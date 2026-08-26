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Главная / Общество /

Смогут ли ведущие вузы обеспечить бюджетников местами в общежитиях

Проживание в них в этом году подорожает в пределах 10%
Анастасия Майер
У некоторых вузов уже есть опыт использования гостиниц для размещения студентов
У некоторых вузов уже есть опыт использования гостиниц для размещения студентов / Максим Стулов / Ведомости

В 2026/27 учебном году в российских вузах предусмотрено более 620 500 бюджетных мест. Всего студентами университетов в ходе нынешней приемной кампании сможет стать около 1,5 млн человек, сообщало Минобрнауки. На фоне завершения основного этапа зачисления вузы готовятся к заселению иногородних первокурсников в общежития.

Опрошенные «Ведомостями» ведущие российские вузы рассчитывают обеспечить местами всех нуждающихся иногородних первокурсников-бюджетников. Стоимость проживания в их общежитиях в 2026/27 учебном году составляет 950–5000 руб. в месяц. При этом часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность.

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