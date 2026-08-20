Роспотребнадзор разработал первый отечественный тест ПЦР на гепатит Е

Попович считает, что новая тест-система позволит обнаруживать редкие формы гепатита, разрабатывать препараты для их лечения и в конечном счете справляться с заболеванием. Ее появление на рынке также даст возможность выявлять больше пациентов, добавил председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. При этом гепатит Е не относится к числу наиболее распространенных и тяжелых инфекций, уточнил эксперт. Заболевание, как правило, протекает несколько недель и чаще всего заканчивается выздоровлением.