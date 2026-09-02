Депутаты попросили проверить гибель собак после вакцинации «Мультиканом-8»По поступившим парламентариям данным, речь может идти как минимум о 300 животных
Члены рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства о защите граждан от нападений безнадзорных животных попросили Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру проверить обстоятельства предполагаемой массовой гибели собак после вакцинации препаратом от бешенства «Мультикан-8» производства ООО «Ветбиохим».
Соответствующие обращения руководитель рабочей группы, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) направила председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану. Еще одно обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Патрушеву. С копиями документов ознакомились «Ведомости».
Поводом для обращений стали публикации в СМИ о случаях гибели животных после применения «Мультикана-8» и жалобы владельцев собак. Они поступали из Московской области, Зауралья и Татарстана, сообщила Останина «Ведомостям». Письма от владельцев животных также получали члены рабочей группы – Владимир Самокиш (Кемеровская и Томская области), Раиса Кармазина (Ставрополье) и Алексей Корниенко (регионы Дальнего Востока).
В течение 1–3 дней после вакцинации у собак якобы развивались тяжелые неврологические симптомы и внутренние кровотечения, после чего животные погибали, говорится в обращении Останиной к Патрушеву. По представленным депутатам данным, речь может идти не менее чем о 300 погибших собаках, при этом системный учет пострадавших животных в стране не ведут.
18 августа 2026 г. «Ветбиохим» начал расследование, в том числе запустил проверку повторного контроля качества архивных образцов 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Именно эта партия могла привести к случаям гибели собак в Ярославской области, говорится на сайте компании «Ветбиохим». При этом опубликованное в апреле 2026 г. исследование НИИ диагностики и профилактики болезней человека и животных совместно с компанией-производителем показало, что вакцинация «Мультиканом-8» щенков разных пород, включая мелких декоративных, является безвредной процедурой.
Россельхознадзор выявил возможные нарушения технологии при производстве вакцины для собак «Мультикан-8» от компании «Ветбиохим».
Продажи вакцины
Как сообщил 31 августа руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ведомство выявило возможные нарушения технологии при производстве вакцины для собак «Мультикан-8». Предварительные данные указывают на серьезные отклонения от технологического процесса, которые могут повлечь последствия вплоть до отзыва лицензии у производителя, заявил он корреспонденту Александру Юнашеву, видео опубликовано в его канале «Юнашев Live» в «Максе». Данкверт добавил, что разрешение прокуратуры на взятие проб вакцины ожидается на этой неделе.
Одной из возможных причин происходящего депутаты – авторы обращений в СК, Генпрокуратуру и правительство называют предполагаемое наличие в вакцине вируса Ауески. Парламентарии также ссылаются на сообщения о том, что ветеринарные лаборатории якобы отказывают владельцам погибших собак в исследовании биоматериалов, а трупы животных рекомендуют кремировать без вскрытия. По мнению авторов обращения, это препятствует объективной оценке причин произошедшего и фиксации доказательств. Кроме того, в рабочую группу поступили сведения о поставках в ветеринарные клиники партий вакцины, оборот которых ранее был приостановлен.
Исследование на наличие вируса Ауески вправе проводить только аккредитованные лаборатории, поэтому отказ частной клиники от такого анализа не всегда является незаконным, объяснила юрист Key Consulting Group Марина Голованова. Но при подозрении на болезнь действуют специальные правила: необходимо уведомить государственную ветслужбу, отобрать патологический материал и направить его на исследование. Кремация животного до отбора проб не соответствует установленному порядку, а значит, является противозаконной, добавила она.
Останина просит Бастрыкина провести проверку и установить, есть ли в действиях должностных лиц и представителей производителя признаки преступления. Генпрокуратуру депутаты просят проверить действия производителя, надзорных органов и ветеринарных учреждений, а также дать оценку отказам в проведении лабораторных исследований.
В обращении к Патрушеву рабочая группа просит обеспечить координацию Минсельхоза, Россельхознадзора, Росздравнадзора и других ведомств для установления причин гибели животных. Среди предложений – рассмотреть возможность введения обязательного независимого тестирования ветеринарных вакцин и публичного раскрытия результатов исследований. До получения однозначных выводов о безопасности препарата депутаты также предлагают рассмотреть временный мораторий на применение «Мультикана-8».
Инциденты с ветеринарными вакцинами в России случаются крайне редко, отметил гендиректор сети ветеринарных клиник «Центр» Денис Середа. По его словам, никаких рекламаций в сторону производителя «Мультикана-8» не поступало, партии препарата из клиник не отзывали, а утверждения о наличии в нем вируса Ауески не имеют под собой доказательной базы. Середа добавил, что вакцина применяется давно и хорошо зарекомендовала себя на рынке. При этом все публикации о гибели животных написаны крайне эмоционально и выглядят как нападки на компанию-производителя, считает он.
Заводчики стали внимательнее подходить к выбору вакцин, говорит владелица частного питомника мальтипу и той-пуделей в Москве Ася Колмыкова. По ее словам, сообщения владельцев о тяжелых реакциях и даже случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» появлялись в интернете еще 1–2 года назад, поэтому заводчики отказываются от него в пользу других препаратов и особенно осторожно подходят к вакцинации щенков миниатюрных пород. При этом подтвердить причинно-следственную связь между применением вакцины в каждом отдельном случае без лабораторных исследований и официальной статистики невозможно. Сейчас необходимы независимые исследования и официальные выводы о безопасности вакцины, чтобы владельцы могли принимать решения на основании достоверной информации, а не слухов и опасений, считает Колмыкова.
Если причинно-следственная связь между применением вакцины и гибелью животных будет доказана, для производителя могут наступить различные последствия, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член Адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. Прежде всего, владельцы погибших собак и ветклиники смогут обращаться к производителю с исками о компенсации материального ущерба, а также морального вреда. Кроме того, владельцы животных могут обращаться в компетентные органы для привлечения производителя к административной ответственности.
Россельхознадзор приостановил обращение 20 серии «Мультикана-8», эта информация направлена в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) для блокировки реализации препарата через систему «Честный знак», сообщил «Ведомостям» представитель службы. При этом 31 августа подведомственный Россельхознадзору Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой начал внеплановую проверку «Ветбиохима».
«Ведомости» направили запросы в СК, Генпрокуратуру и правительство с просьбой подтвердить получение обращений, а также в «Ветбиохим» с просьбой рассказать о результатах предыдущих проверок качества вакцины.