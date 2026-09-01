Росмолодежь запустит медиапроект для продвижения традиционных ценностей

Росмолодежь запустит медиапроект для продвижения традиционных ценностейК нему нельзя привлекать инфлюенсеров, живущих за рубежом или продвигающих азартные игры
Росмолодежь запускает медиапроект по продвижению духовно-нравственных ценностей и повышению узнаваемости мероприятий в сфере молодежной политики. Это следует из технического задания к закупке, на которую обратили внимание «Ведомости». Стоимость проекта – 11 млн руб. (стартовая цена была 13,8 млн руб.).
Целевая аудитория – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников, студентов, молодых ученых, сельскую и рабочую молодежь, педагогов и политических деятелей. Миссией проекта названо создание среды, которая «поможет молодым найти и реализовывать свои мечты и таланты» в России.
Исполнитель (он не раскрывается) должен будет обеспечить создание двух видеороликов длительностью не более четырех минут. Кроме того, техническое задание предполагает разработку концепции информационно-просветительского спецпроекта с участием лидеров общественного мнения (ЛОМов). Нужно составить сценарный план четырех выпусков от 7 до 10 минут и столько же тизеров до 1 минуты. К этой работе необходимо будет привлечь не менее четырех лидеров общественного мнения. Оказать услугу необходимо до 5 сентября.
Тематика роликов должна базироваться на ключевых духовно-нравственных и общественно-значимых ценностях, а также соотноситься с миссией и инициативами Росмолодежи. К ним относятся, например, патриотизм и сопричастность к стране. «Любовь к родине через конкретные дела и локальные истории: развитие своего города/села, сохранение памяти, участие в значимых проектах», – поясняется в документе.
Важно отразить преемственность семейных ценностей, роль семьи и наставников в становлении личности. Другим блоком обозначена самореализация и раскрытие таланта в России. «Это центральная ценность миссии проекта: показать, что в стране есть возможности для реализации мечты», – подчеркивается в техзадании.
Необходимо подчеркнуть значение созидательного труда и ответственности, а также единства и взаимопомощи. В рамках сохранения культурного многообразия нужно «подсветить» поддержку «межпоколенческого диалога, сохранения семейных и национальных традиций, уважения к многообразию народов России».
При подготовке видео не допускается использование политической агитации, пропаганды экстремизма, насилия и запрещенных организаций, «оскорбительных, дискриминационных или провокационных визуальных и текстовых элементов», использование сочетания синего и желтого цветов, включая любые оттенки цветов в совместном визуальном исполнении, а также использование иностранных слов в случае, если есть общеупотребительные аналоги в русском языке.
Прописаны в ТЗ и требования к лидерам общественного мнения, которых будут привлекать. Тематика их аккаунтов может быть посвящена культуре, образованию, науке, творчеству, предпринимательству и др. ЛОМы должны соответствовать не менее чем двум критериям: аудитория не менее 100 000 человек, совокупный охват публикаций не менее 1 500 000 просмотров за 2025–2026 гг., опыт участия в ТВ-шоу в качестве ведущего, героя, эксперта.
При этом нельзя сотрудничать с блогерами, постоянно проживающими за пределами РФ, и иноагентами. Кроме того, не допускается привлечение лидеров общественного мнения, которые делают заявления, дискредитирующие государственную политику. Не будет Росмолодежь сотрудничать и с лицами, которые ранее участвовали в продвижении азартных игр, онлайн-казино, незаконных финансовых схем.
К участию привлечены четыре лидера общественного мнения, представляющие разные направления: комик и актер Иван Брагин, спортсмен Кирилл Бельский, фермер и предприниматель Кирилл Степанов, а также хирург и медицинский блогер Данил Наумов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Росмолодежи. Планируется, что видеоролики, создаваемые в рамках проекта, будут рассказывать о молодых людях, которые реализуют себя в разных сферах – от науки и технологий до предпринимательства и общественной деятельности, добавили в ведомстве.
Сам же проект направлен на формирование узнаваемых примеров «социально ответственных» и активных молодых людей, которые готовы создавать новое, развивать свои города и поселки, приносить пользу обществу. Материалы будут использоваться на цифровых площадках и в программах молодежных мероприятий, подчеркнули в Росмолодежи. Сейчас материалы проходят процедуры согласования и приемки.
Восприимчивость молодежи к роликам об определенных ценностях в основном растет за счет негосударственных и малобюджетных роликов, считает политолог Александр Немцев. Контент же, создаваемый госорганами, обычно «не залетает» в тренды, говорит он. Более того, обычно подобные видео не доходят до целевой группы, добавил Немцев. Молодежь лучше восприняла бы малобюджетный контент, снятый на телефон, полагает он.
Не менее важно, на какой платформе будут размещены видео и как они будут сделаны, говорит социолог Денис Волков: «Если в формате TikTok видео где-то во «В контакте», может, что-то и [залетит]». Но насколько сама тема может быть интересна, сложно сказать, отмечает он. «Делается это в рамках государственно-бюрократической логики <...> Насколько эффективно – вопрос. Пока вроде бы не очень, но, видимо, тут принцип – вода камень точит», – сказал Волков «Ведомостям».