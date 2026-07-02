В 2025 году число абортов в Вологодской области снизилось почти на 46%Для уменьшения их числа одних запретительных мер недостаточно, говорят эксперты
За 2025 г. в Вологодской области было совершено 1653 прерывания беременности, что на 45,7% меньше уровня 2024 г. Тогда в регионе было сделано 3044 абортов. Это следует из статистики Минздрава России, с которой ознакомились «Ведомости». Данные опубликованы в единой межведомственной информационно-статистической системе.
В начале июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов напомнил, что профилактика абортов в регионе проводится с 2025 г. По его словам, все частные клиники субъекта отказались от проведения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся исключительно по медицинским показаниям.
За год Вологодская область, по словам Филимонова, продемонстрировала рекордное снижение числа абортов. «Результаты подтверждаются данными статистики. В прошлом году в регионе было проведено 309 абортов, годом ранее – 1679. Снижение составило 81,6%», – написал он в своем Telegram-канале 2 июня 2026 г. Таким образом, представленные Филимоновым и Минздравом данные существенно разнятся.
В Вологодской области пробовали ограничить проведение процедуры не только в частных, но и в государственных клиниках. В феврале 2025 г. «Ведомости» писали, что жительницы региона обратились с этой проблемой к депутатам местного заксобрания. В апреле того же года проверка Генпрокуратуры подтвердила нарушения в праве женщин на аборты по собственному желанию в субъекте. По результатам проверки было выявлено семь нарушений закона, в том числе шесть случаев незаконного отказа в предоставлении медуслуги и один раз – необоснованное направление в другое медучреждение, писала «Ведомости. Страна». В Вологодской области с 2024 г. также действует закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности».
По мнению акушера-гинеколога, эксперта Всемирной организации здравоохранения Любови Ерофеевой, любые ограничения или запреты приводят к росту числа подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы.
Вологодская область граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областями, а также с Республикой Карелия. Во всех регионах, кроме Тверской (+20,6% по сравнению с 2024 г.) и Ленинградской (+1,7%) области, число прерываний беременности снизилось (см. таблицу).
Ранее проблемой абортов в субъектах не занимались системно – в публичном поле эту тему поднимали в основном представители РПЦ, говорит замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. При этом в регионах средней полосы фиксировался высокий процент прерываний беременности без медицинских показаний. Ситуация изменилась после того, как борьба с абортами стала федеральным приоритетом.
Расхождения в данных
За последние годы в России было принято множество мер, направленных на снижение числа искусственных прерываний беременности, и они уже принесли реальные результаты, рассказывала «Ведомостям» в феврале главный внештатный специалист Минздрава по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина. В их числе она назвала «неделю тишины», программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, их консультации медицинским психологом, социальным работником и юристом. Долгушина также отмечала, что в стране был введен контроль назначения препаратов для медикаментозного прерывания беременности и ограничено число медорганизаций, которые могут проводить аборты.
Сейчас в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение, рожденное в 1990-х гг., сказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, категория женщин в возрасте 20–29 лет – самая малочисленная за всю историю страны.
Тем не менее большая часть абортов в России приходится на женщин, которые уже имеют детей. В 2023 г. прерывания первой беременности составили лишь порядка 10% от всех процедур, следует из доклада ОП «Семья и дети в России». При этом численность женщин в возрасте 30–39 лет, на которых чаще всего приходится рождение вторых и третьих детей, очень высока, подчеркнул Рыбальченко.
Для последовательного снижения числа абортов одних лишь запретительных мер недостаточно, добавил Мелик-Гусейнов. Причин для отказа от беременности множество, и, если речь идет о социальных факторах – например, отсутствии достойного заработка, – государство должно принимать соответствующие меры. В их числе – информационное освещение последствий прерывания беременности и финансовое стимулирование женщин с детьми, сказал эксперт.
Просто так прерывать беременность не будет никто, согласилась Ерофеева. По ее мнению, снизить реальное количество абортов можно, если обеспечить доступ к эффективным средствам контрацепции.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой объяснить разницу в данных министерства и губернатора Вологодской области о количестве абортов, а также в департамент здравоохранения Вологодской области.