологды в школах по распоряжению директоров у учеников забирают вейпы и относят их в отделение полиции, а родителей штрафуют, сказал на круглом столе член комиссии Совета Федерации по науке, образованию и культуре Евгений Богомазов. Как сообщал в апреле в Telegram-канале Филимонов, в городе закрыты все 316 точек продажи электронных сигарет.
Ситуация, в которой школа выступает для ребенка как контролер, а не союзник, не добавляет гармонии в отношениях взрослых и детей, считает руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Воспитание должно проводиться альтернативой, например пропагандой здорового образа жизни в семье, добавляет профессор Финансового университета Александр Сафонов.
Борьба с употреблением алкоголя и вейпов должна быть постепенной – сверхзапреты приводят к худшему по сравнению с планируемым показателю, продолжил он. Контролировать самогонщиков в деревнях невозможно, поэтому есть риск увеличения подпольного производства, говорит Сафонов. Он отметил, что важно видеть причины употребления алкоголя: часто это повышенная психическая нагрузка на человека и тревожность.