Молодежь планируют нравственно обогащать через чат-боты

Молодежь планируют нравственно обогащать через чат-ботыРосмолодежь заключила контракт за 95,6 млн рублей на создание единой тематической платформы
Росмолодежь планирует создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении «жизненных ситуаций», который по задумке ведомства должен будет способствовать «всестороннему нравственному и духовному развитию» подростков. В рамках исполнения тендера ценой в 95,6 млн руб. предполагается в том числе «обеспечение устойчивой, персонализированной и эмпатичной поддержки» с помощью мессенджеров и чат-ботов, следует из технического задания к закупке, на которую обратили внимание «Ведомости».
Исполнитель должен будет обеспечить и подготовить систему приема и обработки входящих сообщений через электронную почту, личные сообщения чат-бота Росмолодежи, группы проектов во «В контакте» и голосовую линию сопровождения. Отдельным пунктом стоит создание чат-бота официальной группы Росмолодежи в мессенджере «Макс». Система должна обеспечивать централизованное хранение, возможности для мониторинга и контроля обработки обращений, уточняется в задании.
Информационное сопровождение будет распространяться на участников и выпускников программ Росмолодежи. Вся деятельность агентства осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», охватывающего 52 млн человек, сказал на ежегодном заседании итоговой коллегии Росмолодежи 10 апреля 2026 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Глава Росмолодежи Григорий Гуров тогда заявил, что ведомство ставит перед собой несколько идеологических задач. Например, «создать единую среду воспитания и молодежной политики <...> выстроить работу с неохваченными аудиториями и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».
Ожидается, что единая система информационной поддержки решит задачи по вовлечению молодежи в политику, будет способствовать развитию сообществ, а также обеспечит возможность общения с гражданами «по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», следует из текста технического задания. В рамках этой деятельности будет вестись сбор и анализ «актуальных запросов, тематических трендов и поведенческих паттернов» у молодежи и выявление наиболее частых проблемных жизненных ситуаций у молодых людей.
Планируется решить и ведомственные дела: например, подрядчику необходимо будет обеспечить модерацию заявок и материалов для размещения на платформе «Молодежь России» (система, с помощью которой можно регистрироваться на молодежные мероприятия и форумы) и сервисе «Навигатор возможностей» (совместный проект Росмолодежи и «Госуслуг», где подростки могут узнать о бесплатных возможностях для молодежи в конкретном регионе). Все мероприятия, указанные в техническом задании, необходимо реализовать до конца 2026 г.
Создание отдельного информационного ресурса вызывает сомнения, поскольку непонятно, в чем его уникальность, рассуждает политолог Александр Немцев. Дело в том, что большинство из перечисленных направлений и так входит в компетенцию ведомства: это и коммуникация с молодежью, и продвижение традиционных ценностей на форумах, говорит он. При этом как укреплять эти ценности через чат-боты, непонятно, указывает он.
Это работа для живых квалифицированных психологов, соглашается политолог Константин Калачев. «Единый ресурс для коммуникации с молодыми людьми с целью их поддержки в решении сложных жизненных ситуаций – это одно. Всестороннее нравственное и духовное развитие молодежи – другое. С большой вероятностью ресурс молодежью в таком формате востребован не будет», – резюмировал Калачев.
Реализация тендера предполагает систематизацию и структурирование работы с молодежной аудиторией в информационном пространстве, заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ведомство организует и колл-центры, и горячую линию, и службу заботы, и коммуникацию через чат-боты, благодаря чему не нужно будет направлять официальные запросы и ждать ответа по 30 дней, уточнил Метелев. Кроме того, Росмолодежь будет регулярно анализировать собственную работу и на основании обращений предлагать молодым людям релевантный контент о мероприятиях и проектах, говорит он.
«Ведомости» направили запрос в Росмолодежь.