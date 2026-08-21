Участников молодежных форумов в 2025 году стало меньше

Участников молодежных форумов в 2025 году стало меньшеФорумы становятся более специализированными и переходят на региональный уровень, говорят эксперты
В 2025 г. число участников молодежных форумов сократилось на 9% после двух лет роста. Если в 2024 г. в них приняли участие 826 000 человек, то в 2025 г. – 752 000. Такие данные привело Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), они опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Количество самих молодежных мероприятий в 2025 г., напротив, увеличилось на 27% до 7788. Речь идет о форумах, которые проводят органы молодежной политики муниципалитетов и регионов, Росмолодежь, а также финансируемые ими организации.
С чем это связано
Данные ЕМИСС отражают общую статистику всех проведенных федеральных, окружных и региональных мероприятий за отчетный год, сказал «Ведомостям» руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В один период в нее включается крупное событие международного уровня, как, например, Всемирный фестиваль молодежи в 2024 г., а в другой такое событие отсутствует, но может проводиться множество региональных и окружных мероприятий с небольшой численностью. Эта специфика объясняет существующую разнонаправленную динамику, но не отражает реальных тенденций в сфере молодежной политики, говорит он.
Гуров назвал важным то, как сегодня меняется философия работы с молодежью, и эти изменения напрямую связаны с качественным ростом самих молодых людей. Они становятся более зрелыми, целеустремленными и требовательными к своему развитию. Им недостаточно просто «побывать на мероприятии», они хотят видеть измеримый результат: новые компетенции, полезные связи, реальные карьерные перспективы. Именно поэтому Росмолодежь осознанно уходит от массовых событийных форматов в пользу качества, добавил он.
Что думают эксперты
Разнонаправленная динамика числа молодежных форумов и их участников может быть связана с изменением самого формата таких мероприятий, считает замдиректора Центра экспериментальных образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Жанна Сафонова. По ее словам, сейчас у молодежи гораздо более широкий выбор возможностей для досуга, образования и самореализации.
Форумы конкурируют не только друг с другом, но и с фестивалями, конференциями, спортивными событиями, онлайн-хакатонами, курсами, вебинарами и многочисленными сообществами по интересам, говорит она. На этом фоне сами молодежные форумы становятся более специализированными и ориентированными на конкретные целевые аудитории, добавила Сафонова.
Что предлагают молодежи
Еще один крупный проект – всероссийский молодежный форум «Машук», который ежегодно проходит в Пятигорске и ориентирован на молодых профессионалов в сферах педагогики и воспитания. В 2025 г. форум собрал 2250 участников из всех российских регионов и зарубежных стран. Всего форумная кампания Росмолодежи в 2025 г. включала 27 форумов в 25 регионах России.
Помимо всероссийских и окружных форумов агентство участвует в организации крупных международных молодежных мероприятий. В 2025 г. в Нижнем Новгороде прошел слет Всемирного фестиваля молодежи с участием 2000 человек из 120 стран. В сентябре 2026 г. Росмолодежь проведет в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, рассчитанный на 10 000 участников, половина из которых иностранцы.
Молодежные форумы постепенно спускаются с федерального уровня на региональный и муниципальный, говорит директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Это делает госповестку более доступной и отвечает на реальный запрос самих молодых людей, транслирует ценности, которые востребованы в молодежной среде: патриотизм, взаимопомощь, готовность участвовать в жизни сообщества.
По данным всероссийского мониторинга состояния гражданского общества, у молодежи есть насущная потребность к объединению вокруг общих ценностей и интересов. 77% россиян в возрасте 18–35 лет готовы объединяться с другими людьми для совместных действий, если их идеи и интересы совпадают, отмечает Мерсиянова. Молодежи нужны площадки, которые могли бы стать точкой входа в конструктивную общественную активность и позволили бы общаться с людьми, близкими по духу и ценностям.
Политолог Александр Немцев считает, что у современной молодежи для проявления своей активности есть другие возможности. Например, послушать лекцию спикера можно и в интернете. Немцев также отмечает, что в постковидные годы запрос на живое общение был выше, потому что все устали от пандемии и ограничений.