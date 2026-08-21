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Главная / Общество /

Что известно об аварийной посадке самолета Ан-3 на Сахалине

На борту находились семь человек, пострадавших нет
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в поле в селе Зональное Тымовского района Сахалинской области, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

В результате происшествия произошло возгорание двигателя. Причиной жесткой посадки стала техническая неисправность двигателя.

На борту находились два члена экипажа и пять парашютистов - пожарных Сахалинской авиабазы. После посадки все находившиеся в самолете самостоятельно эвакуировались. Пострадавших в результате происшествия нет.

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По данным МЧС, к ликвидации возгорания были привлечены 12 сотрудников службы и три единицы специальной техники. Пожар на борту самолета был потушен.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно выполняло тренировочный полет. Самолет приземлился примерно в 2 км от посадочной площадки Зональное. Ведомство инициировало проверку МТУ Ространснадзора по ДФО в отношении эксплуатанта.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее итогам будет принято процессуальное решение, размер ущерба устанавливается.

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