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Госдума продлила «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

В упрощенном порядке могут быть оформлены еще как минимум 500 000 объектов
Ведомости

Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет – до 1 сентября 2031 г. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

Продление программы позволит гражданам и дальше в упрощенном порядке оформлять в собственность индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, с начала действия «гаражной амнистии» в 2021 г. по всей стране зарегистрировано более 746 000 гаражей и земельных участков. По оценке соавтора поправок, председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, в упрощенном порядке могут быть оформлены еще как минимум 500 000 объектов.

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Политика / Власть

Действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, но и на их наследников, а также граждан, купивших такие объекты у первоначальных собственников. Оформить можно капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 г., а также земельные участки под ними. При этом механизм не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» вне кооперативов и подземные паркинги в многоквартирных домах.

Для подтверждения права собственности могут использоваться документы, содержащие сведения о времени строительства и владении гаражом. Это могут быть решения органов власти о предоставлении земельного участка, в том числе советского периода, технический паспорт, документы технической инвентаризации, справки о выплате пая в гаражном кооперативе, договоры о подключении к инженерным сетям и другие документы.

Как 8 июля рассказывал «Ведомостям» профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, оформление гаражей нередко затрудняется отсутствием документов на объекты, построенные в советское время и в 1990-е гг. По его словам, многие архивные документы были утрачены, а организации, выдавшие их, прекратили существование. В таких случаях подтверждать право собственности приходится через суд, используя косвенные доказательства владения, включая платежные документы и свидетельские показания. Дополнительным препятствием эксперт назвал расходы на кадастровые работы, из-за которых часть владельцев не пользуется механизмом амнистии.

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