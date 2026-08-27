Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,836+1,9%BLNG7,29+0,41%VEON-RX54,9+1,1%IMOEX2 087,98+0,81%RTSI780,43+0,81%RGBI113,35-0,19%RGBITR768,6-0,15%
Главная / Общество /

Что известно о взрыве автомобиля в Петербурге

Жертвой мог стать военный
Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Утром 27 августа на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погиб один человек, один пострадал. Предварительно, в машине мог находиться военнослужащий и его супруга. «Ведомости» собрали главное, что известно о предполагаемом подрыве автомобиля военного.

Следственные органы подтвердили взрыв в 12:30 мск. Один человек погиб, второй госпитализирован с полученными травмами. Главное следственное управления СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту инцидента. По какой статье – не уточняется.

Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия.

«Известия» сообщили, что погибшим может быть военнослужащий, а пострадавшая – его супругой. Причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство. «Фонтанка» пишет, что погибший был подполковником Воздушно-космических сил (ВКС) и ПВО. Официально эта информация не подтверждена.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её