Росмолодежь запустит медиапроект для продвижения традиционных ценностей

Не менее важно, на какой платформе будут размещены видео и как они будут сделаны, говорит социолог Денис Волков: «Если в формате TikTok видео где-то во «В контакте», может, что-то и [залетит]». Но насколько сама тема может быть интересна, сложно сказать, отмечает он. «Делается это в рамках государственно-бюрократической логики <...> Насколько эффективно – вопрос. Пока вроде бы не очень, но, видимо, тут принцип – вода камень точит», – сказал Волков «Ведомостям».