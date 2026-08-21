Участников молодежных форумов в 2025 году стало меньше

Одним из крупнейших мероприятий форумной кампании Росмолодежи остается всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». В 2025 г. он прошел в подмосковном Солнечногорске и объединил более 4000 молодых людей из всех регионов России. Программа была разделена на пять смен.

Еще один крупный проект – всероссийский молодежный форум «Машук», который ежегодно проходит в Пятигорске и ориентирован на молодых профессионалов в сферах педагогики и воспитания. В 2025 г. форум собрал 2250 участников из всех российских регионов и зарубежных стран. Всего форумная кампания Росмолодежи в 2025 г. включала 27 форумов в 25 регионах России.

Помимо всероссийских и окружных форумов агентство участвует в организации крупных международных молодежных мероприятий. В 2025 г. в Нижнем Новгороде прошел слет Всемирного фестиваля молодежи с участием 2000 человек из 120 стран. В сентябре 2026 г. Росмолодежь проведет в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, рассчитанный на 10 000 участников, половина из которых иностранцы.