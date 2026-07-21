Госдума продлила «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

Действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, но и на их наследников, а также граждан, купивших такие объекты у первоначальных собственников. Оформить можно капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 г., а также земельные участки под ними. При этом механизм не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» вне кооперативов и подземные паркинги в многоквартирных домах.