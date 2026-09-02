Туапсинские садоводы обратились в КС из-за массового изъятия земель

Граждане приобрели участки у муниципального образования в 2006–2008 гг. Органы публичной власти не только участвовали в их отчуждении, но и впоследствии изменили вид разрешенного использования земель, выдавали разрешения на строительство и эксплуатацию объектов, сказано там же. Кроме этого права на часть построенных объектов были признаны вступившими в силу судебными решениями. Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости на протяжении многих лет регистрировались в ЕГРН, с ними совершали сделки без ограничений, говорится в заявлении.