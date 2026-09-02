Депутаты попросили проверить гибель собак после вакцинации «Мультиканом-8»

Заводчики стали внимательнее подходить к выбору вакцин, говорит владелица частного питомника мальтипу и той-пуделей в Москве Ася Колмыкова. По ее словам, сообщения владельцев о тяжелых реакциях и даже случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» появлялись в интернете еще 1–2 года назад, поэтому заводчики отказываются от него в пользу других препаратов и особенно осторожно подходят к вакцинации щенков миниатюрных пород. При этом подтвердить причинно-следственную связь между применением вакцины в каждом отдельном случае без лабораторных исследований и официальной статистики невозможно. Сейчас необходимы независимые исследования и официальные выводы о безопасности вакцины, чтобы владельцы могли принимать решения на основании достоверной информации, а не слухов и опасений, считает Колмыкова.