Роспотребнадзор разработал первый отечественный тест ПЦР на гепатит Е

Роспотребнадзор разработал первый отечественный тест ПЦР на гепатит ЕОн повысит эффективность выявления инфекции в РФ и может поставляться за рубеж
Специалисты Роспотребнадзора разработали и запустили в производство первый в России отечественный ПЦР-тест для качественного определения РНК-вируса гепатита Е. Об этом сообщили в ведомстве.
Новая разработка способна найти генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные тесты могут дать ложный результат. Она позволяет определять наличие вируса за 7–10 дней до появления клинических признаков заболевания.
Раннее обнаружение РНК гепатита имеет решающую роль для диагностики и мониторинга заболевания, отмечают в Роспотребнадзоре. Этот подход даст возможность выявлять скрытые источники инфекции, включая пациентов с бессимптомными формами болезни, и проводить эффективный скрининг донорской крови.
С помощью новой разработки можно будет исследовать смывы с поверхностей, пробы продуктов и концентраты водных проб. Это позволит оперативно принимать меры по предотвращению распространения инфекции.
Производственные мощности ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора позволят полностью обеспечить потребности страны в новых тест-системах.
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывает множество тест-систем для диагностики самых разных – и редких, и распространенных инфекций, сказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, накопленная в институте база данных о патогенах уникальна и каждая разработка учреждения – предмет для гордости и для экспорта.
О заболевании
Ежегодно в мире, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), происходит около 20 млн новых случаев заражения вирусом гепатита Е. Заболевание фиксируется во всем мире, но наиболее часто встречается в странах Африки, Восточной и Южной Азии. Почти половина вспышек инфекции происходит в местах скученного проживания людей и в районах вооруженных конфликтов и чрезвычайных гуманитарных ситуаций.
Попович считает, что новая тест-система позволит обнаруживать редкие формы гепатита, разрабатывать препараты для их лечения и в конечном счете справляться с заболеванием. Ее появление на рынке также даст возможность выявлять больше пациентов, добавил председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. При этом гепатит Е не относится к числу наиболее распространенных и тяжелых инфекций, уточнил эксперт. Заболевание, как правило, протекает несколько недель и чаще всего заканчивается выздоровлением.
Только 3% всех случаев острых вирусных гепатитов в 2025 г. пришлось на гепатит Е, следует из доклада Роспотребнадзора. Всего за год в России было зарегистрировано 4784 случая острого гепатита, 58% из которых пришлось на гепатит A.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой рассказать о планах по экспорту новой тест-системы.