Туапсинские садоводы обратились в КС из-за массового изъятия земель

Туапсинские садоводы обратились в КС из-за массового изъятия земельВ 2025 году по аналогичному делу КС уже вставал на сторону садоводов из Сочи
Конституционному суду (КС) придется вновь рассматривать дело о массовом изъятии земель садоводов Краснодарского края и сносе расположенных на них зданий. Вслед за сочинскими дачниками, на чью сторону в 2025 г. встал КС, обращение в наивысшую инстанцию по аналогичному делу направил представитель группы садоводов из Туапсе. В нем он отмечает, что местные суды не исполняют прошлогоднее постановление КС. С текстом заявления в КС, а также решениями судов нижестоящих инстанций ознакомились «Ведомости».
Позиция местной прокуратуры и судов
54 жителям дачного потребительского кооператива (ДПК) «Буревестник» в Туапсинском районе Краснодарского края в 2024 г. местная прокуратура предъявила иск об изъятии земельных участков и сносе расположенных на них коттеджей как самовольных построек. Согласно позиции Туапсинского межрайонного прокурора, жители незаконно распорядились земельными участками площадью 0,5 га, которые находятся в границах зон санитарной охраны курортов. Там запрещается строить объекты, не связанные напрямую с развитием сферы курортного лечения и отдыха, говорится в решении суда. Кроме этого участки, где обустроены коттеджи, пересекаются с землями Лесного фонда РФ, являющегося федеральной собственностью, а сами объекты не соответствуют строительным нормам.
В 2025 г. Туапсинский суд удовлетворил этот иск и потребовал от садоводов передать права собственности на землю государству. В решении суда говорится, что в 1991 г. Совет народных депутатов предоставил земельный участок для строительства гаражей в бессрочное и бесплатное пользование расположенной там компании «Сургутспецжилстрой». Участок располагался в районе села Ольгинка, которое является курортной местностью. В 1997 г. инспекция государственного архитектурно-строительного надзора России по Туапсинскому району с нарушением строительных норм и правил выдала компании разрешение на возведение в курортной местности гаражей. После этого массив поделили на земельные участки под недостроенными гаражами.
С 2003 по 2007 г. «Сургутспецжилстрой» стал отчуждать гаражи. После регистрации ДПК «Буревестник» в 2006 г. граждане стали выкупать земельные участки у органа местного самоуправления. Далее они реконструировали гаражи в коттеджи, а с 2008 по 2016 г. поменяли виды использования земельных участков.
Позиция садоводов
Последствия тех нарушений, которые были допущены самими органами публичной власти, фактически были возложены не на соответствующие органы, а на последующих правообладателей, говорится в заявлении, направленном в КС РФ.
Граждане приобрели участки у муниципального образования в 2006–2008 гг. Органы публичной власти не только участвовали в их отчуждении, но и впоследствии изменили вид разрешенного использования земель, выдавали разрешения на строительство и эксплуатацию объектов, сказано там же. Кроме этого права на часть построенных объектов были признаны вступившими в силу судебными решениями. Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости на протяжении многих лет регистрировались в ЕГРН, с ними совершали сделки без ограничений, говорится в заявлении.
В мае 2026 г. Краснодарский краевой суд оставил решение об изъятии участков и сносе коттеджей за счет их владельцев без изменения. Также 1 июля 2026 г. Четвертый кассационный суд в Краснодаре отказался приостанавливать исполнение судебного акта. «Размер сноса – 3 млн руб. Доход же одного такого садовода явно меньше», – рассуждает представитель садоводов руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский.
Дело сочинских садоводов
Кроме этого отдельную обеспокоенность вызывает силовой характер начавшегося исполнения решения, говорится в заявлении, адресованном КС. По сообщениям владельцев коттеджей, вечером 20 августа во время отключения коммуникаций четверо сотрудников без предъявления документов скрутили находившегося возле счетчика гражданина и положили на пол. Также гражданам сообщили о скором прибытии техники для сноса коттеджей.
Масштаб спора, а также повторение в отношении значительного числа граждан той же конституционно-правовой проблемы, что и в деле сочинских садоводов, позволяют ставить вопросы не об отдельной судебной ошибке, а о ненадлежащем исполнении постановления КС РФ, указывает в заявлении Брикульский.
Опрошенные «Ведомостями» юристы полагают, что КС встанет на сторону жителей «Буревестника». В 2025 г. КС по делу сочинских садоводов предписал судам проверять два обстоятельства: истечение срока исковой давности и добросовестность приобретателя, напоминает руководитель компании «Проюрист» Валерия Стальнова. Согласно первому, государство не имеет права спустя 15–20 лет после того, как его же чиновники выдали земельные участки, разрешения на стройку и зарегистрировали права собственности, требовать снести дома граждан, напоминает руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
Вывод местных судов о недобросовестности жителей во многом сделан через общую историю преобразования гаражей в коттеджи, тогда как применительно к последующим приобретателям необходимо отдельно выяснять, знали ли они о незаконности предоставления земли и могли ли разумно ее выявить, в том числе с учетом сведений ЕГРН и действий самих органов власти, указывает старший партнер О2-STREAM Евгения Пешкова.
Впрочем, по словам Стальновой, последние годы судебная практика по таким делам ужесточается и возможным исходом для жителей может стать компенсация при доказанной добросовестности.
В подготовке материала участвовала Яна Суринская