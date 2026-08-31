Счетная палата выявила нарушения при реставрации объектов культурного наследия

Счетная палата выявила нарушения при реставрации объектов культурного наследияАудиторы указали на проблемы с субподрядчиками, авансированием и взысканием задолженности
Счетная палата (СП) выявила нарушения и недостатки при исполнении государственных контрактов по сохранению объектов культурного наследия в 2022–2025 гг. Об этом говорится в отчете аудиторов. Проверка касалась деятельности Минкультуры и подведомственного ему ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ). За четыре года министерство заключило 839 таких госконтрактов на общую сумму 66 млрд руб. За этот период с ЦНРПМ было заключено 263 контракта почти на 17,6 млрд руб. – 31% от их общего количества и 26,5% от общей стоимости.
Одной из основных претензий СП стал порядок привлечения субподрядчиков. В большей части проверенных контрактов не было требований к объему работ, который ЦНРПМ должны выполнить самостоятельно. В результате предприятие исполняло контракты преимущественно силами субподрядчиков – в отдельных случаях им передавалось до 100% цены контракта. В целом по 30 проверенным контрактам доля переданных на субподряд работ составила почти 78%. При этом 989 из 1142 закупочных процедур ЦНРПМ в 2022–2025 гг., или около 87%, были проведены неконкурентным способом.