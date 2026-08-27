Что известно о взрыве автомобиля в Петербурге

Что известно о взрыве автомобиля в ПетербургеЖертвой мог стать военный
Утром 27 августа на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге произошел взрыв автомобиля. Погиб один человек, один пострадал. Предварительно, в машине мог находиться военнослужащий и его супруга. «Ведомости» собрали главное, что известно о предполагаемом подрыве автомобиля военного.
Следственные органы подтвердили взрыв в 12:30 мск. Один человек погиб, второй госпитализирован с полученными травмами. Главное следственное управления СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту инцидента. По какой статье – не уточняется.
Сейчас следователи и криминалисты совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия.
«Известия» сообщили, что погибшим может быть военнослужащий, а пострадавшая – его супругой. Причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство. «Фонтанка» пишет, что погибший был подполковником Воздушно-космических сил (ВКС) и ПВО. Официально эта информация не подтверждена.