Смогут ли ведущие вузы обеспечить бюджетников местами в общежитиях

Опрошенные «Ведомостями» ведущие российские вузы рассчитывают обеспечить местами всех нуждающихся иногородних первокурсников-бюджетников. Стоимость проживания в их общежитиях в 2026/27 учебном году составляет 950–5000 руб. в месяц. При этом часть университетов уже использует гостиницы как дополнительный резерв для размещения студентов или рассматривает такую возможность.