Молодежь планируют нравственно обогащать через чат-боты

Реализация тендера предполагает систематизацию и структурирование работы с молодежной аудиторией в информационном пространстве, заявил «Ведомостям» глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ведомство организует и колл-центры, и горячую линию, и службу заботы, и коммуникацию через чат-боты, благодаря чему не нужно будет направлять официальные запросы и ждать ответа по 30 дней, уточнил Метелев. Кроме того, Росмолодежь будет регулярно анализировать собственную работу и на основании обращений предлагать молодым людям релевантный контент о мероприятиях и проектах, говорит он.