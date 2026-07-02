В 2025 году число абортов в Вологодской области снизилось почти на 46%

В Вологодской области пробовали ограничить проведение процедуры не только в частных, но и в государственных клиниках. В феврале 2025 г. «Ведомости» писали, что жительницы региона обратились с этой проблемой к депутатам местного заксобрания. В апреле того же года проверка Генпрокуратуры подтвердила нарушения в праве женщин на аборты по собственному желанию в субъекте. По результатам проверки было выявлено семь нарушений закона, в том числе шесть случаев незаконного отказа в предоставлении медуслуги и один раз – необоснованное направление в другое медучреждение, писала «Ведомости. Страна». В Вологодской области с 2024 г. также действует закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности».