Что известно о взрыве автомобиля в Петербурге

Утром 27 августа на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погиб один человек, один пострадал. Предварительно, в машине мог находиться военнослужащий и его супруга. «Ведомости» собрали главное, что известно о предполагаемом подрыве автомобиля военного.